El romántico mensaje que Christian Nodal escribió para Belinda en “Por el resto de tu vida”

La expareja se tomó esta fotografía en la mitad del mundo, el meridiano de Greenwich. (Foto: IG @nodal)

Christian Nodal y Belinda sorprendieron a todo México cuando confirmaron su romance tras su participación estelar en La Voz México. Al principio mantuvieron su noviazgo fuera de las cámaras, pero conforme pasó el tiempo abrieron una ventana a su intimidad para compartir fotografías y videos de sus quehaceres juntos, incluso, compartieron con mucha ilusión su compromiso en mayo de 2021. Todo iba viento en popa hasta el 13 de febrero de 2022, cuando el intérprete de regional mexicano confirmó su ruptura.

Belinda estaría estrenando romance; así fue captada en un antro de Polanco Casi un año después de confirmar su rompimiento con Christian Nodal a un paso del altar, la intérprete española estaría saliendo con un empresario mexicano VER NOTA

Desde ese entonces ambos cantantes han estado envueltos en escándalos que van desde el destino de su costosa argolla de compromiso hasta sus nuevas relaciones sentimentales. Todas estas especulaciones no solamente han permeado su vida personal, también han impactado en su carrera artística, pues la intérprete española tomó valor para burlarse de ser nombrada Reina de los amarres y el sonorense habría lanzado un par de temas en honor de su ex.

Christian relató que a los dos meses haber comenzado su relación con Belinda, regresó a Guadalajara para visitar a su familia y no dudó en decirles que ya quería comenzar a organizar su boda. (Foto: Instagram @christiannodal)

La primera fue Ya no somos ni seremos, una pieza musical que lanzó tan solo una semana después de anunciar su rompimiento en una historia de Instagram. Esta canción de desamor habría dejado al descubierto su proceso de duelo tras terminar su compromiso con la mujer por quien también se hizo varios tatuajes en el cuerpo.

La amenazante respuesta de Belinda ante rumores sobre su supuesto beso con Gonzalo Hevia Baillères La cantante fue captada conviviendo con el heredero de "Palacio de Hierro" en un antro de Polanco VER NOTA

La segunda se estrenó el pasado jueves 26 de enero. Se trata de Por el resto de tu vida, una canción que supuestamente el intérprete sonorense tenía planeado grabar a dueto con Belinda: “Voy a sacar una canción con Christian, estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias y se llama Por el resto de tu vida”, confesó la española en entrevista para Venga la alegría.

El tema "Por el resto de tu vida" finalmente verá la luz en voz de la argentina Tini (Foto: Sony Music)

Sin embargo, debido al escándalo Nodal tuvo que buscar a otra artista para poder sacar su sencillo y fue la cantante argentina Tini quien tomó el espacio: “Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas”, comentó en una transmisión de Twitch ante críticas por sacar la canción que escribió para su exprometida.

Christian Nodal compartió adelanto de canción que grabaría con Belinda, ahora en voz de Tini El tema “Por el resto de tu vida” fue escrito por Nodal cuando estaba en pleno romance con Belinda, quien originalmente grabaría la canción con él VER NOTA

El videoclip causó sensación en redes sociales, especialmente entre sus fanáticos, porque existía mucha curiosidad sobre el romántico mensaje que Nodal habría plasmado cuando todavía estaba enamorado de la española. Dicha canción no menciona en ningún momento a Belinda, sin embargo, dejó al descubierto las intenciones del sonorense por pasar el resto de su vida con la intérprete de El sapito.

“Hago todo pa’ que tú sonrías y esas cosas no parecen mías. No sé que es esto, pero me presto. Si el amor solamente pasa una vez en la vida, tranqui que yo puedo pasar otra vez a ver si me miras. Ya lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te voy a decir: que si te vas acostumbrando a que te diga que te parece tanto a lo que soñé. Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer? por el resto de tu vida”, se escucha en la canción.

Porque esos besos quiero tener de desayuno en la cama como un hotel, ser la musa que tatúes en toda tu piel y que al oído me diga, “Soy tuyo, bebé”. Porque tú eres el bien de lo malo, porque Rivera no es el mismo sin su Frida Kahlo, pero sin ti mi vida yo la regalo. Yo sé que sabes que tú me traes un poco, un poco loco como Miguel en la película de Coco.

Cabe mencionar que actualmente Christian Nodal tiene un romance con Cazzu -intérprete argentina-, mientras que Belinda ha sido vinculada sentimentalmente con el empresario mexicano y supuesto heredero de Palacio de Hierro, Gonzalo Hevia Baillères.