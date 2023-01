Así vivieron angustiantes momentos los visitantes de Plaza Satélite tras la activación de la alerta sísmica

La alerta sísmica sonó debido a un error en la Plaza Satélite y los visitantes fueron evacuados. (Captura de pantalla @FernandoCruzFr7 / @VILLALVAZO13)

Durante la noche del 24 de enero, Plaza Satélite ubicada en Naucalpan, Estado de México fue evacuada tras la activación de la Alerta Sísmica dentro del inmueble. Usuarios a través de redes sociales reportaron presunto movimiento telúrico dentro del centro comercial y compartieron videos donde es posible escuchar el sonido que alerta cuando existe actividad sísmica en la zona.

No obstante, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no activó señal de alerta alguna, y de acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos en México (SASSLA), no se han transmitido avisos de sismo desde el 11 de diciembre de 2022. Por lo que pudo haberse tratado de una falsa alarma.

Usuarios reportan la activación del audio oficial de #AlertaSísmica en las instalaciones de Plaza Satélite en Naucalpan, Estado de México.



El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (@SASMEX) NO ha transmitido avisos de alerta desde el 11 de diciembre de 2022.



Fue una falsa alerta. — SASSLA (@SafeLiveAlert) January 26, 2023

La alerta activada por error, hizo creer a los visitantes de Plaza Satélite que estaba temblando, incluso varios de ellos aseguraron en redes sociales como Twitter, que habían sentido movimiento en las instalaciones del centro comercial. Sin embargo no existe confirmación por parte de las autoridades hasta el momento.

Los videos que circularon en las redes es posible ver como la gente entra en pánico y sale del recinto para salvaguardar su integridad. De igual manera se escucha bastante fuerte el sonido característico de la alarma sísmica.

Sonó la #AlertaSismica en #PlazaSatélite ¿Solo fue ahí? Los empleados dentro dijeron que se sintió muy feo, pero afuera todo como si nada. 🤷🏻‍♀️ @PSatelite @SkyAlertMx pic.twitter.com/4YKtKzEdqy — Rebeca Falcón (@Rebecafalcon) January 26, 2023

Los registros visuales de la gente que se encontraba en la plaza, sorprendieron a los internautas, pues el momento de terror que vivieron fue muy real. “Corre amiga, corre”, se escucha gritar a un joven mientras corre en el estacionamiento, “Y estamos arriba, tenemos que bajar. Nos dijo el señor que nos saliéramos”.

Del mismo modo, otro videoclip muy breve captó varias lámparas de cristal moviéndose en una tienda departamental localizada al interior de Plaza Satélite.

La alerta sísmica sonó erróneamente hoy en Plaza Satélite.



👌🏻🥴💔 pic.twitter.com/22HGNG4HlN — 𝒜. 𝚁𝚒𝚟𝚊𝚜 (@Aln_Rivas) January 26, 2023

De los fuertes sismos más recordados por los ciudadanos se encuentra el movimiento telúrico ocurrido el 7 de septiembre de 2022 en la Ciudad de México. El cual tomó por sorpresa a miles de civiles quienes salieron a las calles a resguardarse de los posibles efectos que éste fenómeno natural podría tener.

De acuerdo con lo reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), informaron a la opinión pública que el movimiento telúrico se originó a 14 km al sureste de las costas de Acapulco, Guerrero. Asimismo, se refirió que la hora de inició del sismo fue a las 20:47 horas (tiempo del centro de México).

Otro de los sismos más traumáticos fue el del 19 de septiembre de 2017, se registró a las 13:14 horas con una magnitud de 7.1 con epicentro 8 kilómetros al noroeste de Chiautla de Tapia en Puebla. La Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala fueron los estados más afectados.

‼️TEMBLÓ EN PLAZA SATELITE #NAUCALPAN #EDOMEX‼️ se activaron las alarmas sísmicas y usuarios reportaron movimientos dentro de Liverpool. pic.twitter.com/GI47SHoyqZ — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) January 26, 2023

Cabe mencionar que tras las emociones fuertes provocadas por los terremotos, suele segregarse adrenalina, lo que puede provocar una aceleración en la respiración y en las pulsaciones. Este cambio tan drástico en el cuerpo y mente modifica el metabolismo y se libera la hormona llamada corticotropina, la cual estimula la producción de cortisol y otras hormonas del estrés en respuesta a la intranquilidad física o mental, lo que se puede traducir a cuando la gente dice que las emociones se pasan al estómago.

Incluso se dan afectaciones psicológicas que pueden ser revividas con el simple hecho de escuchar la alerta sísmica, por tal motivo hoy en día diversas personas entran en un estado de pánico y shock.

Estas son algunas de las recomendaciones emitidas por Protección Civil para que la ciudadanía esté preparada ante cualquier sismo o futuras réplicas:

-Verificar el inmueble en el que se habita (asegurarse que no haya fugas de gas o daños en las estructuras).

-Cortar el suministro de gas y electricidad. Alejarse de postes y cables.

-Identificar las zonas de seguridad.

-Utilizar el teléfono solo para emergencias.

-Mantenerse informado por los canales oficiales y no difundir rumores.