Karla Díaz conquistó la alfombra rosa de los MTV Miaw 2022 a bordo de un unicornio gigante

Los MTV Miaw Awards 2022 llegaron para reunir a las más grandes celebridades del mundo del internet, la barra de contenidos del canal musical y otros proyectos de Paramount +. Por ello Karla Díaz conquistó la alfombra rosa como solo ella lo podría haber hecho: montada en un unicornio gigante con un look lleno de glitter, diferentes tonalidades del color que la caracteriza y muchas piedras brillantes decorando hasta el más mínimo elemento.

Gracias a su trabajo como conductora y el éxito que ha tenido su programa Pinky Promise en YouTube, la también cantante fue una de las más grande revelaciones de la noche pues se encontraba nominada y por ello no dudó en deslumbrar con su carisma ante las cámaras de Infobae México para contar más sobre el proyecto, el agradecimiento que tiene con el público LGBT+ y el proceso que ha vivido desde que decidió convertirse en presentadora.

“Además de que es una premiación muy importante pues ver una alfombra rosa me hace sentir aún más rosa, muy contenta de estar aquí, de estar nominada con Pinky Promise en la categoría ‘Amo del podcast’ y muy orgullosa de todo lo que se ha logrado con este proyecto. La verdad me siento dichosa de estar esta noche aquí y esperemos que nos salga todo muy bien”, empezó a contar.

La cantante fue nominada a una gran categoría Créditos: Infobae México/ Marco Ruíz

Aunque ahora todo internet conoce su programa y se hace mucha referencia al color rosa que lo caracteriza, ese sueño no tiene mucho tiempo de haberse hecho una realidad, pues durante toda su carrera profesional se enfocó al canto a lado de las que considera sus hermanas, las integrantes de JNS -antes llamado Jeans-, sin embargo dio el primer paso al convertirse en la conductora de la tercera temporada de La Más Draga y desde ahí el resto es historia.

“Me siento muy contenta y muy agradecida con todos los que hacen posible Pinky Promise. Fue un proyecto nacido completamente en la pandemia y la gente que me conoces sabe que yo me he dedicado a la música y por eso ha sido una gran sorpresa y me siento muy orgullosa y bendecida de tener un equipo tan padre, pero sobre todo a todos los pinkylovers que me han dado la oportunidad de entrar a sus casas creer en mí, en el rosa y a cada uno de los invitados por abrir su corazón, porque si no estuvieran ellos ahí presentes no hubiera programa y esto no sería posible”, agregó.

Karla Díaz se encuentra grabando la cuarta temporada de Pinky Promise en un estudio de Los Angeles, California (Foto: Epik)

La comunidad LGBT+ a colocado a Karla Díaz como una de las aliadas favoritas y por ello no solo canciones como Corazón Confidente, Pepe y Entre Azul y buenas noches son himnos, sino también ya su trabajo como solista y presentadora, pues su paso por el reality show de Drag Queens más famoso de México y Latinoamérica ha marcado un antes y después en su carrera.

“No tengo forma de agradecerles tanto amor, para mí La Más Draga ha sido un parteaguas en mi carrera como conductora, que me dieran esa oportunidad de estar de conductora en la temporada tres es algo que valoro y atesoro mucho. Agradecida con toda la comunidad LGBT+ que estamos de la mano juntos en esta lucha por los derechos del amor que tantos años se ha trabajado y que cada día estamos a un paso más de estallar y ser lo máximo”, comentó.

Karla Díaz y su unicornio gigante fue de lo más comentado durante la transmisión por streaming de MTV (Foto: Instagram/@karladiazof)

Karla Díaz deslumbró durante su paso por la alfombra rosa, dejándose tomar fotos con fans y otras celebridades que reaccionaba ante su presencia, convirtiéndose en una de las figuras invitadas más aclamadas de la noche de los MTV Miaw 2022.

