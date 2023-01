Martha Debayle presumió ‘sold out’ en 20 minutos tras vender sus “calcetines para latas”

(Instagram)

Martha Debayle ha estado tendencia desde hace algunas semanas, cuando compartió sus recomendaciones para ser “buena anfitriona” y se hizo viral por colocarle calcetines a las latas de refresco para que no se vieran “feas”. Además, como si eso no fuera suficiente, tras los múltiples memes y burlas que los internautas hicieron al respecto, la conductora decidió vender las famosas fundas en internet.

¿Martha Debayle podría quitarle a Maxine Woodside “Todo para la Mujer”?: la verdad detrás de la gran controversia El escándalo inició después de que la presentadora negó que la “relación” entre Luis de Llano y Sasha Sokol fuera un delito, mientras que Ana María Alvarado defendió que sí lo es VER NOTA

Ante esto, durante la mañana de este 24 de enero, Debayle presumió desde su cuenta de Instagram que su producto se agotó rápidamente tras salir a la venta.

“Nuestras “Can Covers” SOLD OUT en 20 minutos!!!!”, escribió.

Chamarritas para latas dejaron en “ridículo” a Martha Debayle y sus calcetas Los usuarios de redes sociales señalaron que la conductora podría comprar una de estas fundas que además mantienen la temperatura VER NOTA

De igual forma, instó a sus seguidores para que en caso de no haber conseguido comprar el producto, estuvieran al pendiente para el siguiente lote.

“Gracias a ustedes estamos sold out en el lanzamiento de nuestros Can covers, así que si no alcanzaron a comprar su set, pueden registrarse en The Black List para saber cuándo tendremos nuestro segundo drop”, colocó.

😱😱😱😱😱😱😱

Nuestras “Can Covers” SOLD OUT en 20 minutos!!!! pic.twitter.com/g6UHOnWeb3 — marthadebayle (@marthadebayle) January 24, 2023

Rápidamente, usuarios de redes sociales reaccionaron al respecto y arremetieron contra la conductora:

Martha Debayle lanzará oficialmente los calcetines para cubrir latas; dónde y cuándo podrás comprarlas La locutora aprovechó que su video se hizo viral para hacer negocio con sus recomendaciones VER NOTA

“”El nicho de mercado de las señora wanna be”. “Siempre habrá gente aspiracionista que gaste su dinero en estas tonterías”. “Ni modo, a sacar los calcetines rotos del cajón”.

*Información en desarrollo