¿Martha Debayle podría quitarle a Maxine Woodside “Todo para la Mujer”?: la verdad detrás de la gran controversia

Se especuló que Martha Debayle podría quitarle a Maxine Woodside “Todo para la Mujer" (Fotos: Instagram/@marthadebayle/@maxwoodside)

Una polémica opinión sobre una de las denuncias públicas y legales más mediáticas del 2022 en la industria del entretenimiento mexicano, generó el rumor de que el longevo programa de radio Todo para la Mujer perdería a su estelar conductora.

Martha Figueroa informó en el programa Con Permiso, de Unicable, que Maxine Woodside perdería su espacio a más de 30 años siendo la titular, luego de que se realizaron diversos movimientos entre sus principales colaboradores y una gran controversia se diera en el mismo espacio por que ella negó que la “relación” entre Luis de Llano y Sasha Sokol fuera un delito, mientras que Ana María Alvarado defendió que sí lo es.

Tras ello, la ex presentadora de Ventaneando le comentó a Juan José Origel que: “Pues ya se va Maxine porque llega Martha Debayle, ¿quiubo?... me lo contaron que así como hizo todos los cambios Maxine, que también al parecer ya se va a ir porque días más días menos, que está por terminarse su contrato en Radio Fórmula y que no se lo van a renovar porque Martha Debayle, estuvieron negociando con ella y quiere ese horario”, indicó.

Maxine Woodside fue modelo y chica del clima antes de convertirse en una reconocida comunicadora y en "la reina de la radio" (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que la noticia dada por la periodista que colabora en el Programa Hoy, de Televisa, escalara a grandes dimensiones, así como se evidenciara un fuerte rechazo en redes sociales por el público, ya que la presentadora y locutora nicaragüense con nacionalidad mexicana en los últimos días ha sido tachada de “clasista y privilegiada”, la empresa responsable de Todo para la Mujer ha declarado cuál es la real situación del programa y sobre ambas figuras públicas.

“A la opinión pública: En las horas recientes se han publicado una serie de informaciones falsas e imprecisas sobre el programa Todo para la Mujer que conduce Maxine Woodside en Grupo Fórmula”, inició el comunicado de prensa que emitió la radiodifusora y la presentadora.

En ese mismo sentido, agregaron que no habrá ningún tipo de modificación en cuanto a su equipo de conducción, se negó la contratación de Martha Debayle para ese o cualquier otro espacio y se reafirmó el apoyo para Maxine Woodside dentro de su señal, pues a más de 30 años al aire, Todo Para La Mujer sigue siendo una de sus ediciones con mayor índice de audiencia y su trayectoria no terminará por ello.

Comunicado de la empresa y Maxine Woodside (Foto: Grupo Fórmula)

“En este sentido, informamos:

• Es falso que este espacio vaya a tener modificación alguna.

• Es falso que Grupo Fórmula haya contratado para ese espacio o, en cualquier otro horario, a la conductora Martha Debayle

• Dejamos en claro que, no tenemos cambio alguno en nuestra programación y que la Sra. Maxine Woodside continuará al frente de Todo para la Mujer como lo ha hecho en los últimos años

Dirección Ejecutiva de Operaciones, Grupo Fórmula”, finalizó el texto.

“Los padres de Sasha estaban de acuerdo”: el polémico comentario de Woodside

La discusión comenzó cuando las conductoras hablaron del momento en que Sasha rompió en llanto al hablar acerca de su denuncia contra el productor musical hace unos días, luego de que el tema en el año 2022 marcara todo un precedente sobre el tipo de conductas que mujeres y hombres en el pasado vivieron dentro de la industria del entretenimiento.

(Instagram/@anamariaalvarado/@maxwoodside/Cuartoscuro)

“No, pero en esa época ella estaba enamorada de Luis, ahorita digan lo que digan, porque en esa época estaban enamorada de Luis porque todos los que lo vimos, veíamos cómo Sasha estaba muy enamorada de Luis (...) la mamá de Sasha y el papá de Sasha estaban de acuerdo con que anduviera con Luis”, externó Maxine en su programa, algo que no compartió Ana María Alvarado.

