“Pinocho” de Guillermo del Toro fue nominada a ‘Mejor Película Animada’ en los Oscar 2023

Esta es la décima ocasión que un proyecto audiovisual del artista mexicano es considerado por la "Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas". (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Guillermo del Toro continúa conquistando al mundo entero con su versión stop-motion de Pinocho. En esta ocasión, el proyector del director tapatío sumó una nominación a “Mejor Película Animada” en los premios Oscar 2023. Y es que esta historia de la marioneta de madera ha desatado sentimientos encontrados entre los espectadores y podría sumar un reconocimiento más tras ganar los Critics Choice Awards y los Globos de Oro en categorías similares.

“Bardo” de Alejandro González Iñárritu obtuvo nominación a mejor fotografía en los Oscar 2023 La 95.ª edición de los galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas serán el próximo domingo 12 de mazo VER NOTA

De acuerdo con la información que compartió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este martes 24 de enero, la película animada del artista mexicano competirá con Marcel The Selle With Shoes On de Dean Fleischer Camp, El gato con botas: el último deseo de Joel Crawford, The Sea Beast de Chris Williams y Turning Red de Domee Shi por la prestigiosa estatuilla dorada.

Nominados a "Mejor Película Animada". (Imagen Twitter: @TheAcademy)

Las voces originales detrás de los personajes principales de Pinocho corrieron por parte de Gregory Mann, David Bradley, Ewan McGregor, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Christoph Waltz, Ron Perlman, Finn Wolfhard, Burn Gorman, John Turturro, Tom Kenny, Tim Blake Nelson, Anthea Greco, Francesca Fanti, Sandro Carotti y Benjamin Balic.

Alfonso Cuarón se convirtió en le primer mexicano nominado a los Oscar 2023 por “Le pupille” La 95.ª edición de los galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas serán el próximo domingo 12 de mazo VER NOTA

Gracias a Pinocho, Guillermo del Toro sumó su décima nominación en los premios Oscar. Fue en 2006 cuando figuró por primera vez en las categorías “Mejor guion original” y “Mejor Película de Lengua Extranjera” por El Laberinto del Fauno. En 2018 volvió a brillar entre los artistas considerados en “Mejor Guion Original”, “Mejor Director” y “Mejor Película” por La Forma del Agua; ganó estas dos últimas categorías.

Hasta la firma de #GuillermoDelToro es arte 😍. pic.twitter.com/7ScV9XihOO — Movie Time 🍿 (@movietim3) January 22, 2023

En 2022 su película Nightmare Alley también encabezó “Mejor Película”, “Cinematografía”, “Diseño de Vestuario” y “Diseño de Producción”, pero no ganó.

Guillermo del Toro nominado con “Pinocho” en los premios BAFTA 2023 La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión contempló la película del cineasta mexicano en 3 categorías VER NOTA

Guillermo del Toro no fue el único mexicano nominado a los premios Oscar 2023, también aparecieron sus colegas Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu. El cineasta de 61 años podría llevarse un galardón el galardón a “Mejor Cortometraje de Acción Real” por Le Pupille, un proyecto de drama italiano creado y dirigido por Alice Rohrwacher con producción del mexicano.

Alfonso Cuarón ganó dos premios Oscar a "Mejor Director" por "Gravity" y "Roma". (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Los alumnos [por su título en español] dura 37 minutos y cuenta con un reparto de artistas europeos integrado por Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi, Melissa Falasconi, Greta Zuccheri Montanari, Carmen Pommella y Lady Maru, entre otros.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: