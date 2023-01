Muse en CDMX: quiénes abrirán sus shows y cuál es su posible setlist

La agrupación británica posó con una bandera de México durante sus primeros shows del 2023 en el país. (Captura YouTube: @Muse)

Matthew Bellamy, Christopher Wolstenhome y Dominic Howard comenzaron el 2023 con Will of The People World Tour, su esperada gira mundial que llegó a tierras mexicanas el miércoles 18 de enero con un espectáculo que hizo retumbar al Estadio Banorte de Monterrey. La agrupación británica ofreció un show más en la Arena VFG de Guadalajara antes de trasladarse a la Ciudad de México para deleitar a sus fans capitalinos con dos conciertos en el Foro Sol.

Será en punto de las 21:00 [centro de México] del próximo domingo 22 y lunes 23 de enero cuando Muse se reencuentre con sus fanáticos chilangos para cantar sus icónicas canciones antes de partir rumbo a Estados Unidos. Cabe mencionar que las puertas del recinto ubicado en Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco se abrirán a las 16:30 horas.

La agrupación inglesa regresó al país azteca con un show que sacudió a la Sultana del Norte (Foto: Twitter / @muse)

¿Quiénes abrirán los conciertos de Muse en CDMX?

De acuerdo con información que compartió la propia banda a través de sus redes sociales, serán The Warning quienes abrirán sus shows en la capital del país tras participar en Guadalajara. Se trata de una banda mexicana integrada por Daniela, Paulina y Alejandra Villareal Vélez, tres hermanas regiomontanas que incursionaron en la industria musical con covers de grupos como Metallica, AD/DC, Guns & Roses y Muse.

The Warning lanzó su primer EP en 2015, pero no fue hasta dos años después cuando consiguieron lanzar su primer álbum de estudio XXI Century Blood y en 2018 estrenaron Queen of the muerder scene.

Y es que las hermanas Villareal definen su concepto musical como havy metal, hard rock y rock alternativo, por lo que habían trabajando con temas completamente en inglés hasta que lanzaron Narcisista, su primer tema en español.

La agrupación regiomontana se encuentra luchando por encontrar un espacio en la escena musical nacional, pero ya cuenta con trayectoria en Estados Unidos y América Latina, pues han participado en festivales musicales en Colombia. También tuvieron han tenido la oportunidad de abrir conciertos de algunas bandas como Muse, Guns & Roses o Foo Fighters en el Foro Sol y lograron abarrotar en dos ocasiones el Teatro Metropolitano de la CDMX.

(Foto Instagram: @thewarningrockband)

Posible setlist de Muse

Con base en sus presentaciones en Monterrey y Guadalajara, la banda británica podría deleitar a sus fanáticos capitalinos con un recorrido musical que partirá desde sus icónicos temas hasta los más actuales:

- Will of the People

- Interlude

- Hysteria

- Psycho

- Won’t Stand Down

- The Gallery

- Compliance

- Pressure

- You Make Me Feel Like It’s Halloween

- Supermassive Black Hole

- Plug In Baby

- Behold, the Glove

- Uprising

- Starlight

- Knights of Cydonia

¿Todavía hay disponibilidad para “Will of the people tour” en Foro Sol?

Aunque la preventa y venta general de boletos se llevaron a cabo en 2022, todavía hay disponibilidad para el concierto del lunes 23 de enero. De acuerdo con la página oficial de Ticketmaster, los fanáticos de la banda británica que quieran asistir al evento podrán hacerlo comprando entradas en las secciones General A y General B, cuyo precio va de los 2 mil 136 pesos mexicanos a los mil 56 pesos mexicanos, respectivamente.

Los demás espacios ya se encuentran abarrotados: la Zona Verde se vendió entre los 720 pesos mexicanos y 2 mil 616 pesos mexicanos; la Zona Naranja fue de los 579 pesos mexicanos hasta los mil 846 pesos mexicanos y el área especial para discapacitados tuvo un costo de mil 56 pesos mexicanos

