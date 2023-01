Dulce María reveló por error cuándo nacerá el bebé de Maite Perroni

La agrupación saldará su deuda con sus fan mexicanos con tres conciertos: Guadalajara, Monterrey y CDMX. (Fotos Instagram: @maiteperroni // @dulcemaria)

Desde que Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron aproximadamente un mes después de anunciar su compromiso comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de que ya estuvieran en la dulce espera de su primogénito. Sin embargo, no fue hasta enero de 2023 cuando los enamorados confirmaron la enhorabuena con un tierno video que publicaron en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la noticia conmocionó a todos los fanáticos de RBD, pero entre los menajes de cariño y felicitaciones para los padres primerizos sobresalieron algunas dudas sobre qué pasaría con Soy Rebelde Tour, la gira que la agrupación -menos Alfonso Herrera- había anunciado para este 2023.

El misterio terminó cuando Dulce María confesó que tanto ella como Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez ya sabían que su compañera estaba embarazada, por lo que tomaron la decisión de arrancar la gira meses después del nacimiento del bebé.

“Todo esto se platicó para darle tiempo a que nazca su bebé y que tenga unos mesecitos de colchón, que está cañón, todos vamos a apoyarnos. Ser mamá... yo llevo dos años y sigo, entonces apoyarnos mucho”, declaró ante las cámaras del programa Hoy.

RBD no incluyó a Perú en su gira. (Instagram)

Pero eso no fue todo, durante la misma entrevista la intérprete de Inevitable fue cuestionada sobre cuándo comenzarán los ensayos. Sin profundizar en detalles dejó entrever que podrían iniciar entre junio o julio porque primero tienen que terminar sus proyectos individuales, en su caso tiene que concluir con las grabaciones de una telenovela.

“Estoy grabando novela, que también eso me tiene muy feliz. Se llama Pienso en ti y va a salir en marzo; y yo termino de grabar por ahí de abril. Mai tiene que tener a su bebé ahí de más o menos... por esas fechas [...] los ensayos y todo esto sería después de eso, como junio, julio”, dijo.

De esta manera, Dulce María reveló que Maite Perroni podría entrar en labor de parto entre abril y mayo. Asimismo, contó que se reunió con sus compañeras de RBD el pasado jueves 19 de enero para ver las reacciones que desató la publicación del cartel oficial de Soy Rebelde Tour. Mientras esperaban, tanto ella como Anahí le compartieron algunos consejos a la protagonista de telenovelas para esta nueva etapa en su vida.

“Ella todavía está como en el mejor trimestre, en el que todavía todo es bonito”, dijo.

En entrevista con el programa "Hoy", Dulce María confesó que hace varios meses intentaron concretar su regreso como RBD, pero no concretaron nada por sus agendas. (Instagram/@anahi)

RBD podría abrir nuevas fechas

Dulce María también se sinceró sobre la posibilidad de que RBD decida abrir nuevas fechas en países que no fueron considerados en su cartel. Sin asegurar nada, comentó que podrían hacerlo si las condiciones se lo permiten, pero: “No es un regreso, no vamos a estar años de gira. Esto realmente es algo único que estamos haciendo con todo el amor, con toda la gratitud”.

“Lo que sí es que la adrenalina, la emoción y la verdad estamos más unidos que nunca, muy emocionados porque es otra etapa; conscientes de que queremos hacerlo y disfrutándolo de una manera muy diferente a en ese entonces que nos pasaba la vida y no nos dábamos cuenta”, dijo.

Alfonso Herrera será el gran ausente. (Foto Instagram: @rbd_music // @anahí)

La agrupación mexicana iniciará su Soy Rebelde Tour en Estados Unidos con 26 presentaciones del 25 de agosto al 19 de octubre: El Paso, Houston, Fairfax, Nueva York, Greensboro, Chicago, Denver, Phoenix, Las Vegas, Miami, Orlando, Edinburg, Arlington, Austin, San José, Sacramento, San Francisco, San Diego, Fresno y Los Ángeles.

Tras su paso por Estados Unidos viajarán a Sudamérica para deleitar a sus fanáticos brasileños en dos ciudades: el 17 de noviembre en São Paulo (San Pablo) y 19 de noviembre en Río de Janeiro. La gira terminará en México el 24 de noviembre en Monterrey, 26 en Guadalajara y 01 de diciembre en CDMX.

“Tenemos una deuda gigante con México porque no hicimos concierto del adiós en México y eso nos dejó el corazón [roto] por eso vamos a hacer el cierre en México”, explicó Dulce María sobre por qué decidieron concluir en la CDMX.

