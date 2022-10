Fechas, sedes y todo sobre la gira de Muse por México en 2023

(Foto: ig muse)

Tras un largo periodo en donde los eventos masivos tuvieron que detenerse debido a la pandemia por COVID-19, las presentaciones internacionales han vuelto con más fuerza que antes y, próximamente, los fans mexicanos de Muse podrán disfrutar los mejores éxitos de esta banda en 2023.

Y es que, como parte de su gira Will of the people word tour, la banda integrada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard confirmó desde sus redes sociales que vendrá a Tierra Azteca próximamente.

“El #WillOfThePeople World Tour llega a México enero 2023 . La preventa comienza el martes 11 de octubre a las 11 a. m. hora local y la venta general comienza el sábado 15 de octubre a las 11 a. m. hora local”, se puede leer en su cuenta oficial de Twitter.

The #WillOfThePeople World Tour comes to Mexico January 2023 🇲🇽

Pre-sale opens Tuesday, 11th October 11am local, and general on-sale begins Saturday, October 15th 11am local.https://t.co/MzwrA7Vw13 pic.twitter.com/WfSnlhqeqW — muse (@muse) October 7, 2022

De acuerdo con la banda que tiene éxitos como Supermassive Black Hole, Uprising, Knights of Cydonia o Madness, se darán tres presentaciones en el país. Las cuales se llevarán a cabo en las siguientes sedes:

-Estadio Banorte, Monterrey (18 de enero)

-Arena VGH, Guadalajara (20 de enero)

-Foro Sol, CDMX (22 de enero)

Ante la noticia, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues desde el jueves pasado los famosos ya habían lanzado algunos indicios de sus conciertos en México.

“¿Cuántos Simis van a querer?”. “Ahora esperar los precios para ver que riñón vender jajajaj”. “Una fecha en CDMX no es suficiente, pero ahí estaremos”. “Me he preparado por años para vivir este momento nuevamente!!!”, fueron algunas de las menciones.

Asimismo, los memes inundaron Twitter y algunos cibernautas denotaron su emoción a través de un poco de humor.

“El resto de Sudamérica: Yo también quiero vivir ese sueño don pool”. “Yo viendo que Muse anuncia mañana fechas para dar conciertos en México y yo ya me mam* todo el dinero”.

Fue desde Twitter, donde Muse ya había colocado una bandera de México para dar a entender sus intenciones de venir al país.

“Viernes 7 de octubre. Manténganse atentos”, escribieron.

A esto, sus más fervientes admiradores comenzaban a especular cuántas fechas abrirían en el país, pero para ese entonces aún no contaban con información concreta.

“¿Estarán en la feria de Iguala?”. “Ojalá anuncien que estarán en el festival Revueltas”. “¿Van a ir a mi pueblito a tocar?”. “Y retiemble en sus centros mi cartera”. “A partir de hoy estamos en austeridad republicana”. “Muse usando una foto de mi rancho para un anuncio, no estoy soportando La bandera destacando Iguala”.

Cómo fue la última visita de Muse a México

Cabe recordar que el anuncio sobre las nuevas fechas en México se dio tres años después del último tour que la banda otorgó en el país.

Fue en 2019 cuando sonaba el disco Simulation Theory y los rockeros aparecieron durante dos fechas en el Foro sol para hacer enardecer a sus fans con sus conocidas canciones.

Así, acompañados de trompetas y un gran show de iluminación, la agrupación sorprendió al interpretar Pressure, Pshyco, Propaganda, Plug in Baby entre muchas otras de sus reconocidas melodías.

