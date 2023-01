Cuáles son los beneficios de consumir salvia, según expertos

La salvia cuenta con múltiples beneficios para la salud (foto: El jardín que quieres/Twitter)

La salvia se trata de una las plantas más utilizadas en la cosmética, sin embargo cuenta con otras funciones que ayudan a la salud, por ejemplo: auxilia en el tratamiento de la menopausia ya que cuenta con propiedades termorreguladoras, apoyando a las mujeres que atraviesan dicha etapa, y a controlar síntomas como sofocos, sudoración excesiva y las hormonas.

Cabe mencionar que es nativa del sur de Europa, es cultivada desde tiempos remotos y hoy en día es apreciada en la jardinería, se propaga a través de semillas y esquejes, las primeras pueden sembrarse directamente en algún terreno. La semilla tarda aproximadamente entre 18 y 20 días para poder germinar.

Desde hace mucho tiempo se ha utilizado con fines gastronómicos, medicinales e inclusive ornamentales, de tal forma que una cucharada de 1 gramo de salvia puede contener los siguientes nutrientes:

Es un gran auxiliar en el tratamiento de la menopausia (foto: Árbol Invertido/Twitter)

- Energía: 3.15 Kcal

- Proteínas: 0.11 g

- Grasas: 0.13 g

- Fibras: 0.4 g

- Carbohidratos: 0.61 g

- Vitamina K: 17.15 mg

- Vitamina B6: 2.69 mg

- Calcio: 16.5 mg

- Magnesio: 4.28 mg

- Hierro: 0.28 mg

De tal forma que generalmente es utilizada para tratar afecciones estomacales, renales y nerviosas, tales como: alteraciones del ciclo menstrual, controlar los síntomas de la menopausia, contracciones uterinas e hiperhidrosis, es decir la sudoración excesiva. De acuerdo con un artículo publicado por la Red de Protección del Gobierno de Chile, sus principales beneficios son:

- Calma retortijones estomacales.

- Mata bacterias e impide su crecimiento.

- Disminuye la sudoración.

- Promueve y aumenta la producción de orina.

- Estimula o favorece el flujo menstrual.

- Modera la actividad del sistema nervioso.

- Disminuye las contracciones uterinas.

Mientras que sus propiedades fundamentales son: cuenta con virtudes antiinflamatorias, es antiséptica, antiespasmódica, analgésica, antibiótica, funciona como expectorante, tiene una acción relajante y ansiolítica, es hipoglucemiante y es antioxidante.

¿Cómo se puede utilizar la salvia?

- Infusión: es ideal para la eliminación de toxinas, aliviar malestares en el hígado y al mismo tiempo depurarlo, ayuda a tratar la indigestión y la acidez estomacal, además se puede tomar después de comer.

- Aceite; en dicha modalidad es útil para curar cortes o lesiones de la pies, adicionalmente regla el pH de la piel, cuida su tonicidad, su elasticidad y trata cualquier tipo de inflamación.

Ayuda a regular las alteraciones del ciclo menstrual (Getty Images)

- Té: debido a que cuenta con propiedades astringentes, antisépticas y antiinflamatorias, por lo tanto se le asocia con la pronta recuperación de molestias de garganta y también sirve para calmar la tos.

Debido a todas las propiedades con las que cuenta contribuye a la reducción del colesterol malo, fortalece los huesos y el sistema inmunológico, ya que contiene vitamina A y C. Contribuye a fortalecer el cabello y la piel, alivia molestias gastrointestinales, reduce y neutraliza los microbios que forman la placa dental y puede llegar a mejorar la función cognitiva y el estado de ánimo.

¿Cuáles son las desventajas de consumir salvia?

Principalmente no se indica su uso en personas que padezcan enfermedades renales, alergias, epilepsia, en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Asimismo, su aceite no deberá ingerirse, ya que sus componentes como las cetonas terpénicas, las tuyona o el alcanfor pueden llegar a ser tóxicas para el ser humano. Además, no deberán utilizarla las personas con desequilibrios hormonales, ya que la salvia actúa de forma similar al estrógeno.

