Óscar Schwebel de OV7 habló de su look andrógino: “No tengo problema en vestirme como una chica”

Óscar Schwebel también lidera el proyecto de la bioserie de OV7 (Foto: Instagram)

En la actual etapa de OV7, donde la banda pop se ha presentado en distintos escenarios del país con su gira Treinta años, ha llamado la atención que Óscar Schwebel, uno de sus integrantes, ha optado por lucir una imagen distinta a como el público lo ha visto al paso de los años.

Y es que el cantante de Mírame a los ojos ha apostado por un look extravagante en el que lo mismo puede vestir faldas, crop tops y corsets en sus presentaciones, que aunado a su cabello largo, que a veces usa trenzado y a veces con vistosos peinados, han provocado numerosos comentarios entre el público.

Además, el creativo y bailarín ha dejado ver que no tiene recelo al usar tinte, uñas pintadas y maquillaje en el rostro, por lo que ha sido objeto de apreciaciones tanto positivas como negativas.

Por un lado están quienes aplauden la libertad del cantante al experimentar con su imagen y por otro, quienes señalan que se ve “demasiado femenino” con ese estilo de indumentaria.

Al respecto, el cantante de Te quiero tanto, tanto expresó su punto de vista: “Me considero una persona cisgénero, soy una persona heterosexual, pero que en cuanto a mi estética no tengo ningún problema en vestirme como se viste una chica. (Los tacones) fíjate que sí los probé en un par de ensayos, pero me di unos buenos tiznadazos, y hasta ahí quedó”, expresó el artista a las cámaras de Ventaneando.

Schwebel recordó cómo surgió su afición a la estética glamorosa que ha adoptado en la más reciente etapa de OV7, pues es gran seguidor del rock en inglés de los años 70.

El cantante no tiene temor a experimentar con las prendas consideradas como femeninas (Foto: Instagram)

“La verdad es que toda esta onda andrógina nace porque soy un fanático empedernido de David Bowie, y de Lou Reed y de toda esta parafernalia glam rock. Incluso la señora Julissa que es como mi maestra de vida, cuando yo era un niño que me enseñaba todos estos ídolos del rock glam de los años 70, de lo cual yo me enganché”, recordó.

Óscar Schwebel defendió su derecho a vestir libremente y destacó que la ropa femenina tiene un mayor potencial de creatividad que las prendas confeccionadas para los hombres.

“No tengo miedo de ponerme una falda, no tengo miedo de pintarme las uñas, los labios, los ojos. Yo creo que a mí no me define una prenda, simple y sencillamente yo entro a una tienda y a veces se me hace más divertida la ropa de mujer que la de hombre, que se me hace bastante aburrida”.

Esta afición incluso es apoyada por la esposa del cantante de OV7, quien además ha compartido con él algunas prendas, pues se consideran una pareja que fluye en libertad.

“Ella es la primera en decirme ‘me compré esto, pero creo que a ti también se te vería padre’. De hecho, se acaba de comprar en estas vacaciones un vestido y me dijo ‘este se te vería bien padre’, creemos en una libertad total y absoluta como pareja y creo que eso nos ha hecho mucho más unidos y fuertes”, recalcó.

Óscar ya había hablado del tema en sus redes sociales. Fue en octubre de 2022 cuando uno de sus seguidores en Instagram le escribió “¿Por qué lucir como mujer?”, a lo que el cantante reviró de forma respetuosa: “Querido Javier. Me considero una entidad creativa en su amplio espectro. Soy un entusiasta de la experimentación, me gusta experimentar con ser hombre/mujer y todos los tonos de grises entre unx y otrx”.

Óscar añadió que se considera libre de incorporar a su estilo elementos que usualmente se relacionan con el arreglo femenino y destacó que jugar con lo impuesto le confiere libertad.

“No creo mucho en las definiciones tan absolutas ¿sabes?… soy esto, soy lo otro, estoy en esta etapa de plenitud en mi vida donde me vanaglorio de decir “soy todooo” jejeje, creo que eso me hace sentir libre. Pero como a veces es difícil de entender lo que digo te lo pongo fácil, me considero una persona cisgénero que no tiene broncas en vestirse/maquillarse y lucir como una chica”, remató el famoso.

