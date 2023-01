Monreal confirmó que Delfina Gómez sí exigió diezmo a trabajadores de Texcoco: “Le va a costar”

Ricardo Monreal confirmó que Delfina Gómez sí exigió diezmo a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa (Foto: Collage/ Cuartoscuro)

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la actual precandidata del partido para la gubernatura del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, sí exigió diezmo a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa.

Morena acusó al PRI de tapar propaganda de su candidata, Delfina Gómez Mario Delgado exigió al gobernador Alfredo del Mazo explicar los remplazos en los promocionales de la morenista VER NOTA

El pasado martes 17 de enero, en entrevista con Adela Micha en su espacio Me lo dijo Adela, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta afirmó que la ex secretaria de Educación Pública retuvo los salarios de empleados del municipio de Texcoco cuando fungió como presidenta municipal, entre 2012 y 2015, con el objetivo de beneficiar a su partido en la contienda electoral.

“El recurso que se pidió a los trabajadores del municipio de Texcoco iban directamente al partido del que ella surgió, para efectos de carácter político electoral y de promoción”

El morenista afirmó que la ex secretaria de Educación Pública retuvo los salarios de empleados del municipio de Texcoco (Twitter/@delfinagomeza)

Según detalló el líder morenista, aunque no existe una carpeta ni denuncia penal en su contra, la acción está documentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes resolvieron y le impusieron una amonestación.

López Obrador criticó al TEPJF por prohibir el uso de AMLITO en propaganda de Morena: “De caricatura” El presidente López Obrador descartó que su gobierno interponga algún recurso de apelación contra la resolución del Tribunal Electoral VER NOTA

“El Tribunal resolvió, el Tribunal amonestó, el Tribunal cumplió con su decisión. No hay carpeta ni denuncia penal, entonces se ha usado ese hecho de manera mayúscula desde hace dos años (...) Yo lo aclararía en lugar de ocultarlo, y por eso fue la investigación en el INE y el resultado del proceso en el Tribunal”, admitió.

Al ser cuestionado sobre si su acción le “va a costar” en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio en la entidad, Morenal Ávila aseguró que sí, pues la oposición lo ha usado para atacarla.

Monreal Ávila defendió a la funcionaria y reiteró que Delfina Álvarez será la candidata al gobierno del Estado de México (Cuartoscuro)

“Sí, sí le va a costar porque además tienes que ser muy claro, la oposición lo está usando y lo va a usar porque es un error. (...) Ese recurso no se quedó para ella, pero fue a un instituto político y eso hace ruido, genera suspicacia y lastima la personalidad de Delfina, sin duda”

Pese a su declaración, Monreal Ávila defendió a la funcionaria y reiteró que Delfina Álvarez será la candidata al gobierno del Estado de México porque, de acuerdo con las encuestas de su partido, “es la que tenía mayor presencia”.

Morena llamó a sus simpatizantes a hacer campaña con “AMLITOS” tras prohibición del TEPJF El líder nacional de Morena calificó de “ridícula” la determinación del Tribunal Electoral de prohibir el uso de la caricatura en peluches, botargas o cualquier otro medio VER NOTA

“Yo la conozco bien, sé su lucha desde abajo y no es una mujer corrupta, no es una mujer perversa, al contrario, es una mujer honesta e incorruptible (...) Está limpia, porque al final de cuentas lo que hizo fue una decisión (...) No era dinero para ella, no era dinero que ella se embolsó”, manifestó.

El diezmo de Delfina Gómez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sanción a Morena por 4 millones 529 mil 225.06 pesos (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

Caber recordar que hace un año, el 12 de enero de 2022, el Tribunal Electoral confirmó la sanción a Morena por cuatro millones 529 mil pesos tras acreditar que la hoy candidata al gobierno de Edomex generó un esquema de retenciones salariales aplicadas a los empleados del municipio de Texcoco con el objetivo de beneficiar al partido.

De acuerdo con el máximo órgano electoral, cuando Gómez Álvarez fungía como presidenta municipal, entre 2012 y 2015, utilizó un esquema de financiamiento paralelo para apoyar las actividades ordinarias de Regeneración Nacional, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del Ayuntamiento del municipio y del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), por un monto acreditado de 2 millones 264 mil pesos.

SEGUIR LEYENDO: