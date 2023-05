Morena denunció “ataque” contra propaganda de Delfina Gómez en Edomex: “El gobernador nos debe una explicación”

(Foto: Morena/Mario Delgado)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que presentará una demanda ante las autoridades electorales del Estado de México tras la presunta “agresión” en contra propaganda de su precandidata a la gubernatura estatal 2023: Delfina Gómez Álvarez.

Mediante una conferencia de prensa, el líder nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, detalló que la noche del sábado 14 de enero, las fotografías de la maestra (dispuestas en distintas estaciones del Mexibús) fueron tapada con el logo del actual gobierno del Edomex, encabezado por Alfredo del Mazo.

“La propia compañía que se encarga de administrar los espacios en el Mexibús nos dio esta información, en 30 espacios en los que está la foto de la maestra Delfina le pusieron encima la calcomanía del gobierno del Estado de México”, atajó Mario Delgado.

Es por ello que un representante de Morena acudió ante el Instituto Estatal Electoral a presentar una denuncia en contra de las acciones.

“No sé qué pretenden con esto, el gobernador nos debe una explicación de por esta agresión”, reiteró el presidente del partido.

Bajo este contexto, el líder morenista expresó su deseo por que “el gobierno (estatal) saque las manos” y “no se meta” en el proceso electoral. Además aprovechó para arremeter en contra de los partidos opositores, asegurando que “pretenden confundir a la gente”.

(Foto: Conferencia de prensa Morena/ Mario Delgado)

Asimismo, Mario Delgado criticó el papel de las autoridades electorales, pues señaló la omisión de presuntas irregularidades que se han presentado en el marco de las precampañas mexiquenses.

PRI aseguró que ganará en el Edomex

Cabe señalar que tanto Coahuila como el Estado de México son de los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), facción política que ha gobernado en la entidad mexiquense por más de siete décadas.

En medio de la pugna por el estado, el 16 de enero el presidente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, aseguró que será su partido el que ganará las elecciones del Edomex, ello debido a que, según acusó, al gobierno encabezado por Morena le interesa más “estar en campaña” que atender las demandas de la gente.

La morenista arrancó su precampaña en Nezahuacóyotl el pasado fin de semana. (Twitter/@delfinagomeza)

“A este gobierno solo le interesa andar en campaña, cerramos con la peor inflación, la economía no va bien, no hay empleos, no hay oportunidades. La clase media, la clase trabajadora, las familias del campo no pueden seguir cargando con los costos de un gobierno ineficaz e ineficiente, por ello reconozco a las y los legisladores del PRI, de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y los congresos locales”, explicó este lunes 16 de enero.

Sin embargo, y como señala la empresa de investigación estratégica Parametría, rumbo a los comicios electorales que se llevarán a cabo en junio de este año, la integrante de Morena, Delfina Gómez, se ha perfilado como la favorita de la ciudadanía mexiquense para gobernar el Edomex.

