María Elena Ríos denunció a juez por insistir en liberar al hombre que la atacó con ácido en 2019

María Elena Ríos solicitó que el juez que lleva su caso se retire del mismo ante supuesta parcialidad hacia su agresor, pues Juan Antonio Vera Carizal podría salir en libertad. Además, señaló en su cuenta de Twitter que fue continuamente silenciada durante una sesión de la audiencia virtual del 18 de enero.

De acuerdo con la sobreviviente a un ataque con ácido, el juez Teódulo Pacheco Pacheco habría tenido preferencia por su agresor, pues insistió en dejarlo en libertad.

Así lo informó María Elena en su cuenta de Twitter: “Teódulo Pacheco Pacheco, el juez y defensor de mi agresor hoy, violando mis derechos, insiste en cumplir el pacto que le ordenaron para liberar al feminicida”, escribió.

Así fue como la saxofonista fue expulsada y silenciada en la sesión del 18 de enero (Twitter/@_ElenaRios)

El 17 de enero, María Elena Ríos grabó un video para agradecer el apoyo en el seguimiento de su caso, en la grabación mencionó que la audiencia duró 13 horas y habría sido sumamente violenta.

“Esto supera al tribunal de Oaxaca, la pregunta sería ¿Quién está detrás del tribunal de Oaxaca? ¿Quién le da órdenes para guardar silencio y permitir que el juez Teódulo Pacheco Pacheco favorezca al feminicida Juan Antonio Vera Carizal, quien insistió demasiado en liberarlo el día de hoy, pareciera que el juez es su defensa.”

De igual forma, Elena Ríos detalló que el impartidor de justicia no estaba capacitado para el caso, pues no podía ser “juez y parte”.

Él es el juez que habría tenido preferencia por el agresor (Twitter/@_ElenaRios)

Para finalizar el video, agradeció a su defensora Diana Cristal y al ministerio Público Luz Gabriela Herrera por seguir el proceso legal y abordar las instancias correspondientes. Es importante recordar que el ataque con ácido que sufrió la saxofonista ocurrió en 2019, como producto de esto, ella tuvo graves daños a su salud e integridad, pues se trató de un intento de feminicidio.

A través de su cuenta de Twitter, la saxofonista María Elena Ríos también mencionó que le quitaron el derecho a la palabra durante la videoconferencia en su audiencia, la cual tuvo que ser suspendida. En varias ocasiones, incluso la sacaron de la llamada virtual, todas las capturas de pantalla fueron compartidas por ella misma en su cuenta de Twitter, @_ElenaRios.

María Elena Ríos saxofonista atacada en 2019 con ácido también señaló a la Cuarta transformación, pues no le han ayudado a obtener justicia

“No se me está permitiendo siquiera el uso de la voz y me silencian a cada momento. Un Juez Federal ya le notificó a Teódulo Pacheco Pacheco que la audiencia no puede seguir. Están desacatando una orden federal @tsjoaxaca @SCJN @ArturoZaldivarL”, escribió.

El tuit más reciente de María Elena Ríos fue “Volví a solicitar el uso de la voz y me acaban de sacar nuevamente de la audiencia virtual, no me dejan hablar. #ayúdenme por favor”. Hasta el cierre de esta publicación, la instrumentista no ha mencionado ninguna actualización respecto a su caso.

Esta no es la primera vez en que ella señala irregularidades en su caso, pues en noviembre de 2022, denunció a Alejandro Murat ante la Fiscalía General de la República (FGR) pues no le han otorgado la atención médica que requiere.

#Gracias por acompañarme estas trece horas de violencia en la audiencia en donde el Juez/defensor Teódulo Pacheco Pacheco de manera arbitraria y violenta insiste en liberar a #JuanAntonioVeraCarrizal

Entre los supuestos delitos mencionados en el documento se encuentran abuso de poder, violencia económica y de género. “A mí me han negado los tratamientos y me los han condicionado, al día de hoy (Alejandro Murat) me debe más de 150 mil pesos, he tenido que mendingar esos tratamientos y actualmente sigo endeudada en las tarjetas de crédito para poder pagarlos, a mí se me niega todo”, dijo. Cabe señalar que en septiembre de 2022, María Elena Ríos ya había exigido que la FGR atrajera su caso.

En ese momento, denunció que la autonombrada Cuarta Transformación “no le había tocado”, además, señaló contradicciones en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él dice que ayudará a la gente, pero ella no ha visto avances en su caso. “¿Eso es el cambio? ¿Se quejan de Calderón en serio? ¿Cuál es el cambio? Porque a mí su Cuarta Transformación no me ha tocado, me tocó el ácido”, dijo.

