Mya Saldana sufrió un intento de feminicidio y llamó a otras mujeres a alzar la voz

Mya Saldana es una joven modelo que a los 17 años fue víctima de intento de feminicidio por parte de su entonces pareja, la habitante de Camargo, Chihuahua, lanzó un mensaje para las mujeres que son víctimas de violencia.

“Tú que estas leyendo esto si estas pasando por algún tipo de violencia platícalo, háblalo pide ayuda no te quedes callada, para que no sufran lo mismo que yo”, escribió en su Instagram en octubre, mes en que sugrió la agresión por parte de Erick “D”, su ahora ex novio.

En su mensaje, la ex aspirante a un concurso de belleza local también escribió “Existo porque resisto” encima de las fotos en las que mostró las graves lesiones que le dejó el ataque, pues detalló que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para poder comer y respirar, ya que una de las 47 puñaladas le perforó el pulmón y la otra la tráquea.

Además, dejó ver grandes heridas que recorrían desde el cuello hasta el pecho, la espalda, los hombros e incluso la mano, pues probablemente intentó detener a su atacante y la palma resultó lesionada también.

En el mensaje, ella invitó a que si una mujer sufre violencia, busque redes de apoyo para que no esté sola y así, pueda salir de la situación. La publicación de Instagram de la adolescente volvió a la conversación tras la liberación de Erick D, quien estaría detrás de las agresiones que sufrió.

La víctima fue lesionada de gravedad, presentó cortes profundos en el cuello, manos, espalda, en un pulmón, pechos, tórax, cara y hombros. Las intenciones del hombre era quitarle la vida, tras los navajazos, trasladó a Mya a un terreno baldío y la abandonó a su suerte.

El presunto responsable es identificado como Erick “D” y este 13 de enero acudió a una audiencia en Camargo, donde fueron revisadas las medidas cautelares. Sin embargo, fue puesto en libertad por órdenes de las autoridades del estado de Chihuahua, fue exonerado porque tiene 17 años y seguirá su proceso en total libertad y haciendo su vida normalmente.

Uno de los argumentos y solicitudes que presentaron integrantes de la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua, fue que analizaran la edad mental y conducta de Erick “D”, por aquellas reacciones tan violentas.

