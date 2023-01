Tras demanda de Gloria Trevi, Chumel Torres solicitó colaboración musical con Bizarrap

El presentador le escribió al famoso DJ argentino (Fotos: Instagram/@chumeltorres/@bizarrap)

Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado de Gloria Trevi, anunció que la cantante demandó a Chumel Torres ante el Juzgado Civil de la Ciudad de México por daño moral, después de que el conductor de El Pulso de la República hiciera chistes sobre ella en redes sociales. Tras responder de forma irónica, ahora quiere debutar como cantante.

El polémico influencer aseguró que tiene “un tema muy interesante” y para ello lo quiere hacer de la mano de uno de los DJ y productores con mayor éxito en los últimos meses: Bizarrap. En busca de entrarle a las tiraderas virales, posiblemente para cada uno de los artistas y políticos que le ante interpuesto alguna demanda, Torres ya mando la propuesta de forma pública.

“Oye carnal, Bizarrap. Tengo un tema que te puede interesar para hacer un featuring (colaboración) perrón y bien viralote, échame un DM (mensaje privado) pa’ grabar algo papi”, tuiteó Chumel generando todo tipo de reacciones a favor y en contra, así como incluso memes.

Así fue la viral petición del presentador (Foto: Twitter)

Aunque más de un internauta aseguró que el tema central sería en contra de la intérprete de éxitos pop en español como Con Los Ojos Cerrados, El Favor de la Soledad y No querías Lastimarme, seguidores a favor de él y en contra de los señalamientos que se le han hecho nuevamente a la mexicana, pero ahora ante autoridades en Estados Unidos y en contra también de Sergio Andrade, bromearon sobre el tipo de rimas que podría usar.

“Me aTREVI a burlarme- Bizarrap ft. Chumel Torres”. “Siempre me TRATASTE como a un perro y nunca me aTREVI a dejarte”. “Con que TRATANDO de incursionar en la música, mi Chumi”. “Ten cuidado Chumi, no ABUSES de su confianza, puede ser que te llegará a TRATAR como un desconocido. Pero como siempre me aTREVI ante cualquier oportunidad de GLORIA”, fueron algunas de las contestaciones que hacían referencia al tema legal que nuevamente atraviesa la cantante.

La cantante no se ha pronunciado ante la nueva respuesta de Torres (Instagram/@gloriatrevi)

Aunque dichas reacciones formaron parte de la viralidad del mensaje, la mayoría se posicionó en su contra y defendió a Gloria Trevi con memes e insultos en contra de Chumel Torre, incluso algunos más debatieron que tal vez podría buscar un tinte político en contra del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, u otros opositores a sus críticas.

“Una demanda por daño moral en contra del señor Chumel Torres, esto ante los hechos notables que han venido ocurriendo en cuanto a las menciones que este personaje ha venido llevando a cabo en contra de la señora Gloria Trevi”, externó el representante legal de Gloria Trevi el pasado 18 de enero.

Por tal motivo, se volvió tendencia en redes sociales, causando nuevamente polémica por una segunda comparación que también dio de qué hablar: tocó el viral video íntimo de Babo, integrante de Cartel de Santa.

“Babo es trending por su verg* y yo por ser una verg*. Simetría sagrada”, publicó en Twitter teniendo nuevamente un ola de críticas negativas, debido a que en el pasado el presentador vivió una experiencia similar, luego de que se le filtraron diversas fotos íntimas e incluso se hablara de su orientación sexual sin su consentimiento.

(Foto: Twitter)

*Información en desarrollo

