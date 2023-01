Chicharito Hernández se declaró fan de Ángela Aguilar: “Es una tipaza”

Chicharito Hernández se declaró fan de Ángela Aguilar (Instagram: @angela_aguilar_// CUARTOSCURO)

Fuera de su pasión por el futbol, Javier Chicharito Hernández compartió en redes sociales algunos de sus gustos musicales y reveló que es fanático de la música regional mexicana. A pesar de que compite en la MLS (Major League Soccer) y vive en Los Ángeles, se mantiene cercano a la cultura mexicana, muestra de ello confesó su gusto por la música que hace Ángela Aguilar.

Durante sus streamings en redes sociales presumió de su gusto por temas regionales, pero en esta ocasión reafirmó su admiración por la intérprete de Ahí donde me ven.

En una reciente participación para un programa de espectáculos de Televisa e Univisión, Chicharito aseguró que le gusta los temas de la hija de Pepe Aguilar, fue por ello que la calificó como una gran “tipaza”, pues insistió que es una gran cantante por lo que le aplaudió su talento ante el micrófono.

Ángela Aguilar es una de las cantantes mexicanas más jóvenes dentro del género regional (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me gusta Ángela Aguilar, es una increíble cantante, es una tipaza”

El delantero del Galaxy aseguró que su admiración a la cantante de 19 años no es únicamente por su talento musical, sino que porque ya tuvo la oportunidad de conocer a la familia Aguilar, por lo que reiteró el talento musical que tienen en la familia.

Consideró que el tono de voz de la menor de los Aguilar es “espectacular”, así que volvió a insistir que es una de sus cantantes favoritas.

“Conocí a toda la familia Aguilar, todos; desde Pepe, también a su señora, sus hijos, todos. Y Ángela tiene una voz espectacular, me gusta mucho cómo canta Ángela”.

Para presumir de la admiración que le tiene a la intérprete de La Llorona, Javier Hernández se animó a cantar un fragmento del tema más reciente que estrenó la cantante mexicana; el ex jugador de Chivas coreó una de las partes de la canción Qué agonía, tema que lanzó a finales de 22 en compañía de Yuridia.

Chicharito Hernández actualmente juega con LA Galaxy (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Y es que antes de cantar, el Chicharito explicó que uno de sus ilusiones es el de cantar al lado de Ángela Aguilar, por lo que presumió de sus dotes para el canto.

“Me encantaría cantar así: ‘Merecías más amores como tú, hoy sé que solo se viven una vez’”, interpretó el ex goleador de la selección mexicana.

En días recientes Ángela Aguilar causó polémica en redes sociales luego de festejar el campeonato de la selección de Argentina en Qatar 2022 ya que se declaró 25% argentina, declaración que fue cuestionada ya que la cantante es un referente de la cultura mexicana y del género regional.

¿Qué pasará con el Chicharito Hernández y la selección mexicana?

Bajo la gestión de Gerardo Tata Martino, el originario de Guadalajara, Jalisco, no fue convocado al Mundial de Qatar 2022. A pesar de que circularon rumores de que Chicharito intentó convencer al cuerpo técnico y a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al final no lo logró y se perdió de la competencia.

Una vez que el Tata quedó fuera de la dirección del Tri, no perdió la ilusión de volver a vestir la camiseta verde con el nuevo entrenador que llegue al combinado nacional.

Chicharito Hernández apoyó al Tri para su debut en Qatar 2022 (Foto: Instagram/ @ch14_)

Fue durante su participación para el programa Despierta América en donde confesó que hizo todo lo que estaba a su alcance para ser convocado, pero al final no lo logró.

“¿Me dolió no estar en Qatar? fíjate que sí y no, porque he estado muy tranquilo con ese tema y aceptando que esa no era decisión mía. Yo hice todo, aunque la gente no no lo crea y no tenga mucho contexto, yo hice todo dentro de la cancha y también todo fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estaban completamente fuera de mi mano”, reconoció.

Al final aceptó que le dolió más la eliminación del Tri que no ir: “Más que me dolió no estar, lo que me dolió es que México haya quedado fuera de los grupos”, reiteró.

