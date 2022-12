Ángela Aguilar se declaró 25% argentina tras triunfo en el Mundial de Qatar 2022

Esta es la segunda gran controversia de la nieta de Antonio Aguilar (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Por segunda ocasión Ángela Aguilar ha causado gran controversia en redes sociales, luego de que publicara una fotografía asegurando que era “25% argentina”. Situación que no han tomado nada bien sus seguidores, pues aunque no es la única famosa mexicana que ha celebrado el triunfo de Argentina sobre Francia en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, más de uno considera que “exageró”.

La hija de Pepe Aguilar compartió parte de su nuevo estilo de cabello largo, así como el look tank top con pantalones azul celeste para celebrar el triunfo de la Scaloneta y el último mundial de Lionel Messi. Aunque en un principio los piropos y halagos de otros famosos y fans inundaron la publicación, el pie de foto la ha involucrado en una nuevo gran escándalo.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en la serie de fotos que tiene casi un millón de likes y miles de comentarios.

Esta fue la polémica publicación (Foto: Instagram)

Es importante señalar que Ángela Aguilar no nació en México, pues un 8 de octubre de 2003 su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, dio a luz en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sin embargo siempre se ha identificado como tal, incluso en sus redes sociales como descripción tiene la bandera del país Azteca, por lo que sus fans le han reprochado las palabras e incluso le han externado que gracias a que canta regional mexicano tiene una exitosa carrera dentro de la industria musical.

“Si un día te conviene eres mexicana, si otro día gana Argentina el Mundial Qatar 2022 eres argentina, o sea que no eres leal contigo misma y con la música que te ha dado fama y dinero”. “Sabemos que advertiste que no lo íbamos a entender pero es que no hay forma de hacerlo, pues esto no se trata de si una selección gana una copa o no, si no de serle fiel al país que te ha dado todo”. “Cantas regional mexicano y muy bien como Don Antonio, tu papá Pepe Aguilar y así, pero no abuses publicando tonterías como esa”, respondieron seguidores.

El look hacía referencia a los colores de la máxima insignia de Argentina (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

