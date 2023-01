Guillermo Ochoa se pronunció tras recibir la mayor goleada de su carrera con la Salernitana

Guillermo Ochoa, portero de la US Salernitana. Foto: @OfficialUSS1919

El guardameta mexicano finalmente se pronunció luego de haber recibido la mayor goleada de su carrera. Guillermo Ochoa y la Salernitana fueron víctimas de una apabullante derrota ante el Atalanta por marcador de 8-2, una cantidad de goles nunca antes permitida por el examericanista. Poco más de 72 horas después, el futbolista aseguró que “sólo queda levantar la cabeza”.

La jornada 18 de la Serie A en su temporada 2022-23 quedará marcada en el historial del Memo y no de una forma positiva. Aunque no es la única, la cifra de anotaciones que le encajaron al portero fue inédita. No obstante, con la mitad de campeonato por disputar y el descenso en juego, Ochoa ya pone su atención en los duelos que siguen, según sostuvo en una publicación.

“El fútbol como otros trabajos en la vida tiene sus golpes difíciles y días difíciles, así que sólo queda levantar la cabeza y seguir... que la vida y el fútbol no se detiene, darle vuelta a la página volviendo a competir y luchar que aún queda mucho torneo por delante y está en nuestras manos el poder darle una satisfacción a nuestra afición. Gracias por estar en la buenas y en las malas”, afirmó el mexicano.

Ochoa se unió a la Salernitana en este mismo mercado de invierno (tras la disputa de la Copa del Mundo de Qatar 2022) con la idea de brindar experiencia y seguridad al arco granata. No obstante y a pesar de las buenas actuaciones individuales bajo los tres postes, el panorama se ha complicado con dos derrotas y un empate en liga desde su arribo o bien, 13 goles recibidos (por apenas cuatro a favor).

Además, el conjunto salernitano ha sufrido un descenso vertiginoso en la clasificación pues acumula siete encuentros de Serie A sin conseguir la victoria (dos empates y cinco derrotas). Con ello, el equipo se han involucrado de nueva cuenta en la lucha por salir de los últimos lugares de la tabla (sitio 16 de 20), cuando antes del parón mundialista llegó a ocupar la novena posición y con aspiraciones a puestos europeos.

US Salernitana, la nueva aventura de Ochoa en Europa

Como lo indica su nombre, el Salernitana fue fundado en el año de 1919 y pertenece a la ciudad de Salerno, en la región de Campania (zona de donde también es el Napoli). En más de un siglo de historia, los granates se han desempeñado en la mayoría de campañas en la Serie B o segunda división del calcio (32 temporadas) y en segundo lugar, en la Serie C (15 temporadas).

Salernitana hizo oficial el fichaje de Guillermo Ochoa Foto: Twitter/@fficialUSS1919

Desde la temporada 2021-2022 juegan en el máximo circuito y al mantenerse en la categoría para la 2022-2023 está jugando apenas su cuarto torneo de la Serie A en su historia (antes en la 1947-48 y en la 1998-99). En su palmarés cuenta con dos títulos de la Serie B (1947-1948 y 1997-1998); cuatro de Serie C (1937-1938, 1965-1966, 2007-2008 y 2014-2015); y uno más de Serie D (2011-2012). En la actualidad juegan como local en el Estadio Arechi, un recinto con capacidad para alrededor de 30 mil espectadores.

En su plantilla actual, lucen jugadores como Federico Bonazzoli, Krzysztof Piątek, Emil Bohinen, Lassana Coulibaly, Antonio Candreva, Pasquale Mazzocchi, Tonny Vilhena, Flavius Daniliuc, Dylan Bronn, Lorenzo Pirola, Boulaye Dia o Erik Botheim. En el puesto de arquero, Ochoa mantendría la disputa con el italiano Luigi Sepe, quien se ha desempeñado como el titular a lo largo de la temporada. También como portero se encuentra Vincenzo Fiorillo.

