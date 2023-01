“No somos amigos”: Miguel Herrera lanzó recordatorio a Martinoli por su pelea en 2015

Miguel Herrera le mandó un recordatorio a Martinoli ya que nunca serán amigos (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

En la trayectoria de Miguel Herrera, su personalidad explosiva le ha traído una serie de problemas tanto con árbitros, jugadores, cuerpo técnico y con periodistas. Pero, la discusión más recordada es la que tuvo con Christian Martinoli, ya que le costó el cargo de director técnico de la selección mexicana en 2015.

A ocho años del incidente, el ex técnico de Tigre recordó la polémica y dejó en claro que no es amigo ni lo será de Martinoli. Aunque anteriormente ya había explicado que el tema quedó en el pasado y ventiló detalles de cómo fue su reencuentro con él durante la cobertura de Qatar 2022, en esta ocasión el Piojo Herrera le lanzó un recordatorio al comentarista de TV Azteca en cuanto a su relación.

Aunque en su momento se disculpó con Martinoli y todo el gremio de la prensa deportiva, Herrera dejó en claro que su cercanía personal con el comentarista de Azteca Deportes nunca será de amistad porque consideró que sus comentarios “desafortunados” involucraron a su familia, así que no pudo ignorar tal hecho y salió en defensa de los suyos.

Miguel Herrera agredió a Martinoli en un aeropuerto de Estados Unidos (captura Twitter)

A pesar de que no mencionó directamente a Martinoli, sí evidenció que su mensaje era dirigido a él pues citó su profesión y cómo sus puntos de vista diferentes los alejaron.

“Me peleé con una persona, discutí con una persona, no somos amigos, no vamos a ser amigos; él es un comentarista que hace bien las cosas, yo soy un entrenador que trata de hacer lo mejor posible. Él podrá seguir teniendo diferencias en mi estilo de jugar o no, pero yo no estoy peleado con nadie, trato de llevar la fiesta en paz”, explicó a Mediotiempo.

Debido a que el tema no ha perdido vigencia, ya que la afición lo recuerda en cada oportunidad y lo comenta en redes sociales, Miguel Herrera entendió que no debe de pelearse pues las críticas siempre existirán por su profesión e imagen pública, según narró el propio Miguel.

La FMF despidió a Miguel Herrera de la selección después de su pelea con Martinoli (AFP)

Así que aceptó que como entrenador intenta llevar su trabajo en paz, alejado de las polémicas. “Soy una persona criticable, porque soy pública. Después de todo lo que ha pasado, entiendo lo que tengo que hacer; reitero, no tengo porqué pelearme con nadie más”, agregó.

¿Qué pasó con Martinoli y Miguel Herrera?

Cuando el ex técnico del club América dirigía a la selección mexicana, Martinoli fue uno de sus principales críticos por la manera en la que competía el Tri. En julio de 2015, el equipo azteca ganó la Copa Oro de aquella edición, triunfo que rescataba la gestión de Herrera después de la eliminación del Mundial Brasil 2014.

A lo largo de las coberturas, Martinoli mostró su molestia con la manera en la que Miguel Herrera aprovechaba los recursos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), comentario que mal interpretó el Piojo y consideró que agredió a su familia. Por lo que cuando coincidieron en el Aeropuerto de Filadelfia, Herrera saltó explosivamente contra Christian.

Diversos videos captaron el momento de la agresión, pues el técnico golpeó al narrador deportivo. Además la hija de Miguel también soltó algunos golpes en contra de Martinoli. Las imágenes indignaron a la afición, pero por su parte el comentarista de TV Azteca se mostró tranquilo y confesó que no le sorprendió la actitud que tomó el entrenador.

La Federación Mexicana se involucró en el tema por lo que la organización le pidió a Miguel que se disculpara y renunciara a su cargo. En conferencia de prensa expresó sus disculpas y dejó vacante el puesto del Tri.

