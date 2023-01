Faitelson adelantó que Marcelo Bielsa sería el candidato a dirigir al Tri

Marcelo Bielsa sería el candidato principal para ser el nuevo director técnico de la selección mexicana, según Faitelson (REUTERS/Eddie Keogh)

En la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sigue la búsqueda de quién será el nuevo director técnico de la selección mexicana para el proceso mundialista de 2026, en el cual México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes para recibir el máximo torneo de futbol.

A pesar de que diferentes técnicos nacionales han sonado para ser el remplazo de Gerardo Tata Martino, David Faitelson se encargó de ventilar los detalles que se están gestionando dentro de la federación y que pondría a un extranjero, de nueva cuenta, como entrenador del Tri.

Según el analista de ESPN, Marcelo Bielsa se convirtió en el candidato principal a tomar las riendas del equipo tricolor. Sin revelar los motivos por los cuales la FMF estaría priorizando a Bielsa, el analista deportivo enfatizó que el perfil del argentino llamaría la atención de Yon de Luisa, presidente de la FMF.

¿Marcelo Bielsa a la Selección Mexicana? 😎@Faitelson_ESPN con TODOS los detalles sobre el principal candidato a ser D.T. del Tri. pic.twitter.com/P02lTrnSvf — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) January 16, 2023

Durante su breve participación en Sportcenter de ESPN, Faitelson compartió los detalles en torno al nuevo técnico que podría llegar al banquillo de la Selección Nacional de México.

“El tema está en desarrollo todavía, son los candidatos que están encima de la mesa o del escritorio del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, el hombre que más le atrae a la Federación es Marcelo Bielsa”, compartió Faitelson.

De acuerdo con información que obtuvo el periodista deportivo, tanto Yon de Luisa como Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones mexicanas, están trabajando en conjunto para analizar quién será el nuevo técnico del combinado nacional.

Marcelo Bielsa sería el favorito de Yon de Luisa para tomar al Tri (Peter Powell/ Reuters)

Además, Faitelson agregó que desde su perspectiva, Bielsa es el único que no está vinculado directamente con el futbol mexicano en años recientes, pero eso no significa que no conozca al balompié nacional. Así lo expuso el analista deportivo:

“En este tema de la reestructura está trabajando Yon de Luisa, está trabajando también Jaime Ordiales en una nueva estructura de selecciones mexicanas. Y es Marcelo Bielsa el único, yo diría ‘no mexicano’ o que no haya tenido un nexo en el pasado reciente con el futbol mexicano”, agregó.

Cabe recordar que el nacido en Rosario, Argentina, tuvo un paso por la Liga MX cuando dirigió al Atlas y al club América entre 1993 y 1996, motivo por el cual Faitelson justificó que el entrenador ya conoce como es el balompie nacional.

“Es Bielsa por su condición de gran maestro, por la condición de que ya trabajó en el futbol mexicano, de que conoce cómo se hacen las cosas en el futbol mexicano y bueno, el futbol mexicano también conoce a Bielsa. Bielsa no se deja en temas de imposiciones, en temas de partidos moleros; la momento que le hagas algo, agarra sus cosas y se va”, concluyó Faitelson.

Miguel Herrera se ha candidateado para ser el DT de la selección mexicana (Instagram/ @miguelherreradt)

Hasta el momento, Marcelo Bielsa se encuentra en la disposición de tomar a la selección pues no tiene algún equipo con el que esté vinculado. El último equipo que dirigió fue el Leeds United de la Premier League.

Quien se ha postulado a ser el técnico de México es Miguel Herrera. El ex técnico de Tigres mostró su entera disposición por ser el siguiente entrenador del equipo Tricolor y ser parte del proceso mundialista. Durante su participación para el programa Ahora o Nunca de ESPN, Miguel Herrera confirmó que siempre estará dispuesto para tomar las riendas de la selección mexicana.

Expresó que siempre ha mostrado interés por volver al Tri, por lo que dijo abiertamente que quiere ser director del equipo mexicano por la relevancia que tiene dentro de su carrera profesional. “La verdad lo puedes decir, yo quiero ser el técnico, ¡claro que quiero ser el técnico de la selección! siempre lo he dicho. La selección para mí siempre ha sido importante”, sentenció.

