La burla de Álvaro Morales a Memo Ochoa por el 8 - 2 del Salernitana: “No es el mejor”

Álvaro Morales se burló de Memo Ochoa por la goleada 8 - 2 al Salernitana (Foto: Instagram/ @alvaritomorales// Twitter/ @OfficialUSS1919)

Guillermo Ochoa volvió a robarse los reflectores del deporte mexicano, solo que en esta ocasión por una escandalosa derrota que sufrió su equipo Unione Sportiva Salernitana 1919. En su partido contra el Atalanta, Memo recibió ocho goles, lo cual motivó a que la afición y los analistas deportivos a cuestionar su calidad como arquero.

Álvaro Morales fue uno de ellos, así que no desaprovechó la oportunidad para burlarse de Paco Memo pues debido a que, después del Mundial Qatar 2022, fue considerado como el mejor portero de México, por lo que usó aquel calificativo para refutar la idea de sus fans y poner en duda su cualidad bajo los tres palos.

Previo a iniciar el programa de Fútbol Picante, Álvaro compartió una editorial sobre lo que piensa de Memo Ochoa y consideró que fue vergonzoso el resultado que tuvo la tarde del domingo 15 de enero en la Serie A de Italia. Muy al estilo controversial del Brujo, salió a escena con una túnica y lamentó la “suerte” con la que compitió el cancerbero mexicano.

Álvaro Morales reventó a Memo Ochoa por la goleada que recibió (Video: ESPN)

El presentador de ESPN insistió que no se le puede llamar “mejor portero” a aquel jugador que permite que su equipo pierda con una diferencia de 8 - 2 en el marcador. Además, no sería la primera vez que el canterano del club América es goleado por un marcador superior a cinco goles, por ello Álvaro Morales recordó lo que pasó con la selección de Chile y el Atlético de Madrid.

“Otra vez le clavan una goliza. Ver golizas como esas son vergonzosas, son vergonzosas. Chile le clavó siete, Atlético de Madrid en su momento le clavó siete, y ahora ¡¿le clavan ocho?! No puede ser considerado el mejor portero de la historia este hombre”

Bajo esa narrativa, Alvarito ironizó los cinco mundiales que ha tenido Ochoa en su trayectoria con la selección mexicana ya que insistió que a pesar del récord personal que posee, no compitió en todos, por lo que el comentarista deportivo demeritó aquel logro para Memo Ochoa.

Memo Ochoa recibió su peor goleada con el Salernitana (Twitter/ @OfficialUSS1919)

Debido a la manera en la que fue goleada la portería del ex americanista, el Brujo Morales insistió que en la historia del balompié mexicano ha habido mejores arqueros que Ochoa Magaña, por lo que culpó a su imagen comercial de que el público lo considere como un arquero destacado.

“Hay porteros en su técnica individual, de nuestro país, a lo largo de la historia que son mucho mejor que Guillermo Ochoa, que ha tenido un gran aparato de mercadotecnia alrededor”, sentenció.

Por otra parte, Álvaro Morales lanzó una burla en torno a la suerte de Guillermo Ochoa ya que al registrar tres goleadas relevantes, insistió que así no puede ser el mejor portero del país. Lo consideró como una “máquina” que atrae goles.

Álvaro Morales le pidió a Memo Ochoa que se ponga a bloquear goles y no a las personas en redes sociales (Twitter/@fficialUSS1919)

“Un portero que es goleado constantemente es una máquina de atracción de goles. ‘Es que no todos son su culpa’, ¡está maldito!, ¡está maldito, por supuesto!, no dice el cliché futbolístico ‘portero sin suerte, no es portero’, pues este hombre no la tiene”, agregó el conductor de Fútbol Picante.

Finalmente, el comentarista de ESPN le mandó un recordatorio a Guillermo Ochoa para que se ponga a bloquear los intentos de goles en lugar de a las personas que lo critican en redes sociales. Y es que desde que se viralizó la opinión de Christian Martinoli sobre Ochoa, el portero del Tri se ha dedicado a bloquear a usuarios en redes.

“Memo, Memo ¿Y sabes qué es lo peor? Que en lugar de estar bloqueando ese tipo de cosas, bloqueas las críticas en redes sociales. En eso no eres americanista, porque tú eres de piel delgadita”, finalizó.

