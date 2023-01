Criticaron a Shaila Dúrcal por declararse team Piqué tras tiradera de Shakira

La canción de los latinoamericanos ya superó las 100 millones de reproducciones en YouTube a menos de una semana de su estreno.(Foto Instagram: @shailadurcal // Foto: David Ramos-Getty Images)

Fue el miércoles 11 de enero de 2023 cuando las miradas de todo el mundo se volcaron sobre Bizarrap y Shakira por el lanzamiento oficial de Music Sessions #53, una canción que es considerada como una tiradera de la artista colombiana en contra de su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, por todo lo que habría dado pie a su separación.

Itatí Cantoral reafirmó su admiración por Shakira tras su tiradera contra Piqué: “El dolor es fuerza en el creador” La colaboración de la estrella colombiana con Bizarrap ya superó las 60 millones de reproducciones en YouTube VER NOTA

Paquita la del Barrio, Eiza González, Danna Paola, Eugenio Derbez, Paty Cantú, Susana Zabaleta, entre muchas otros artistas mexicanos, se han solidarizado con Shakira por toda la situación que ha enfrentado desde que trascendió la supuesta infidelidad del exfutbolista español con Clara Chía y su proceso para saber quién se quedaría con la custodia de Milan y Sasha hasta su repentina mudanza a Estados Unidos.

Aunque aparentemente la intérprete de 45 años ya cerró ese capítulo en su vida amorosa con Monotonía, Te felicito y su colaboración con Bizarrap, sigue dando de qué hablar en medios nacionales e internacionales por sus contundentes declaraciones en esta última canción. Por esa razón, cada vez que un intérprete ofrece una entrevista es cuestionado al respecto.

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Paquita la del barrio por apoyar a Shakira: “Ni la conoce” El comunicador habló también del “enorme sobrepeso” de la cantante vernácula, luego de que ésta se mostrara empática con la colombiana tras el lanzamiento de su canción junto a Bizarrap VER NOTA

Esto le sucedió a Shaila y Carmen -hijas de la fallecida cantante Rocío Dúrcal- durante un programa de televisión español titulado Plan de tarde. Y es que durante la emisión fueron interrogadas sobre su postura en torno al escándalo que están enfrentando el exfutbolista y la estrella colombiana por la canción que sigue acumulando descargas en plataformas musicales.

La primera en hablar fue Shaila Dúrcal. Para comenzar, dejó entrever que le dio mucha gracia que Piqué fue captado llegando a su trabajo en un Twingo en referencia a la comparación que hizo Shakira en su canción de dicho vehículo con un Ferrari. Después explicó que está con su compatriota porque considera que no es correcto exponer la vida privada en una canción como lo hizo la colombiana.

Me ha caído bien lo del Twingo [...] He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto [Music Session #53] a mí personalmente no me gusta.

(Foto Instagram: @shailadurcal)

Su hermana no concordó con su opinión, pues: “A mí me ha encantado, es una mujer empoderada que tiene todo el derecho de quejarse”.

Por qué Eiza González es llamada “la Clara Chía mexicana del 2013” En el año 2013, una serie de fotos la involucraron en uno de los escándalos mediáticos internacionales más recordados de la industria VER NOTA

Sus declaraciones fueron recuperadas en el TikTok de la cadena de televisión rtve, donde varios usuarios explotaron con la también cantante española por no simpatizar con Shakira y mencionaron que aunque Piqué trató de mantener su relación extramarital en secreto, no pudo ocultarlo, por esa razón la separación acaparó los titulares en todo el mundo.

“Shakira no ha dicho nada que la prensa no publicará, privacidad no hubo”. “También se puede ser un marido fiel pero no lo fue, ese punto te gusta?”. “Sheila tuvo esa educación de mantener esa privacidad pero Piqué no. Él provocó a La Loba así que soporte y todavía le falta. Bravo Shakira”. “Piqué no hizo nada privado, entonces no merecía nada de privacidad”. “Piqué jamás guardo esa privacidad, desde el momento en que empezó a exponerse con su nueva “novia” cuando apenas habían anunciado su separación”, fueron algunas reacciones.

Shakira celebró el éxito de su colaboración con Bizarrap

La intérprete de Inevitable recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer todo el apoyo que ha recibido desde que lanzó Music Sessions #53: “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas”.

Ellas son mi inspiración y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras.

SEGUIR LEYENDO: