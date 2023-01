“No te me achicopales”: el emotivo mensaje que Paquita la del Barrio le mandó a Shakira

Paquita la del Barrio dedicó mensaje a Shakira (Especial)

Luego de que Shakira lanzó su más reciente sencillo con el productor argentino Bizarrap, la Session # 53, algunos la compararon con la artista Paquita la del Barrio, entre otras, por la letra de su canción. Todo eso llamó la atención de la mexicana, quien aprovechó para enviarle unas palabras de apoyo a la colombiana.

La reacción de Paquita la del Barrio tras comparaciones con Shakira La cantante de regional mexicano salió a relucir ante el estreno de “Session 53″, el tema con que la colombiana causó revuelo por sus claras alusiones a su ex pareja Gerard Piqué VER NOTA

Desde se que estrenó la nueva canción, en redes sociales se ha mantenido encendido el tema de su separación con el futbolista Gerard Piqué, provocando que algunos se pronunciaran a favor de Shakira y otros en contra.

Una de las famosas que se pronunció fue Paquita la del Barrio, pues además de que los cibernautas la tomaron como referencia por el nuevo tema de la colombiana, es una mujer que se distingue por ser fuerte y dedicar palabras de reclamo a los hombres.

Shakira fue comparada con Paquita la del Barrio y los usuarios de redes sociales lo registraron con memes El estreno de la Bizarrap Session #53 generó gran controversia entre usuarios de redes sociales por las indirectas que la cantante colombiana habría enviado a su expareja Gerard Piqué VER NOTA

A través de su cuenta de Instagram, la cantautora mexicana compartió un breve pero contundente mensaje a Shakira, extendiéndole todo su apoyo y siendo empática al decirle que entiende cómo debe sentirse en estos momentos.

Usuarios en redes sociales compararon a Shakira con Paquita la del Barrio (Captura de pantalla)

“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”.

La intérprete de Rata de dos patas le mandó muchos ánimos y le aseguró que si necesita algo tenga la confianza de decirle, ya que sin duda hará lo posible para ayudarla. También le dijo que no se “achicopalara” ante la situación que está atravesando.

Belinda, Danna Paola y más celebridades reaccionaron al nuevo tema de Shakira En colaboración con el productor Bizarrap, la canción “Music Sessions #53″ de la colombiana ha causado revuelo entre el público y famosos como Sherlyn, Carla Morrison y Julián Gil no han sido indiferentes al tema que ya suma 55 millones de visualizaciones a poco más de 24 horas de su lanzamiento VER NOTA

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”.

Antes de terminar su mensaje de apoyo a la colombiana, Paquita la del Barrio le cantó un poco de su nueva canción enfocada al desamor y su mala experiencia con hombres.

“Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas ch**gar mis humildes canciones. y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde”, entonó Paquita con su peculiar estilo musical.

Según los internautas, la última entrega de Shakira tiene una letra al estilo de Paquita la del Barrio, por lo que no se detuvieron en hacer memes y varios comentarios. Cabe señalar que antes del video, la mexicana publicó una fotografía en donde le envío un abrazo.

“Se viene Rata de dos patas versión 2.0 con Shakira ft. Paquita la del barrio”, “Shakira, hay que decirlo todo, como Paquita la del barrio”, “Sean como Adele, Shakira, Taylor Swift o Paquita la del barrio, moneticen sus rompimientos y saquen provecho de la situación”, “Ya es la tercera canción que le dedica Shakira a Piqué, debería dejarlo en paz, ya cansa”, “Paquita la del barrio orgullosísima de la nueva Shakira”, dijeron algunos ante la canción que está llena de indirectas a su exesposo.

SEGUIR LEYENDO: