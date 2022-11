Jorge Pietrasanta detalló como es trabajar con Álvaro Morales

(Foto: YouTube ESPN Deportes)

Dos de los personajes más importantes de la televisión deportiva en México son sin duda alguna, Jorge Pietrasanta y Álvaro Morales, ambos han logrado conformar una de las duplas más conocidas y relevantes del medio pese a las múltiples diferencias que existen entre ambos, como su afición por las Chivas del Guadalajara y el Club América.

Hace poco fue este fanatismo por los dobles clubes más importantes de México lo que encaminó a Fútbol Picante a un penoso incidente que escaló en las redes sociales, pues Álvaro Morales quien se mofó de su colega, Jorge Pietrasanta tras la eliminación de su equipo, las Chivas Rayadas a manos del Puebla en tanda de penales durante el AP 2022.

Esta situación puso en el ojo del huracán a ambos presentadores, pues es habitual en las transmisiones de ESPN que ambos se enfrasquen en debates acalorados sobre el balompié nacional. Bajo este contexto, Pietrasanta tuvo la oportunidad en una reciente entrevista para La Saga con Jorge Van Rankin de dar a conocer su opinión sobre su colega, así como de las discrepancias que han llegado a tener.

El ex narrador de Televisa empezó hablando de los estilos a la hora de narrar, hecho por el cual salió a conversación el nombre de Álvaro Morales quien continuamente aparece en partidos de la MLS o Liga MX, acto seguido Pietra recordó el incidente que tuvieron ambos en la mesa más poderosa del fútbol mexicano.

Ya centrado en el tema, el también analista de ESPN aseguró entre risas que Morales, en ocasiones, “es un dolor de huev*s”, pues es recurrente esa forma de ser en los diferentes espacios de la famosa cadena deportiva: “Para burlarse de mí, de repente, cuando empezó el programa se paró, se subió a la mesa, y empezó a burlarse: ‘Y que Pietra (risas), ahí yo le dije: ‘Bájate’”, aseguró.

Más adelante, Pietra resaltó que el personaje de Morales que presenta a las cámaras solo buscar “burlarse” de la gente: “Para él hacer televisión... lo confunde, cree que hacer televisión es burlarse de la gente y se burla de los directivos, de los jugadores (...) su concepto es burlarse”, señaló.

Álvaro Morales se burló de Jorge Pietrasanta por la eliminación de Chivas (Foto: captura ESPN)

Para finalizar el tema, Juan Carlos Gabriel de Anda aseguró que el problema con Álvaro Morales es que el otro se “enganche” pues se “va metiendo a la cabeza”, remató.

Qué fue lo que paso con Álvaro Morales en Fútbol Picante

Durante la emisión de Fútbol Picante el comentarista de ESPN protagonizó una “payasada” para burlarse en público del fracaso del equipo tapatío, pero aquel gesto tenía una dedicatoria particular. Debido a que Jorge Pietrasanta es un seguidor del Rebaño Sagrado, Álvaro Morales le dedicó aquella humillación en vivo.

Frente a Jared Borgetti y de Héctor Huerta, el Brujo Morales se subió a la mesa del programa para gritarle en la cara de Pietrasanta la eliminación de su equipo; poco después de presentar el programa, Alvarito le pidió a la cámara que lo siguiera para que no se perdiera ningún detalle de su mofa.

Álvaro Morales se sube a la mesa para burlarse de Pietrasanta pic.twitter.com/jjEggEQYXM — Futbol Picante Out Of Context (@FutPicanteOOC) October 10, 2022

El comentarista se paró de su lugar, tomó impulso para treparse a la mesa y una vez arriba del panel de debate dirigió su mirada a Pietra gritó “¡¿qué pasó Pietra?! ¿qué pasó Pietriña? ¡wuuu! eliminaron a las Chivas!”, toda la frase la acompañó con una risa escandalosa y burlona.

A la par, el ex comentarista de Televisa no se dejó intimidar y con un semblante serio dijo: “Grábenlo, grábenlo por favor, graben esta payasada”; sin embargo, su intento por desviar la atención no funcionó, ya que Álvaro Morales siguió con su espectáculo y agregó “¡eliminaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara!, ¡qué maravilloso es hacerte la edición!”.

