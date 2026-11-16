Una cama para perro situada sobre el suelo de madera alberga mantas con pulgas esparcidas sobre la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda las pulgas son uno de los principales problemas de salud que suelen sufrir los perros o gatos, debido a que son fáciles de contraer durante los paseos en el parque o por el contacto con otros animales infestados.

Y como ocurre con cualquier plaga, estos molestos insectos, que también pueden ser transmisores de enfermedades, pueden ser difíciles de eliminar sino se combaten de forma oportuna.

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En este sentido, cuando las personas detectan pulgas en sus mascotas suelen llevarlas al veterinario para aplicar alguna pipeta antipulgas; sin embargo, este es solo el inicio para combatir el problema ya que otra parte vital es realizar una adecuada limpieza de la zona donde duerme tu perro o gato, de sus cobijas, juguetes y toda zona por donde transite.

Y es que si bien podemos eliminar las pulgas de nuestra mascota si estás quedan en sus objetos de uso cotidiano el contagio vuelve a ocurrir. Es por ello que es vital eliminarlas también de estos lugares por medio de una buena limpieza.

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Es por ello que aquí te contamos cómo hacer un lavado efectivo para asegurarte que no queden pulgas escondidas en algún lugar.

Una pulga camina entre los hilos y las fibras de una cama para perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo lavar cobijas y la cama de tu mascota para eliminar las pulgas?

Para eliminar pulgas de las cobijas y la cama de tu mascota:

Sacudí las telas afueraHazlo lejos de la casa para retirar pelo, huevos y suciedad suelta. Lava con agua lo más caliente que permita la etiquetaIdealmente, usa un ciclo de al menos 60 °C si el material lo tolera. El calor ayuda a matar pulgas, larvas y huevos. Usa detergente comúnNo hace falta aplicar insecticidas sobre la ropa de cama de la mascota. Puedes sumar un quitamanchas apto para telas si está muy sucia, pero evita productos perfumados o irritantes. Seca con calor altoLa secadora en temperatura alta, durante al menos 30 minutos —si la tela lo resiste—, es una de las partes más eficaces del proceso. Si no tienes secadora, seca al sol y asegúrate de que quede completamente seca. Aspira el entornoAspira bien alfombras, sillones, grietas, zócalos y los lugares donde duerme la mascota. Vacia el depósito o descarta la bolsa de la aspiradora afuera inmediatamente después. Tratamiento de la mascota y del hogarLavar la cama sola no suele resolver una infestación: las pulgas también pueden estar sobre el animal y en distintos sectores de la casa. Consulta con un veterinario para elegir un antipulgas adecuado según su especie, edad y peso.

Importante: no uses aceites esenciales, cloro ni insecticidas domésticos directamente sobre las cobijas o la cama si tu mascota va a tener contacto con ellas; algunos pueden ser tóxicos, especialmente para gatos. Repetí el lavado semanalmente mientras dure el problema.

Una infografía de Infobae detalla el ciclo de lavado a sesenta grados Celsius y las medidas de higiene doméstica para eliminar pulgas de la ropa de cama de las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si la cama de mi perro tiene pulgas

Para asegurarte que ninguna pulga a sobrevivido al proceso de limpieza puedes revisar la cama de tu perro buscando estas señales:

Pulgas adultas: son insectos muy pequeños, oscuros, de unos 1 a 3 mm, que se mueven rápido o saltan. Revisa especialmente costuras, pliegues y la parte inferior de la cama.

“Tierra de pulga”: puntitos negros similares a pimienta molida. En realidad son heces de pulga y suelen acumularse donde el perro duerme.

Prueba del papel húmedo: sacudí o cepilla los restos de la cama sobre una servilleta o papel blanco humedecido. Si los puntos negros dejan una mancha rojiza o marrón rojiza al mojarse, probablemente sea suciedad de pulgas, porque contiene sangre digerida.

Huevos o larvas: los huevos son diminutos y blancos; las larvas parecen pequeños gusanos blanquecinos y prefieren zonas oscuras, como debajo de la cama, alfombras o grietas cercanas.

Conducta del perro: rascado frecuente, mordisqueo del lomo o la base de la cola, piel irritada o pequeños granitos pueden indicar pulgas, aunque no las veas en la cama.

Si encuentras indicios, lava la cama y mantas con el ciclo más caliente que permita la etiqueta, aspira el área alrededor y trata también al perro con un antipulgas recomendado por su veterinario.

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Un perro y un gato duermen cubiertos con una manta en una cama para mascotas situada en el interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las enfermedades que pueden transmitir las pulgas tanto a perros como humanos

Las pulgas pueden causar problemas directos —como picazón intensa y alergias— y, en algunos casos, transmitir parásitos o bacterias. No todas las enfermedades afectan por igual a perros y personas.

Problemas y enfermedades en perros

Dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP): es muy frecuente. Produce rascado intenso, enrojecimiento, costras y caída de pelo, sobre todo cerca de la base de la cola, lomo e ingles.

Anemia: una infestación abundante puede hacer que perros pequeños, cachorros, ancianos o debilitados pierdan suficiente sangre como para desarrollar anemia. Es una urgencia veterinaria si hay decaimiento, encías pálidas o respiración agitada.

Tenia o “lombriz solitaria” ( Dipylidium caninum ): el perro puede infectarse al tragarse una pulga infectada durante el lamido o rascado. Puede verse como pequeños segmentos blancos, parecidos a granos de arroz, en las heces o alrededor del ano.

Bartonelosis: bacterias del género Bartonella pueden circular mediante pulgas. En perros es menos común y los signos pueden ser inespecíficos, como fiebre, cansancio o inflamación.

Problemas y enfermedades en humanos

Picaduras y reacciones alérgicas: provocan ronchas muy pruriginosas, a menudo agrupadas en tobillos y piernas. Rascarse puede causar una infección bacteriana secundaria en la piel.

Tenia ( Dipylidium caninum ): es poco frecuente en personas, pero puede ocurrir, sobre todo en niños, si ingieren accidentalmente una pulga infectada.

Tifus murino o tifus transmitido por pulgas: causado por bacterias del género Rickettsia . Puede provocar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y sarpullido. Es más probable en regiones donde circula la enfermedad y hay pulgas de roedores, gatos o perros.

Enfermedades por Bartonella: las pulgas pueden intervenir en el ciclo de estas bacterias. La enfermedad por arañazo de gato, por ejemplo, se asocia sobre todo a gatos y arañazos, pero el control de pulgas es importante para reducir el riesgo.