Alerta para dueños de perros: retiran miles de latas de alimento por posible contaminación con fragmentos de metal

Fromm Family Foods retiró miles de latas de alimento húmedo para perros por la posible presencia de fragmentos de metal, según confirmó la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa estadounidense Fromm Family Foods dispuso el retiro inmediato de miles de latas de alimento húmedo para perros tras advertir la posible presencia de fragmentos de metal en dos de sus productos más populares. La noticia fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que publicó el anuncio oficial y advirtió los riesgos asociados para la salud animal.

La compañía, con sede en Mequon, Wisconsin, informó que la medida preventiva abarca 3.852 cajas de Fromm Turkey Pâté Wet Dog Food y 1.973 cajas de Fromm Diner Classics Milo’s Meatloaf Pâté Wet Dog Food, ambos con fecha de vencimiento en marzo de 2029. Según el comunicado difundido por la FDA, la medida surgió tras recibir quejas de consumidores que reportaron la presencia de partículas metálicas en algunos envases.

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El retiro involucra productos distribuidos tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales en Estados Unidos y Canadá, lo que amplía el alcance de la advertencia y obliga a quienes hayan comprado estos alimentos a verificar la procedencia y el lote de cada lata. De acuerdo con la autoridad sanitaria, la ingestión accidental de metal puede ocasionar lesiones graves y el caso requiere atención veterinaria si aparecen síntomas.

¿Por qué Fromm Family Foods retiró alimento húmedo para perros en 2026?

Según el informe publicado por la FDA, la empresa Fromm Family Foods ordenó el retiro de los productos después de recibir quejas relacionadas con la presencia de fragmentos de metal en las latas de alimento para perros. La compañía explicó que la decisión se tomó “tras recibir quejas de contaminación con metal” y que, al identificar el error, sumó “nuevas acciones correctivas a sus procesos de seguridad” para evitar incidentes similares.

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La autoridad sanitaria subrayó que la ingestión de fragmentos metálicos puede producir “asfixia, vómitos, pérdida de apetito, letargo o malestar abdominal” en los perros, además de laceraciones internas y riesgo de obstrucción intestinal en casos severos. Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedad o lesiones asociadas al consumo de los lotes afectados, según confirmaron tanto la FDA como la propia empresa.

La FDA informó que el retiro de Fromm Dog Food comenzó después de que consumidores reportaran partículas metálicas en algunas latas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los productos y lotes de Fromm Dog Food afectados por el retiro?

De acuerdo al comunicado oficial, el retiro afecta dos variedades específicas de alimento húmedo para perros:

Fromm Turkey Pâté Wet Dog Food : Latas de 346 gramos (12,2 oz), UPC 072705118700, lote EP2A3306 551006, con fecha de vencimiento “Best By 032029”.

Fromm Diner Classics Milo’s Meatloaf Pâté Wet Dog Food: Latas de 354 gramos (12,5 oz), UPC 072705132324, lote EP2A3306 551029, también con vencimiento en marzo de 2029.

Ambos productos se vendieron en tiendas de mascotas y comercios online en Estados Unidos y Canadá. La FDA recomendó a los consumidores “dejar de alimentar a sus perros con los productos listados y devolverlos al punto de compra”.

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¿Qué riesgos para la salud tienen los alimentos para perros contaminados con metal?

El organismo regulador detalló que los fragmentos metálicos pueden causar daños inmediatos y graves en los animales. Los riesgos incluyen lesiones en la boca y en el tracto gastrointestinal, obstrucciones intestinales y, en casos graves, la necesidad de intervenciones médicas o quirúrgicas. Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran “asfixia, vómitos, pérdida de apetito, letargo y molestias abdominales”. Ante la aparición de cualquiera de estos signos tras el consumo del producto, la FDA recomendó consultar de inmediato al veterinario.

La autoridad sanitaria puntualizó que “no hay otros productos de Fromm involucrados en la alerta”, y reiteró que el retiro se limita exclusivamente a los lotes y variedades especificados.

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La FDA advirtió que los fragmentos de metal en alimento para perros pueden causar asfixia, vómitos, pérdida de apetito, letargo y malestar abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones deben tomar los consumidores ante el retiro de Fromm Dog Food?

La FDA instó a los consumidores que hayan adquirido los productos afectados a “dejar de suministrarlos de inmediato y devolverlos al comercio donde los adquirieron”, tanto si se tratan de tiendas físicas como de plataformas en línea. La empresa habilitó un número telefónico de atención (1-800-325-6331, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 hora central de EE. UU.) y una dirección de correo electrónico (info@frommfamily.com) para consultas específicas.

El retiro de productos por riesgos de contaminación no es infrecuente en la industria de alimentos para mascotas. Los casos que involucran fragmentos metálicos se consideran especialmente graves por las lesiones que pueden causar en los animales. La FDA mantiene actualizados los reportes de retiros y alertas en su sitio web y dispone de recursos adicionales para consumidores y distribuidores.

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¿Qué antecedentes y próximos pasos existen en el caso Fromm Family Foods?

Según la información oficial, Fromm Family Foods identificó la causa del incidente y notificó que “se implementaron acciones correctivas para evitar que el problema vuelva a ocurrir”. No existen reportes recientes de retiros similares en la marca y la alerta actual solo compromete los lotes y variedades mencionadas. La empresa aseguró que la seguridad de los animales es prioritaria y afirmó que mantendrá la colaboración con las autoridades sanitarias.

Las actualizaciones sobre alertas y retiros pueden consultarse en la web de la FDA, que ofrece información detallada y recursos para el seguimiento de casos similares.

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