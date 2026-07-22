Por qué los perros rascan el suelo con las patas traseras después de hacer sus necesidades

Los perros rascan el suelo después de hacer sus necesidades para dejar señales visuales y olfativas en el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los perros terminan de hacer sus necesidades, muchos exhiben el comportamiento de rascar el suelo con sus patas traseras. Este gesto, aunque pueda resultar curioso o incómodo para quienes los observan, responde a un instinto muy arraigado en su especie.

Según la adiestradora profesional Kristina Lotz, en diálogo con la revista Popular Science, este hábito se observa tanto en perros domésticos como en sus ancestros salvajes. Rascar el suelo después de orinar o defecar les permite dejar señales visuales y olfativas en el entorno, reforzando su presencia y enviando mensajes a otros animales.

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Este comportamiento no es aleatorio, sino una forma de comunicación heredada de sus antepasados. El rascado no solo deja marcas físicas, sino que también cumple una función social al advertir a otros individuos sobre la ocupación de ese espacio.

Las glándulas en las patas permiten que los perros liberen feromonas y dejen una huella olfativa al rascar el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista subraya que, aunque estos gestos puedan parecer innecesarios en el ámbito doméstico, forman parte del repertorio natural de los perros. Observarlos permite comprender mejor la complejidad del lenguaje corporal y su adaptación a diferentes contextos.

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Por qué los perros rascan el suelo

El rascar el suelo después de hacer sus necesidades responde a motivos biológicos y comunicativos. Los perros poseen glándulas en las patas que liberan feromonas al contacto con el suelo, dejando una huella olfativa perceptible para otros perros. Así, el rascado trasciende la simple cobertura de excrementos y se convierte en una herramienta de señalización que informa sobre la identidad y el estado emocional del animal.

Las feromonas que depositan al rascar cumplen una función esencial en el intercambio de información entre perros, permitiendo que otros individuos reconozcan quién ha pasado por ese lugar, cuándo y en qué estado emocional se encontraba.

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Las marcas visibles y el rastro químico refuerzan la demarcación territorial y la jerarquía dentro del grupo canino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sofisticado sistema químico es parte del lenguaje invisible que da forma a la vida social canina. Además, la capacidad de detectar estos mensajes varía entre individuos, lo que puede influir en la dinámica de grupos y jerarquías.

Además de la función olfativa, rascar produce marcas visibles en el terreno, reforzando la frontera territorial establecida por el perro. Lotz explica que estos mensajes combinados —el rastro químico y la marca física— son centrales en la comunicación social y en la jerarquización dentro del grupo. Este comportamiento refuerza la pertenencia, el estatus y el respeto entre quienes comparten el mismo espacio.

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Qué cambia entre perros domésticos y salvajes

Aunque tanto los perros domésticos como los salvajes rascan el suelo, existen diferencias notables. En los canes salvajes, este comportamiento es vital para la demarcación y defensa del territorio. En contraste, los perros en entornos urbanos o controlados tienden a rascar menos, debido a que el riesgo de invasión territorial es mucho menor.

Los perros que viven en entornos urbanos o controlados suelen rascar menos porque enfrentan un menor riesgo de invasión territorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los perros salvajes, el rascado sirve como advertencia activa para posibles rivales o depredadores, señalizando que ese territorio está ocupado y vigilado.

La intensidad y frecuencia del gesto pueden aumentar en épocas de reproducción o cuando la competencia por recursos es más fuerte. Por el contrario, la domesticación ha atenuado la necesidad de protección, pero el instinto sigue presente como un eco de la vida silvestre.

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En ambientes naturales, el rascado suele ser más intenso y frecuente, pues se relaciona con la protección de recursos y la advertencia a intrusos. Lotz aclara que, en la vida doméstica, aunque el instinto persiste, la conducta puede volverse esporádica o ritual. Esta diferencia muestra cómo la convivencia con humanos ha transformado, pero no eliminado, los patrones ancestrales del perro.

Kristina Lotz advirtió que reprimir el rascado del suelo puede generar frustración o ansiedad y afectar el bienestar del perro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implica este hábito en la vida cotidiana

Para muchos dueños, el rascado es motivo de preocupación, sobre todo si causa daños en jardines o parques. Sin embargo, la adiestradora sostiene que se trata de una conducta natural que no debe reprimirse, ya que cumple funciones para el bienestar emocional y social del animal. Intentar eliminar este gesto podría provocar frustración o ansiedad y alterar su comportamiento.

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Si se reprime de forma constante el rascado, puede aparecer estrés, inseguridad o comportamientos alternativos no deseados en el perro, como la sobreexcitación o la marcación en otros objetos. La especialista aconseja redirigir el comportamiento permitiendo que el animal lo exprese en contextos adecuados, en vez de castigarlo o impedirlo por completo. Una comprensión empática de las necesidades naturales fortalece el vínculo entre el perro y su dueño, promoviendo una convivencia más armoniosa.

Comprender la razón detrás de este hábito permite a los dueños acompañar mejor a sus mascotas y adaptar los paseos según sus necesidades. También recomienda identificar lugares adecuados donde el perro pueda expresarse libremente, evitando conflictos con el entorno. Así, el rascado tras hacer sus necesidades se integra como un aspecto saludable y esencial del comportamiento canino.

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