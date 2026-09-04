Magaly Medina cuestiona a Sergio Baigorria por 50 animales abandonados: “¿Qué comen?, no es un buen ser humano”

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Magaly Medina protagonizó un contundente momento en ‘Magaly TV La Firme’ luego de conocer la situación de alrededor de 50 perros y gatos que permanecen en un inmueble de Chaclacayo y que, tras una intervención fiscal, quedaron bajo custodia de la municipalidad. La conductora no ocultó su indignación al observar las imágenes y cuestionó duramente a las autoridades por la falta de una solución para los animales.

El caso involucra a Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria y actual alcalde de Chaclacayo, debido a que la denuncia expuesta en el programa puso bajo la lupa la actuación de la comuna frente a los animales que permanecen en el lugar. Según la información presentada, los perros y gatos no estarían recibiendo una atención adecuada y, pese al tiempo transcurrido desde la intervención, continuarían en el mismo inmueble.

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La conductora Magaly Medina cuestiona a las autoridades del distrito de Chaclacayo sobre la situación de los animales abandonados en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación generó una fuerte reacción de Magaly Medina, quien cuestionó que los animales permanezcan en esas condiciones mientras las autoridades aseguran estar buscando una alternativa. Para la conductora, la respuesta municipal no puede reducirse a señalar que se está gestionando un espacio o presupuesto, pues mientras se realizan esos trámites los animales continúan necesitando alimentación, cuidados y protección.

Magaly Medina pone contra las cuerdas a Sergio Baigorria por caso de perros y gatos: “Eso no es vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona a Sergio Baigorria por situación de perros y gatos en Chaclacayo

La denuncia presentada en el programa mostró las condiciones en las que vivirían los animales, imágenes que provocaron la reacción inmediata de Magaly Medina. La periodista consideró especialmente preocupante que decenas de perros y gatos permanezcan en un espacio que, según lo expuesto, no sería adecuado para garantizar su bienestar.

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“Pero pobres, ¿han visto esas condiciones terribles en las que viven estos perritos?”, manifestó la conductora al referirse a las imágenes. Magaly Medina también consideró positivo que los animales hayan sido retirados de la persona que se encontraba a cargo de ellos, aunque inmediatamente trasladó la preocupación hacia lo que ocurre después de esa intervención.

“Qué bueno que se lo hayan quitado a la irresponsable que tenía bajo su cuidado a estos gatitos y perritos. Miren cómo viven. Eso no es vida”, expresó. La conductora puso así el foco no solamente en la responsabilidad de quien tenía inicialmente a los animales, sino también en la obligación de garantizar que, una vez intervenidos, estos reciban condiciones adecuadas.

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El caso tomó una dimensión particular porque los animales quedaron bajo custodia de la Municipalidad de Chaclacayo después de una intervención fiscal. Por ello, Medina cuestionó directamente qué medidas se están tomando para solucionar el problema.

Magaly Medina pone contra las cuerdas a Sergio Baigorria por caso de perros y gatos: “Eso no es vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué pasó con los 50 perros y gatos que quedaron bajo custodia municipal?

De acuerdo con la denuncia expuesta en el programa, alrededor de 50 perros y gatos permanecen en un inmueble del distrito luego de una intervención fiscal. La situación habría generado preocupación debido a que los animales continuarían en el lugar pese al tiempo transcurrido.

La municipalidad habría reconocido que actualmente no cuenta con un espacio específico para trasladarlos ni con un presupuesto destinado a resolver su situación. Ante ello, el gerente municipal habría señalado que se encuentran gestionando una solución.

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Precisamente esa respuesta fue cuestionada por Magaly Medina. “Yo creo que la municipalidad debería de hacerse cargo y si no tiene un local para albergarlos y para darles de comer, si no tiene plata, porque el gerente municipal dice: ‘Lo estamos gestionando’”, comentó.

Para la conductora, la existencia de trámites administrativos no resuelve las necesidades inmediatas de los animales. La alimentación y el cuidado de las mascotas no pueden esperar indefinidamente mientras las autoridades determinan qué hacer con ellas. “Y mientras lo gestionas burocráticamente, entonces, ¿Qué comen y qué... cómo viven esos perros y gatos?”, preguntó.

Magaly Medina pone contra las cuerdas a Sergio Baigorria por caso de perros y gatos: “Eso no es vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina propone realizar una feria de adopción

Ante la falta de un espacio municipal destinado a albergar a los animales, Magaly Medina planteó una alternativa: organizar una feria de adopción que permita encontrar familias interesadas en hacerse cargo de ellos.

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La periodista sostuvo que existen numerosas personas que desean adoptar una mascota y que podrían convertirse en una opción para los perros y gatos que actualmente permanecen en el inmueble. “Debería de hacer algo, como una feria, eh, llamar a gente para que vaya y, y, y los adopte”, propuso la conductora.

“Porque hay muchísima gente que tiene buen corazón, que quiere adoptar una mascota, que necesita un gatito, pero no mantenerlos en ese lugar”, agregó.

Magaly Medina pone contra las cuerdas a Sergio Baigorria por caso de perros y gatos: “Eso no es vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide a las autoridades actuar de inmediato

La conductora insistió en que el caso requiere sensibilidad y acción por parte de las autoridades. Para ella, no basta con reconocer que existe un problema o anunciar que se está buscando presupuesto y espacio.

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Magaly Medina hizo un llamado directo para que quienes tienen capacidad de decisión intervengan y encuentren una solución para los animales. “Ojalá, es, ojalá se les sensibilice el corazón algunas autoridades y realmente hagan algo por eso, porque eso no puede pasar”, manifestó.

La periodista cuestionó así la falta de una respuesta que permita garantizar el bienestar de los perros y gatos. Su crítica se produjo luego de conocer que la municipalidad no tendría actualmente un espacio ni recursos específicamente destinados para trasladarlos.

Magaly Medina pone contra las cuerdas a Sergio Baigorria por caso de perros y gatos: “Eso no es vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Una persona de mala entraña”: la contundente crítica de Magaly Medina

El momento más fuerte de la intervención de Magaly Medina llegó cuando la conductora cuestionó directamente la falta de sensibilidad frente a la situación de los animales.

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“Como yo digo, una persona de mala entraña que deja, ah, vivir así a estos pobres animales desprotegidos, es que no tiene corazón, no es un buen ser humano”, sentenció. La frase fue una de las más contundentes de su comentario y reflejó el nivel de indignación que le provocaron las imágenes.

Aunque el caso involucra a Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria y alcalde de Chaclacayo, es importante precisar que la información presentada señala que los animales quedaron bajo custodia de la Municipalidad de Chaclacayo después de una intervención fiscal. La denuncia cuestiona las condiciones en las que permanecen y la falta de una solución definitiva.

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Por ello, el reclamo de Medina se dirige principalmente hacia las autoridades municipales y la gestión de la comuna, a quienes exige asumir una posición más activa frente al caso.

Magaly Medina pone contra las cuerdas a Sergio Baigorria por caso de perros y gatos: “Eso no es vida”. Captura: Magaly TV La Firme.