Retiran 887 kilos de alimento para mascotas por posible contaminación con dos bacterias que pueden causar enfermedades: estos son los lotes afectados

Northwest Naturals retiró 887 kilos de alimento crudo congelado para mascotas por una posible contaminación con salmonela y Listeria monocytogenes en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa Northwest Naturals retiró voluntariamente 887 kilos de alimento crudo congelado para mascotas ante una posible contaminación con salmonela y Listeria monocytogenes. La medida alcanza a dos productos de pollo distribuidos en comercios de todo Estados Unidos y se conoció tras análisis de muestras realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro comprende 72 cajas de alimento para perros y gatos. Uno de los productos se comercializa como comida para gatos y complemento proteico para perros; el otro corresponde a una dieta cruda congelada formulada para perros. La compañía informó que, hasta el 28 de agosto de 2026, no había recibido notificaciones de enfermedades relacionadas con los lotes incluidos en la alerta.

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La advertencia involucra a quienes tienen mascotas y a quienes manipulan este tipo de alimentos. Las bacterias detectadas pueden afectar a los animales que ingieran el producto, pero también pueden representar un riesgo para las personas que entren en contacto con los envases, los recipientes, los utensilios, las superficies contaminadas o animales infectados.

Qué productos de Northwest Naturals fueron retirados por salmonela y listeria

El retiro incluye Northwest Naturals Frozen Chicken Recipe, una receta congelada de pollo presentada en bolsas de aproximadamente 0,9 kilos. El producto está identificado como alimento para gatos y también se vende como complemento proteico para perros.

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La empresa retiró 53 cajas de esa presentación, con un peso total de 577 kilos. Cada caja contiene 12 bolsas. Los consumidores deben verificar si el envase corresponde al lote B-5, tiene fecha de consumo preferente del 26 de enero de 2028 y lleva el código UPC 087316384956.

El segundo producto afectado es Northwest Naturals Frozen Raw Diet for Dogs Chicken Recipe, una dieta cruda congelada de pollo para perros. Se comercializa en bolsas de aproximadamente 2,7 kilos.

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En este caso, la medida comprende 19 cajas, con un total de 310 kilos. Cada una contiene seis bolsas. El producto retirado está identificado con el lote B-19, fecha de consumo preferente del 25 de enero de 2028 y UPC 087316380392.

Los dos lotes fueron distribuidos a comercios minoristas de alcance nacional. El comunicado no detalló qué estados, ciudades o establecimientos recibieron la mercadería alcanzada por el retiro.

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La FDA informó que el retiro voluntario de Northwest Naturals alcanza a dos productos de pollo distribuidos en comercios minoristas de alcance nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos kilos de alimento para mascotas retiró Northwest Naturals

La compañía, con sede en Portland, Oregón, retiró 887 kilos de alimento crudo congelado para mascotas. La cifra reúne los 577 kilos del producto de pollo para gatos y complemento para perros, junto con los 310 kilos de la dieta cruda de pollo para perros.

El volumen de productos retirados se limita a dos lotes concretos. El aviso de la FDA no incluye una advertencia general sobre todas las recetas de pollo de Northwest Naturals ni sobre el resto de los alimentos que comercializa la marca.

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La FDA publicó el comunicado el 28 de agosto de 2026, la misma fecha del anuncio de la empresa. La agencia precisó que difunde el aviso como servicio público y aclaró que esa publicación no implica una aprobación o recomendación de Northwest Naturals o de sus productos.

Qué detectó la FDA en la comida cruda para perros y gatos

La contaminación se identificó después de que la FDA recolectó y analizó muestras de los productos. El resultado fue positivo para salmonela en Frozen Chicken Recipe, la presentación destinada a gatos y usada también como complemento para perros.

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Las muestras de Frozen Raw Diet for Dogs Chicken Recipe dieron positivo para salmonela y para Listeria monocytogenes. Esa es la única presentación alcanzada por la alerta que registró la presencia de ambas bacterias.

El aviso no especificó la fecha en la que se recolectaron las muestras ni el lugar donde se realizaron los análisis. Tampoco informó sobre una investigación adicional, una sanción o una posible extensión del retiro a otros productos.

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Northwest Naturals calificó la medida como voluntaria. La notificación figura en la sección de retiros y alertas de seguridad de la FDA, bajo las categorías de productos para animales, alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos.

El producto Northwest Naturals Frozen Chicken Recipe fue retirado por salmonela e incluye el lote B-5 con fecha de consumo preferente del 26 de enero de 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas de salmonela y listeria en perros y gatos

Las mascotas que consuman productos contaminados pueden sufrir letargo, diarrea, diarrea con sangre, fiebre y vómitos. El comunicado también menciona la disminución del apetito, la fiebre y el dolor abdominal entre los signos que pueden presentarse.

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No todos los animales infectados muestran síntomas. El aviso advierte que una mascota aparentemente sana puede portar las bacterias y transmitirlas a otros animales o a personas que tengan contacto con ella.

Los dueños que hayan suministrado a sus mascotas los productos incluidos en el retiro deben prestar atención a esos signos. Si el animal presenta síntomas luego de consumir uno de los lotes afectados, la empresa recomendó contactar a un veterinario.

La alerta no precisa durante cuánto tiempo se debe vigilar al animal ni establece un protocolo sanitario adicional para las mascotas que hayan ingerido el alimento. La indicación expresa se limita a suspender el uso del producto y consultar a un profesional ante la aparición de síntomas.

Qué síntomas puede tener una persona expuesta a salmonela

La salmonela puede afectar a quienes manipulen alimentos contaminados, toquen superficies expuestas o estén en contacto con animales infectados. La FDA recomendó controlar la aparición de náuseas, vómitos, diarrea, diarrea con sangre, cólicos abdominales y fiebre.

El comunicado indica que la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento. Algunas infecciones, sin embargo, pueden provocar diarrea intensa y requerir internación.

En determinados pacientes, la bacteria puede trasladarse desde el intestino hacia el torrente sanguíneo y llegar a otras partes del organismo. El aviso menciona entre las posibles complicaciones infecciones arteriales, endocarditis, artritis, irritación ocular y síntomas urinarios.

La FDA señaló que las personas que presenten esos malestares después de manipular los productos retirados deben comunicarse con un profesional de salud. El aviso no informa casos humanos asociados al retiro hasta la fecha de su publicación.

La alerta de la FDA advirtió que la salmonela y la listeria pueden afectar a las mascotas y también a las personas que manipulen envases, utensilios o superficies contaminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la listeria representa un riesgo para embarazadas y adultos mayores

La infección por Listeria monocytogenes puede causar enfermedad en personas y animales y, en ocasiones poco frecuentes, provocar la muerte. Entre los síntomas incluidos en el aviso están el dolor de cabeza, la fiebre, los dolores musculares, el letargo, la falta de apetito, las náuseas y la diarrea.

El comunicado también enumera cuadros de confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. Las embarazadas, los recién nacidos, las personas mayores de 65 años y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados enfrentan un riesgo mayor de sufrir formas graves de la infección.

Durante el embarazo, la listeria puede derivar en aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o una infección que ponga en riesgo la vida del recién nacido. La FDA recomendó que las personas con síntomas posteriores al contacto con los productos consulten con un médico.

La advertencia incluye a los animales porque el alimento retirado está destinado a mascotas. También incorpora las precauciones para el hogar, dado que las bacterias pueden quedar en superficies, recipientes o utensilios que hayan estado en contacto con comida cruda.

Qué hacer si compró los productos retirados de Northwest Naturals

Northwest Naturals pidió a los consumidores que dejen de alimentar a sus mascotas con los lotes afectados. La empresa indicó que las porciones que no hayan sido utilizadas deben devolverse al punto de venta para obtener un reembolso completo.

Los compradores pueden comunicarse con la compañía al teléfono 1-866-637-1872, de lunes a jueves entre las 8 y las 16, según el horario del Pacífico. También pueden escribir al correo recallinfo@nw-naturals.net.

El comunicado recomendó lavarse las manos con agua y jabón después de manipular alimentos crudos para mascotas. También pidió limpiar y desinfectar los recipientes, utensilios, superficies y áreas de almacenamiento que hayan tenido contacto con el producto.

La compañía aconsejó mantener los alimentos crudos para animales separados de los destinados al consumo humano. Los productos deben permanecer congelados o refrigerados hasta su uso, aunque los lotes B-5 y B-19 deben dejar de utilizarse y devolverse al comercio.