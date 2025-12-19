Animales y Mascotas

¿Quieres viajar a México con tu perro o gato? Estos son los requisitos para ingresar al país

Las familias que planean viajar con mascotas deben presentar documentación específica ante las autoridades mexicanas

Viajar con mascotas a México
Viajar con mascotas a México requiere cumplir requisitos sanitarios y de documentación para perros y gatos. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

En temporada decembrina, viajar con mascotas hacia México es parte de los planes de muchas familias. Los compañeros peludos, como perros y gatos, pueden acompañar a sus dueños siempre que se cumplan ciertos requisitos sanitarios y de documentación.

Dejar todo listo antes del vuelo evita situaciones inesperadas en los puertos, aeropuertos o fronteras. La autoridad encargada de regular este proceso a perros y gatos es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Inspección y documentación: primer paso al llegar

El Certificado Zoosanitario para Importación
El Certificado Zoosanitario para Importación es el primer trámite obligatorio para ingresar perros y gatos a México. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Para ingresar a México con perros o gatos, el primer trámite consiste en solicitar el Certificado Zoosanitario para Importación (CZI) al personal de Senasica. La solicitud se puede obtener directamente en el punto de entrada o descargar con antelación. Este certificado es el documento inicial para iniciar el proceso de inspección.

La autoridad sanitaria realiza una inspección física de cada animal para verificar su estado de salud y prevenir riesgos. Además, la transportadora o contenedor debe presentarse limpio; el personal oficial aplica un tratamiento preventivo mediante aspersión. No se permite la entrada de accesorios, juguetes o golosinas que contengan ingredientes de origen rumiante. Si se traen, se retiran y destruyen.

Los perros y gatos sí pueden ingresar con collar y correa. En caso de que viajen acompañados de alimento o bajo tratamiento médico, Senasica sugiere consultar los lineamientos específicos.

Requisitos según el país de procedencia

Perros y gatos de otros
Perros y gatos de otros países deben presentar un certificado de buena salud expedido por un veterinario oficial, con validez máxima de 15 días. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación y los requisitos varían dependiendo del origen del viaje.

Para viajeros procedentes de México, Estados Unidos o Canadá:

  • Los animales solo deben pasar por la inspección física realizada por Senasica.
  • No es obligatorio mostrar certificado de buena salud ni cartilla de vacunación.

Para mascotas provenientes de otros países es indispensable presentar un certificado de buena salud, expedido por un veterinario oficial o autorizado, en papel membretado e incluyendo número de cédula profesional o equivalente. Este documento tiene una validez máxima de 15 días a partir de su expedición.

El certificado debe contener:

  • Nombre y dirección del exportador (país de origen) y del importador (destino en México).
  • Fecha de aplicación y vigencia de la vacuna antirrábica (se exceptúan animales menores de tres meses).
  • Confirmación de que el animal fue examinado antes del viaje y se encuentra sano.
  • Constancia de desparasitación interna y externa dentro de los seis meses previos al viaje, y ausencia de ectoparásitos.

Si el certificado no se presenta, será necesario que un veterinario en México aplique los tratamientos y extienda el documento correspondiente. Senasica aclara que también puede intervenir un especialista autorizado para certificar la salud de la mascota, si corresponde.

Inspección sanitaria y posibles medidas

Durante la revisión, Senasica puede
Durante la revisión, Senasica puede identificar ectoparásitos y, en caso de garrapatas, la mascota queda bajo resguardo hasta obtener resultados de laboratorio. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Durante la revisión física, Senasica puede identificar ectoparásitos. Si esto ocurre, el dueño deberá asumir los gastos de los tratamientos. En el caso de encontrar garrapatas, las autoridades enviarán una muestra a un laboratorio y, mientras esperan los resultados, la mascota quedará bajo resguardo de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria.

Cuando se confirme algún riesgo sanitario, Senasica decide las medidas que deben implementarse, y los gastos quedan a cargo del responsable del animal. Si la mascota viaja documentada como carga, además de lo anterior, debe consultarse la aerolínea y considerar los servicios de un Agente de Comercio Exterior.

Para quienes viajan de manera frecuente a México con su mascota (más de tres veces al año), Senasica recomienda el Programa Mascota Viajero Frecuente, que puede facilitar futuros ingresos al país.

