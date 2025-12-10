Gorila bailarín de Ruanda conquista los Comedy Wildlife Photo Awards 2025; conoce a los ganadores del concurso más divertido de fotografía animal

La fotografía de un gorila bailarín gana el Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2025. (Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards)

La fotografía titulada “High Five”, que muestra a un joven gorila bailando en los bosques de Ruanda, fue elegida como la imagen ganadora absoluta de los Comedy Wildlife Photo Awards 2025, un certamen caracterizado por su enfoque en el humor como vía para promover la conservación animal.

El anuncio, realizado el martes 9 de diciembre en Londres, marcó el punto culminante de una edición que batió récords de participación y consolidó el concurso como uno de los eventos más destacados de la fotografía de vida silvestre, según el comunicado de prensa proporcionado.

La instantánea, capturada por el británico Mark Meth-Cohn, sobresalió entre más de 10 mil postulaciones procedentes de 109 países, la cifra más alta en los once años de historia del certamen. Para la ronda final, el jurado seleccionó 44 finalistas, entre fotografías y videos, donde la imagen del gorila bailarín se impuso como favorita y también obtuvo el premio en la categoría de Mamíferos.

Meth-Cohn, fotógrafo aficionado y finalista en la edición anterior, relató su experiencia en los Montes Virunga, Ruanda, donde convivió durante cuatro días con familias de gorilas. En una de esas jornadas, el grupo Amahoro, cuyo nombre significa paz en lengua kinyarwanda, se encontraba en un claro del bosque; los adultos buscaban alimento, los menores jugaban.

Uno de los machos más jóvenes, especialmente activo, ejecutaba piruetas, volteretas y patadas en el aire. “Observar su actuación fue una alegría pura, y me entusiasma haber captado su espíritu juguetón en esta imagen”, expresó Meth-Cohn.

Al conocer el fallo del jurado, el propio creador de la fotografía destacó la importancia del evento: “Participar en una competencia como esta demuestra que las imágenes que produces funcionan. Los Nikon Comedy Wildlife Awards son uno de los grandes concursos del año, fáciles de inscribirse y divertidos, pero con un trasfondo profundamente comprometido”.

Como ganador absoluto, Meth-Cohn recibió un safari en la reserva Masai Mara, Kenia, cortesía de los campamentos Alex Walker’s Serian, un trofeo artesanal del Wonder Workshop en Tanzania y una bolsa de fotografía del instituto de investigación ThinkTANK, cuya traducción literal del inglés es “tanque de pensamiento”.

Otros protagonistas de esta memorable edición

La fotografía 'Baptism of the Unwilling Convert' ganó en la categoría de Reptiles, Anfibios e Insectos en el Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2025. (Grayson Bell/Nikon Comedy Wildlife Awards)

El jurado también reconoció a otros fotógrafos en diversas categorías.

Grayson Bell, de Estados Unidos, obtuvo el Nikon Junior Photographer Award, para menores de 16 años, y el premio en la categoría de Reptiles, Anfibios e Insectos con la imagen “Baptism of an unwilling convert”, que retrata a dos ranas en pleno forcejeo acuático.

“Empecé a interesarme por la fotografía hace unos tres años, a los 10. Mis modelos favoritos son las ardillas porque son muy curiosas y adorables. Ganar estos premios de categoría ha sido increíble. Es fantástico que me consideren junto a tantos participantes y fotógrafos increíbles”, comentó Bell.

La fotografía 'Hit the dance floor' ganó en la categoría destinada a menores de 25 años en el Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2025. (Grayson Bell/Nikon Comedy Wildlife Awards)

Paula Rustemeier, de Alemania, fue galardonada en la categoría Nikon Young, para menores de 25 años, por su fotografía de zorros titulada “Hit the dance floor”.

“El tiempo que pasé con ellos me enseñó mucho sobre su comportamiento social. Los vi pelear, cazar, dormir, acicalarse y, por supuesto, jugar, ¡que siempre es mi favorito!“, describió la creadora de la fotografía

El vídeo ganador de la alemana Tatjana Epp fue filmado en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica en marzo de 2025. Crédito: (Tatjana Epp/Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2025)

Tatjana Epp, también alemana, ganó la categoría de video con una secuencia de una garza surfeando. Otros premiados incluyen a Warren Price en categoría Aves; Jenny Stock en Peces y Animales Acuáticos; y Maggie Hoffman dentro de la categoría ‘Portafolio’, junto a diez menciones honoríficas.

Humor que inspira a cuidar la naturaleza

La fotografía 'Smile - you're being photographed' fue capturada por Valtteri Mulkahainen para el Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2025. (Valtteri Mulkahainen/Nikon Comedy Wildlife Awards)

El mensaje de conservación y sostenibilidad es central en la filosofía del certamen. En 2025, la organización donó el 10% de sus beneficios al Fondo Whitley para la Naturaleza (Whitley Fund for Nature), apoyando proyectos de conservación en el sur global.

Además, la exposición de finalistas, celebrada del 10 al 14 de diciembre en la Oxo Gallery de Londres, se realizará con materiales ecológicos: todas las imágenes se imprimieron en papel de bambú de Hahnemühle, minimizando el impacto ambiental y reforzando el compromiso del evento con la protección de la naturaleza.

Pero el público también tiene un papel activo en la premiación. Desde el 10 de diciembre y hasta el 1 de marzo de 2026, se encuentra abierta la votación para el STERNA People’s Choice Award, que permitirá elegir la imagen favorita entre los finalistas, cuyo resultado se dará a conocer el 14 de marzo de 2026.

Si bien el triunfo de Meth-Cohn en los Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2025 representa un reconocimiento a la creatividad y el humor en la fotografía de naturaleza, también refuerza el propósito del certamen: acercar la vida silvestre al público y fomentar una conciencia ambiental a través de la alegría y la participación global.