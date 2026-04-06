Animales y Mascotas

Por qué los gatos negros pasaron de ser símbolos de prosperidad a presagios de “mala suerte”

De la adoración en templos egipcios a la discriminación en refugios actuales, la historia de estos felinos revela el impacto de la superstición y el poder de la cultura popular

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Un gato negro de cuerpo entero con ojos naranja brillante está de pie en un piso de madera, frente a un sofá, una estantería y una ventana.
Los gatos en Egipto antiguo eran venerados por su elegancia y su asociación con la diosa Bastet, símbolo de protección y fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la antigüedad, los gatos han ocupado un lugar relevante en la cultura humana, especialmente en el antiguo Egipto. Los egipcios veneraban a estos animales por su elegancia y habilidades para cazar roedores, asociándolos con la diosa Bastet, símbolo de la protección y la fertilidad. En aquel tiempo, matar un gato, incluso por accidente, era considerado un delito grave que podía ser castigado con la muerte.

El respeto por los gatos se extendió luego a otras culturas, incluidas algunas tradiciones paganas europeas, donde estos animales eran vistos como símbolos de prosperidad y buena fortuna. De acuerdo con la obra The Encyclopedia of Superstitions del autor especializado en supersticiones Richard Webster y el portal HowStuffWorks, estas creencias formaron una base para que los gatos, especialmente los de color negro, fueran percibidos con admiración en varias sociedades durante siglos.

Aunque muchos siglos después surgieron creencias negativas, inicialmente estas interpretaciones favorables de los gatos se integraron en diferentes contextos culturales. Ambas fuentes coinciden en que las primeras miradas sobre los gatos negros carecían de connotaciones negativas.

gato negro
En la antigüedad, matar un gato estaba castigado con la muerte en Egipto, evidenciando su importancia social y religiosa

Edad Media: asociación de los gatos negros con el diablo y persecuciones religiosas

Durante la Edad Media en Europa, la percepción sobre los gatos negros se modificó de manera drástica. La Iglesia Católica comenzó a asociar a estos animales con el diablo, lo que llevó a que se les atribuyeran conductas heréticas o vínculos con prácticas consideradas maléficas. Con la expansión de las creencias en la brujería y el ocultismo, la superstición se intensificó: poseer un gato negro podía ser motivo de sospecha y persecución.

En este periodo, los gatos negros pasaron de ser símbolos de prosperidad a estar relacionados con presagios de infortunio. Según el medio, esta transformación cultural sentó un precedente para que la superstición persistiera, arraigándose en múltiples regiones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las culturas paganas europeas percibían a los gatos como amuletos de buena suerte y prosperidad, según supersticiones recogidas en textos especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juicios de Salem y superstición sobre gatos negros

La relación entre los gatos negros y la brujería se asentó firmemente durante episodios históricos como los juicios de Salem en el siglo XVII.

En ese contexto, se sostenía que las brujas podían transformarse en gatos negros para pasar inadvertidas. A partir de esa creencia, se consideraba que estos animales actuaban como cómplices o familiares de las brujas, alimentando el temor hacia ellos.

Este miedo se tradujo en supersticiones populares, hasta el punto de que toparse con un gato negro podía interpretarse como un augurio negativo. De acuerdo con HowStuffWorks y Richard Webster, numerosos mitos sobre los gatos negros surgen de este tipo de persecuciones y del clima social de la época.

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La superstición sobre los gatos negros cobró fuerza en los juicios de Salem, donde se creía que las brujas se transformaban en estos animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Supersticiones modernas: efectos en los gatos negros y su adopción

Según un artículo de la organización de protección animal Berkshire Humane Society, en la actualidad, la superstición ligada a los gatos negros sigue influyendo en su adopción.

Diversos refugios de animales han informado que estos felinos suelen ser adoptados con menor frecuencia que los de otros colores, en parte debido a la persistencia de creencias negativas.

Algunos refugios, durante fechas como Halloween, aplican medidas preventivas limitando las adopciones para evitar que los gatos negros sean utilizados en rituales o abandonados con motivos supersticiosos. Esta situación ha impulsado campañas para mejorar la percepción de estos animales y combatir los prejuicios que afectan su bienestar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen negativa de los gatos negros aún impacta en su adopción, ya que son menos adoptados en refugios de animales, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepciones positivas de los gatos negros en diversas culturas

En contraste con la carga negativa en ciertos contextos, los gatos negros han sido vistos como portadores de fortuna en diversas regiones.

En el folklore británico y japonés, se entiende que la presencia de un gato negro en el hogar atrae la fortuna y protege a los habitantes.

Tanto HowStuffWorks como The Encyclopedia of Superstitions registran comunidades donde estos animales aún simbolizan prosperidad y éxito. Esta variedad de enfoques muestra cómo los gatos negros pueden inspirar tanto temor como admiración, dependiendo del entorno cultural.

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