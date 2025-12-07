Poni Pottoka, un versátil equino vasco en peligro de extinción

Originario de las montañas del País Vasco, este equino ha sido clave en labores agrícolas, minería y deportes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pottoka, según la revista especializada Ehorses, es un poni robusto originario del País Vasco, conocido por vivir semisalvaje en las montañas y por su versatilidad en actividades de monta, tiro y trabajos agrícolas. Tradicionalmente, este ejemplar de reducido tamaño ha sido un compañero fiel del ser humano, y en la actualidad, su carácter amigable y dócil lo ha hecho popular en deportes ecuestres.

El verdadero origen de este mamífero es un misterio, aunque se presume que ha habitado el territorio francés y sus montañas escarpadas en los Pirineos durante siglos. De hecho, la presencia de pinturas rupestres en ambas partes de esta región, que representan equinos similares al Pottoka actual, sugiere una larga historia de adaptación de esta raza a las condiciones adversas de su entorno.

Durante el siglo XIX, fueron empleados en trabajos de minería, tanto en la región como en el norte y este de Francia, además, se utilizaban con frecuencia en actividades de contrabando entre España y Francia y, en algunos casos, como fuente de carne. De acuerdo con la fuente citada, el registro de la raza no se estableció hasta 1970, cuando el entonces alcalde de Sare, Paul Dutournier, impulsó la creación del primer libro genealógico de la raza.

Clasificación de la raza

El Pottoka cuenta con registros genealógicos tanto en Francia como en España, cada uno con normas específicas para preservar las características de la raza.

En la Galia, existen dos, el Libro A (Livre A) y el Libro B (Livre B); el primero incluye caballos criados en pureza, tanto de montaña como de llanura, que permanecen fieles al tipo original de la raza; mientras que el segundo está reservado para los de tipo deportivo, siempre que posean al menos un 50% de sangre Pottoka.

La inscripción en el Libro B permite cruzamientos controlados entre yeguas del Libro A y sementales B, así como con machos de otras razas aceptadas, como caballos árabes, angloárabes, New Forest, Welsh, Connemara o Poney Français de Selle. Además, todos los sementales reproductores deben someterse a pruebas de ADN para garantizar la pureza de la raza.

En España, las normas son más estrictas, pues el libro genealógico, establecido en 1995, clasifica al Pottoka en tres tipos según tamaño y coloración:

Tipo A: del tipo original, altura máxima de 130 centímetros y pelaje negro o marrón.

Tipo B: ponis de pura raza de cualquier color, altura máxima de 140 centímetros.

Tipo C: ponis con al menos 50% de sangre Pottoka, altura hasta 147 centímetros.

La responsabilidad de mantener los estándares de la raza recae principalmente en la Asociación Nacional de Pottoka de Francia, que gestiona el libro genealógico desde 1970, aunque, de acuerdo con Ehorses, desde el año 2000, existe un único libro genealógico reconocido internacionalmente fuera de Francia, gestionado por la Asociación Suiza de Ponis y Pequeños Caballos.

Sumado a lo mencionado anteriormente, los Pottoka se dividen en dos secciones según su tipo:

Sección A: Pottoka de montaña y de llanura, con perfil largo y recto, cuello corto, lomo largo y extremidades cortas pero fuertes. Su crin y cola son muy pobladas, y su peso varía entre 200 y 350 kilogramos según altura y constitución.

Sección B: Pottoka de tipo deportivo, con carácter más refinado y estructura corporal proporcionada.

El pelaje de estos cuadrúpedos puede variar entre castaño, negro, marrón y con manchas, pero nunca tordos. De acuerdo con Ehorses, son caballos confiables y seguros, ideales tanto para montar como para tirar cargas.

Carácter y habilidades del Pottoka

Conocido por su temperamento equilibrado, inteligencia y buena salud, este caballo puede superar los 30 años de vida.

Este equino, como se mencionó anteriormente, ha desarrollado un carácter especial gracias a su vida en las montañas. Según la Federación de Criadores de Poney Vasco de Raza Pottoka de Euskadi (E.PO.FE.), son animales tranquilos pero con “nervios de acero”, equilibrados, inteligentes, de salud robusta y longevos.

Históricamente, ha participado en la monta, la caza, guerras, trabajos agrícolas, transporte de cargas, vagones mineros y siembra de granos; incluso fue exportado, por ejemplo, al ejército de la India, y utilizado como fuente de carne cuando se cruzaba con caballos Burguete.

Actualmente, además de su papel en deportes, pues su personalidad y resistencia los hace adecuados para diversas disciplinas, contribuye al mantenimiento de prados y montañas y participa en diversas actividades ecuestres.

La raza es notablemente longeva y, con los cuidados adecuados, puede superar los 30 años de vida, sin embargo, a pesar de todas estas cualidades, se encuentra en peligro de extinción.

El Pottoka, además de su utilidad práctica, posee un valor cultural y simbólico importante, pues es un testigo vivo de la historia y la tradición del País Vasco, apareciendo en pinturas rupestres de Ekain y Santimamiñe y formando parte de mitos y leyendas locales.