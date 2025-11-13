Animales y Mascotas

El día en que el actor Charlie Hunnam adoptó dos gatas negras de un refugio en Illinois

Tras convivir con las felinas durante el rodaje de una serie de streaming, el intérprete decidió ofrecerles una vida a su lado

El actor británico sorprendió al refugio River Valley Animal Rescue al llevarse a casa a Sugar Plum y Gingerbread, dos hermanas felinas. (IG:@hunnamhedlund)

Durante la filmación de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, el actor y guionista británico Charlie Hunnam, conocido por su papel protagónico en la serie 'Hijos de la anarquía’ (Sons of Anarchy), decidió abrir las puertas de su hogar a dos gatos negros del River Valley Animal Rescue (RVAR), un refugio sin fines de lucro que no practica la eutanasia, ubicado en el estado de Illinois.

“Después de semanas de rodaje en nuestra pequeña ciudad de Momence, Charlie Hunnam aprovechó cada oportunidad entre tomas para colmar de cariño a los gatos de Oasis”, publicó el refugio en su página oficial de Facebook el pasado 22 de marzo, mensaje que más tarde fue difundido por la revista People.

La publicación venía acompañada de seis fotografías en las que se puede ver al actor, de 44 años, sentado en el refugio mientras juega con dichos felinos; en las imágenes, Hunnam luce relajado y sonriente.

Al respecto, la organización describió que el actor permitió a los mininos escalar sobre él para lograr las fotos más adorables. Además, contaron que Hunnam incluso realizó una videollamada con su pareja, la diseñadora Morgana McNelis, con quien mantiene una relación desde hace más de 15 años, para mostrarle a sus favoritos entre los animales del refugio.

Una adopción inesperada

Fue durante esas visitas que el británico se interesó por dos hermanas muy especiales, un par de gatitas llamadas Sugar Plum y Gingerbread, quienes habían sido rescatadas recientemente y esperaban una segunda oportunidad. “Creo que me encantaría adoptar”, comentó el actor, según relató el personal del RVAR, citado por People.

“Y eso es exactamente lo que hizo Charlie”, agregó la organización en su publicación. “¿Quién se iba a imaginar que nuestras dos pequeñas, antes no deseadas y sin hogar en un pequeño pueblo, acabarían volando hacia una vida de lujo en Los Ángeles?”.

El equipo de River Valley Animal Rescue aprovechó la ocasión para agradecer públicamente al actor: “Charlie, gracias por brindarles a estos preciosos gatitos la increíble vida que merecen. No solo nos encantó que nos visitaras una y otra vez, sino que ver el cariño genuino que sentías por cada uno de los gatos fue absolutamente invaluable”.

En tono de humor, el refugio concluyó su mensaje señalando: “no importa quién seas, lograr que dos gatitos se queden quietos el tiempo suficiente para una foto de adopción es casi imposible, incluso para este experimentado papá de gatos”.

Este episodio se suma a la larga lista de celebridades que optan por adoptar animales rescatados, ayudando así a reducir la sobrepoblación de animales sin hogar.

El desafío de adoptar gatos negros

El síndrome del gato negro afecta las tasas de adopción en refugios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja tasa de adopción de animales con pelaje oscuro es un problema documentado por organizaciones como Paws y conocido como el “Síndrome del Perro Negro” o el “Síndrome del Gato Negro”.

A pesar de que son como cualquier otro ejemplar, las mascotas con estos tonos tienden a pasar desapercibidas en los refugios, lo que se traduce en mayores tiempos de espera para ser adoptadas y, en algunos casos, un mayor riesgo de eutanasia.

Las causas de esta discriminación son variadas, algunas tienen raíces profundas en la historia y la superstición, pues desde la Edad Media europea, los felinos negros han sido erróneamente asociados con la mala suerte, las brujas o los presagios de desgracia.

Por otro lado, la misma organización señala que no siempre se les ha percibido de forma negativa, ya que en el antiguo Egipto, por ejemplo, eran venerados como símbolos de buena fortuna, y en el folclore galés se consideraban portadores de prosperidad.

Aun así, el prejuicio persiste y continúa afectando las tasas de adopción pese a que los refugios y activistas animales insisten en que no existen diferencias de temperamento ni de comportamiento entre gatos negros y los de otros colores.

