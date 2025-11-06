Policía irlandesa resuelve el misterioso avistamiento de un ‘león’ en boque de Clare

La difusión de imágenes de un animal robusto y peludo desató rumores sobre un león en Clare. (X: @gardainfo/Reddit)

Después de varios días de especulación pública, la policía confirmó que un vídeo viral en el que aparecía una criatura similar a un león en los bosques de Irlanda no era mas que un perro Terranova llamado ‘Ratón’. La grabación, realizada en el condado de Clare, había dividido la opinión de la región, hasta que las autoridades de Killaloe aclararon el caso y desmintieron la supuesta amenaza que había inquietado a la comunidad

De acuerdo con el New York Times, el gestor forestal John O’Reilly recibió un vídeo de baja calidad en su móvil que mostraba lo que parecía ser un animal robusto y canela con melena espesa internándose entre los árboles. El material, enviado por un conductor de camión, despertó la preocupación y escepticismo de trabajadores y residentes del área, quienes cuestionaban la presencia.

“Uno piensa: ‘¡Madre mía, no puede ser lo que parece!’”, relató O’Reilly, pero pronto la grabación empezó a circular por redes sociales y medios de noticias irlandeses, multiplicando versiones y comentarios sobre un posible león suelto en el territorio. Ante la incertidumbre, el hombre decidió notificar el caso a la An Garda Síochána, la fuerza policial nacional, como medida de precaución.

Las autoridades investigaron el incidente e incluso se llegó a teorizar sobre la posibilidad de un vídeo manipulado por inteligencia artificial aunque, según O’Reilly, no sería la primera vez que un animal exótico se encontraba vagando por Irlanda. En 1951, una leona escapó del hogar de un domador en Dublín y fue abatida después de atacar a un adolescente, detalló el New York Times.

‘Ratón’, el Terranova detrás de la confusión

Tras días de incertidumbre, las autoridades confirmaron que el animal era en realidad un perro de gran tamaño con peculiar corte de pelaje (X: @gardainfo/Reddit)

La An Garda Síochána confirmó al cabo de una semana que la criatura avistada era en realidad un perro Terranova cuyos recortes en el pelaje lograron engañar la vista de quienes observaron el vídeo. Para cerrar el caso, las autoridades compartieron imágenes en la red social X mostrando al canino, tranquilo y dócil, con un corte que simulaba la melena y cola de un león.

A pesar de la cercanía de Halloween, las autoridades no aclararon quién o por qué decidió darle ese aspecto, aunque los veterinarios advirtieron que este tipo de cortes no son recomendables para la raza. Siobhan McHaffie, directora de operaciones de la Sociedad del Ulster para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (USPCA), citada por el Irish Post, explicó al respecto:

“Su doble pelaje ayuda a regular la temperatura corporal y protege su piel. Sin él, los perros pueden sufrir golpes de calor, quemaduras solares u otras complicaciones. El afeitado solo debe realizarse por razones médicas”.

Comparaciones entre leones y Terranovas

El Terranova es una de las razas caninas más grandes del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los leones no habitan el continente europeo desde miles de años atrás, Irlanda tiene un pasado singular vinculado a estos felinos en cautiverio; de acuerdo con The New York Times, la normativa antigua permitía la tenencia de grandes animales, lo que favoreció su presencia en circos locales a mediados del siglo XX. De hecho, uno de los casos célebres involucra al león de la MGM, llamado Cairbre, nacido en el zoológico de Dublín y famoso en la iconografía del cine.

En cuanto a los Terranova, el sitio especializado de Purina sostiene que esta raza se caracteriza por su aspecto de “gigante bonachón”. Los machos adultos alcanzan 71 centímetros de altura y entre 64 y 69 kilogramos de peso; las hembras, por su parte, miden 66 centímetros y pesan entre 50 y 54,5 kilogramos. Estos perros de estructura sólida y pelaje tupido suelen presentar una silueta imponente, lo que pudo fomentar error durante el avistamiento.

En contraste, los leones, según datos del zoológico de Denver, figuran entre los felinos más grandes del mundo. Los machos adultos miden aproximadamente 120 centímetros a la altura al hombro y pesan de 150 a 250 kilogramos; las hembras alcanzan el metro de altura y un peso de 120 a 180 kilogramos. Su longitud corporal varía de 1.6 a 2.1 metros, mientras que la cola alcanza entre 60 y 100 centímetros.