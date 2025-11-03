Animales y Mascotas

Los perros del presidente Michael D. Higgins, testigos y compañeros en actos oficiales de Irlanda

Durante más de una década, estos entrañables animales han formado parte de ceremonias, homenajes y encuentros históricos

Desde su llegada a Áras
an Uachtaráin, los canes han robado cámaras y corazones con su presencia.

El mandatario de Irlanda, Michael D. Higgins, ha convertido a sus mascotas en un elemento distintivo de la vida oficial de Áras an Uachtaráin, la residencia presidencial. Desde años atrás, sus animales de compañía, perros de montaña berneses, acompañan al mandatario en actos oficiales y ceremonias, consolidando su presencia en medios internacionales y redes sociales.

De hecho, de acuerdo con el periódico nacional The Irish Times, la visibilidad de estos caninos ha generado la creación de cuentas no oficiales en algunas plataformas que atraen a miles de seguidores alrededor de todo el mundo.

“Los perros no son simplemente ‘para romper el hielo’, sino también una gran fuente de sabiduría”, declaró el presidente en más de una ocasión respecto a sus compañeros peludos de cuatro patas y su rol como apoyo emocional en un entorno mediático.

Actualmente, el can de la familia es Misneach, cuyo nombre en irlandés significa “coraje”. De acuerdo con la información consultada en el medio citado, el ejemplar llegó a la residencia oficial en marzo de 2021, a los siete meses de edad, tras el fallecimiento de Síoda, que se traduce como “seda”, uno de los dos berneses que convivieron con Bród, otra mascota ampliamente recordada de los Higgins, según The Irish Times.

Misneach asumió rápidamente la rutina oficial, aprendiendo los protocolos de Bród, cuyo nombre significa “orgullo”, quien, cabe destacar, vivió en Áras an Uachtaráin durante más de 11 años y fue testigo de cientos de eventos presidenciales hasta su fallecimiento en 2023.

Un legado en la residencia presidencial

Bród, el querido boyero de
Berna, dejó un vacío en la residencia presidencial.

Durante su vida en la residencia, Bród y Síoda participaron en numerosas ceremonias oficiales, acompañando al presidente en actos de relevancia política y social, desde la entrega de medallas hasta conferencias de prensa.

Según The Irish Times, el primero llegó al lugar siendo un cachorro de ocho semanas. “Bród era un perro muy querido por todos los que lo conocían y disfrutaba conociendo a los miles de visitantes que acudieron a Áras an Uachtaráin a lo largo de los años; probablemente fue uno de los perros más fotografiados de Irlanda”, se lee en el texto.

La pareja de berneses se caracterizó por su comportamiento tranquilo y discreto, permaneciendo cerca del líder político y convirtiéndose en un referente de la vida oficial en la residencia, pues su presencia constante y el cariño que su propietario les demostraba contribuyó a humanizar la imagen institucional de la presidencia.

La joven mascota con carácter rebelde

En 2020, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, el animal pidió al presidente que acariciara su abdomen. (X: @RazanIRL)

Misneach, en contraste, ha mostrado un comportamiento más activo e independiente desde su llegada a la vida pública. De acuerdo con The Irish Times, durante una visita del expresidente estadounidense Joe Biden, el cachorro se negó a interactuar con el mandatario, permaneciendo en el interior de la residencia mientras la comitiva se encontraba en el jardín.

Sumado a ello, de acuerdo con La Vanguardia, el Boyero de Berna, como también se le conoce a su raza, ha mostrado actitudes juguetonas durante actos públicos, buscando la atención de su propietario frente a las cámaras, sin importarle la presencia del público.

En una ocasión, según lo detallado por el periódico español, “trató de acaparar la atención de Higgins levantando una pata a modo de saludo y rastreando con su hocico entre los bolsillos de su pantalón y la chaqueta del traje”, mientras el presidente continuaba su intervención, en la que rindió homenaje al fallecido actor irlandés Tom Hickey.

De igual manera, en 2020, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, Misneach entró al salón principal, atravesando una sala llena de invitados, quienes lo acariciaron mientras se abría paso.

Finalmente, después de identificarlo entre la multitud, se acercó a Michael D. Higgins, quien también le brindó cariño físico, sin embargo, el animal insatisfecho se tumbó con el lomo contra el piso, indicando su deseo de recibir caricias en el abdomen, un gesto que fue compartido el 6 de marzo de ese año en la red social X y refleja la familiaridad del perro con la figura presidencial.

Temas Relacionados

Michael D. HigginsPerrosAnimalesMascotasIrlandaRazas de perros

Inspirados en el Día de

Algunas decoraciones en las telarañas

Caballo Poitevino, la raza francesa

Lin Wang, el paquidermo que

Monos chatos dorados, un llamado
El guiño de la Fórmula

Llega la gran noche de

Las siete etapas de la

