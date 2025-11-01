Animales y Mascotas

Perros de apoyo emocional brindarán ayuda brindarán a los corredores del Maratón de Nueva York 2025

Esta edición contará con equipos de voluntarios con canes de terapia entrenados, licenciados y asegurados, preparados para manejarse con confianza en grandes multitudes durante la carrera

La organización New York Therapy
La organización New York Therapy Animals lleva por noveno año consecutivo perros de terapia para brindar apoyo emocional y calmar los nervios de más de 55,000 corredores en la línea de salida del Maratón de la Ciudad de Nueva York en Staten Island. (Instagram: New York Therapy Animals)

Mientras los corredores se preparan para el Maratón de la Ciudad de Nueva York del 2 de noviembre, un grupo especial de cachorros sociables también se alista para acompañar la gran carrera, brindando apoyo emocional y asistencia a todos los participantes del gran evento.

Para esta edición, New York Road Runners﻿ (NYRR), la organización sin fines de lucro encargada de coordinar la icónica prueba de 42.195 kilómetros se ha aliado con New York Therapy Animals para llevar perros de terapia a la línea de salida en Staten Island﻿.

El trabajo de los canes durante la jornada será tranquilizar los nervios en el punto de partida, un momento en el que los corredores suelen sentirse ansiosos o estresados ante la competencia que les aguarda.

“Este será el noveno año consecutivo en que New York Therapy Animals brinda consuelo, apoyo y alegría a más de 55.000 corredores que se preparan para recorrer los 42. 2 kilómetros (26,2 millas) que atraviesan los cinco distritos de la ciudad neoyorkina”, así lo explica Nancy George-Michalson, fundadora de la organización, en una entrevista para People.

Participación de perros de terapia en la carrera

Con estrictos protocolos y
Con estrictos protocolos y turnos para descanso, 15 equipos formados por personas y perros de terapia licenciados y entrenados brindan apoyo emocional seguro a los corredores en una zona delimitada. (Instagram: New York Therapy Animals)

Para esta edición, la organización proporcionará equipos voluntarios formados por una persona y su perro de terapia, debidamente entrenados, licenciados y asegurados, asegurando que todos los canes que participen en la carrera cuentan con la habilidad para comportarse con soltura en entornos con grandes multitudes.

George-Michalson comentó para People que se “han implementado estrictas medidas de seguridad y protocolos de apoyo para asegurar que tanto los corredores como los animales disfruten plenamente de su experiencia durante la competencia”.

En el día del evento, los caninos estarán en un área delimitada, siempre sujetos con correa, donde los atletas tendrán la oportunidad de hacer fila para interactuar con ellos. Esta interacción permitirá a los participantes disfrutar de caricias, conversar con los cuidadores y relajarse antes de la exigente prueba, fomentando una sensación positiva de bienestar que puede marcar la diferencia.

Para garantizar el bienestar de todos, este año estarán presentes 15 equipos que se turnarán periódicamente, permitiendo que tanto los perros como sus acompañantes puedan descansar durante la larga jornada, según explica George-Michalson.

Entrenamiento de los canes previo al maratón

Los perros de terapia de
Los perros de terapia de New York Therapy Animals se preparan con entrenamiento riguroso, cuidados especiales y descansos para brindar apoyo emocional seguro y efectivo a más de 55,000 corredores del Maratón de la Ciudad de Nueva York. (Instagram: New York Therapy Animals)

Al igual que los corredores, los perros de terapia se preparan meticulosamente para el maratón, asegurando así que estén en las mejores condiciones posibles para el inicio temprano del evento, descansando plenamente durante la noche anterior.

“El compañero humano se encarga de brindarles todo lo necesario: agua, alimento, un suéter o abrigo y una manta donde puedan recostarse cómodamente”, comentó Michelson.

Los canes de terapia del New York Therapy Animals reciben su entrenamiento en la escuela de la organización ubicada en Nueva York: “ Han completado el curso de formación, superado una evaluación en equipo realizada por evaluadores certificados y cuentan con un examen veterinario que confirma su salud, temperamento equilibrado y buen comportamiento”, explica el fundador de la organización.

Los caninos no solo brindan apoyo a los neoyorquinos el día del maratón; ya que también llevan su alegría a hospitales, centros de salud, centros de día y asilos en toda la ciudad.

Para George-Michalson, el esfuerzo de llevar a más de una docena de perros a la línea de salida de una de las carreras más grandes del mundo vale completamente la pena por las reacciones de los corredores: “Lo mejor para mí es ver las caras sonrientes de los atletas sentados frente a nuestros equipos de canes de terapia y escuchar sus historias”, compartió para People.

El Maratón de la Ciudad de Nueva York TCS 2025﻿, presentado por New York Road Runners﻿, se llevará a cabo el 2 de noviembre y contará con la participación de más de 55,000 corredores, incluidos celebridades﻿, provenientes de decenas de países.

