Desfile Canino de Halloween en Nueva York: la caravana perruna más esperada del año

Miles de perros disfrazados y sus dueños recorren la Avenida B en el East Village de Manhattan durante el 35º Desfile Canino Anual de Halloween, organizado por primera vez por New York Dog Parade. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Un grupo de perros y sus dueños se reunieron con alegría en Tompkins Square Park para celebrar el 35º Desfile Canino Anual de Halloween. Lleno de disfraces creativos y sonrisas, el evento logró unir a la comunidad humana y animal en una experiencia que quedó grabada en la memoria de todos los presentes.

Por primera vez, la organización sin fines de lucro New York Dog Parade lideró esta colorida tradición, enfocándose en compartir alegría y promover el amor y cuidado por las mascotas a través de eventos especiales como este.

Fern Watt, fundadora del evento, explicó a People que esta caravana representa la amistad entre perros y humanos, pero de una manera divertida. Además, destacó que, “en un mundo cada vez más dividido, los caninos actúan como un gran unificador global, reuniendo a las personas pese a las diferencias”.

Miles de perros disfrazados y sus dueños avanzaron por la Avenida B, una calle importante que recorre el barrio conocido como Alphabet City, en el East Village de Manhattan, Nueva York, atrayendo la atención del público y los visitantes del lugar.

Una fiesta de amor y creatividad en la gran manzana

ntre los vistosos atuendos también destacaron disfraces inspirados en Moulin Rouge, Guns N’ Roses, Barbie y hasta el presidente, reflejando la pasión y dedicación de dueños y perros en esta festiva tradición neoyorquina. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Entre los participantes destacó Bastian, un pequeño rat terrier ganador del Concurso del Perro de Rescate Más Lindo del Mundo 2025 organizado por People, quien recorrió la ruta en silla de ruedas con sus colorido y esponjoso disfraz inspirado en el Lorax, capturando la atención de todos los presentes.

La tradicional caminata por el East Village presentó este año una variedad espectacular de canes con atuendos elaborados y originales, entre los cuales destacaron looks inspirados en el Moulin Rouge, la icónica banda Guns N’ Roses, la popular Barbie e incluso un diseño que representaba al presidente.

Lucy Adragna, dueña de un perro en Southampton, compartió su experiencia en entrevista para el New York Post: “Disfrazo a mi mascota todos los años, y poco a poco empezó a participar en diferentes desfiles, le encanta ser el centro de atención.”

Esta afirmación refleja no solo la dedicación de los dueños para confeccionar cada disfraz, sino también el empeño en capturar y expresar la personalidad única de su mascota a través del atuendo.

Rachel McCaslin estuvo acompañada por su cachorro recién rescatado, que lucía un disfraz inspirado en los típicos dulces norteamericanos, Nerds Gummy Clusters: “A la gente le encantan los perros; esto simplemente nos hace sonreír. Es una alegría que necesitamos más que nunca”, comentó para el periódico estadounidense sobre la gran asistencia del público al evento.

No obstante, según información de People, muchas personas sin mascotas también asistieron al desfile canino, atraídas simplemente por el espectáculo de los atuendos creativos, convirtiéndose en un momento de admiración para quienes solo querían contemplar la magia impregnada en cada uno de los disfraces.

Una celebración que une a la comunidad en Nueva York

Con miles de asistentes en aumento continuo, el Desfile Canino Anual de Halloween en Tompkins Square Park se ha consolidado como la celebración más grande de su tipo en el mundo. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los organizadores del evento informaron que la asistencia ha crecido de manera vertiginosa en los últimos años, consolidando al desfile como la celebración de perros de Halloween más grande del mundo, lo cual demuestra el impacto y la relevancia que ha alcanzado la iniciativa en la comunidad local y más allá.

Theo Tittle, un residente de 23 años del East Village, comentó para el New York Post: “Creo que el desfile logra unir a la gente”. Señaló que, aunque en la ciudad neoyorkina los dueños suelen ser precavidos y proteger a sus mascotas, se está comenzando a romper esa barrera y permitiendo que las personas interactúen libremente con los perros”.

La caravana se ha convertido en una oportunidad para construir comunidad y derribar barreras sociales en una ciudad que muchas veces es percibida como distante.

Cada año, este evento impulsa la conexión humana-animal en un ambiente festivo y de camaradería que cada vez atrae a más participantes y espectadores.