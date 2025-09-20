El poni galés: historia, variedades y características de una raza versátil

Las distintas variedades del poni galés, como el Welsh Mountain y el Welsh Cob, se diferencian por su tamaño y aptitudes deportivas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poni galés, también conocido como poni welsh, es una de las razas equinas más reconocidas por su inteligencia y temperamento dócil. Su origen se remonta a Gales, en el Reino Unido, y a lo largo de los siglos ha destacado tanto en actividades agrícolas como en disciplinas deportivas.

Este linaje estuvo cerca de desaparecer en el siglo XVI, cuando Enrique VIII de Inglaterra ordenó eliminar a todos los caballos con una cruz menor de 1,32 metros para priorizar monturas más grandes en los campos de batalla. Algunos ejemplares sobrevivieron al huir hacia las montañas, donde se mantuvieron en libertad hasta el siglo XVIII.

Con el paso del tiempo, el poni galés se consolidó como un animal de trabajo y de compañía. Su resistencia y capacidad de adaptación lo hicieron indispensable en entornos rurales, y hoy se mantiene como una raza apreciada en distintos ámbitos ecuestres.

Origen y variedades

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

De acuerdo con Terránea, marca especializada en seguros para caballos, este tipo de ejemplares descienden de la mezcla entre ponis autóctonos de Gales y caballos orientales. En 1902, con la creación de la Sociedad del Poni Welsh Cob, se establecieron cuatro variedades según su morfología y aptitudes deportivas.

Las variantes son: Welsh Mountain o Poni Galés de Montaña, con una alzada de 1,15 a 1,22 metros, recomendado para actividades infantiles; el Poni Welsh, de 1,23 a 1,37 metros, con buen desempeño en doma y salto; el Poni Welsh de tipo Cob, más fuerte pese a medir menos de 1,37 metros; y el Welsh Cob, la variedad más grande, entre 1,37 y 1,52 metros, utilizada en actividades como caza deportiva o pruebas de cross-country.

Según Terránea, “Se trata de una raza mansa, cariñosa y muy inteligente. Su carácter es alegre, vivaz y activo. Ideal para disfrutar con él del ocio, en excursiones y trekking”.

Adaptación y presencia en el deporte

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Históricamente, todas las variedades de poni welsh se usaron como animales de albarda, es decir, para transportar cargas en zonas montañosas. Los ejemplares más grandes, los Welsh Cob, fueron apreciados por granjeros hasta la aparición del tractor. Durante las dos guerras mundiales, esta variedad se empleó en el ejército británico como caballo de carga y en centros de cría militar.

Este equino se caracteriza por ser robusto, con paso ágil y seguro en terrenos escarpados, lo que lo hace adecuado para labores como el cuidado de rebaños de ovejas. También sobresale en disciplinas deportivas como salto, doma, tiro, volteo y polo. Puede alcanzar velocidades de hasta 12 km por hora y soportar el peso de un jinete adulto en recorridos largos.

De acuerdo con E Horse, empresa dedicada a la venta de equinos, un ejemplar de esta raza puede llegar a costar hasta 20 mil euros. Además, su exportación hacia países como Australia en el siglo XIX dio origen a nuevas razas, entre ellas el poni australiano, que comparte características con el antepasado galés.