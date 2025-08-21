La conmovedora historia de Norma y Cassie, una araña saltadora que eligió el buzón de una madre para depositar sus huevos

Cassie, la dueña del buzón, protegió a una araña saltadora y cambió la percepción sobre estos animales. (TT: @cassie.sharp.3) Crédito: @cassie.sharp.3

Muchas personas temen a las arañas, pero más allá del miedo que provocan, son seres vivos que buscan lo mismo que muchos humanos, un lugar seguro para vivir y proteger a su familia. Así comenzó la historia de Norma, una araña saltadora, y Cassie, una vecina de quien se desconoce el apellido, que decidió verla como otra madre en busca de refugio, no como una amenaza.

Con una apariencia pequeña e incluso “expresiva”, las arañas saltadoras, también llamadas saltarinas, pertenecen a la familia Salticidae y reciben su nombre por su habilidad para brincar distancias notables en comparación con su tamaño, una capacidad que usan principalmente para cazar presas, no para atacar a humanos.

Una mañana cualquiera, Chelle, una trabajadora postal, cubría su ruta habitual cuando, al tratar de introducir un paquete, notó una hoja de papel escrita a mano pegada con cinta adhesiva dentro del buzón, según la historia difundida por The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales.

El mensaje decía: “Estimado Servicio Postal... Aquí vive una araña saltadora enorme y hermosa. ¡Por favor, no le hagan daño! Quiere un lugar seguro donde poner sus huevos.”

Al poner más atención, efectivamente, Chelle encontró a una pequeña araña resguardada en un rincón. Era Norma. La nota había sido escrita por Cassie, la dueña del buzón, quien no solo aceptó la presencia del animal, sino que se encariñó con ella al punto de darle un nombre y compartir su historia en redes sociales.

“Llámame loca si quieres… pero me encantan las criaturas que la mayoría mataría al instante”, escribió Cassie en su cuenta de TikTok, @cassie.sharp.3.

Para su sorpresa, al día siguiente encontró una respuesta en su buzón:

“No te preocupes. A mí también me encantan las arañas.”

Cassie se sintió entusiasmada, alguien en su entorno entendía su afecto por las criaturas pequeñas y malentendidas como Norma, con quien construyó una conexión que creció a lo largo de los meses.

Dos madres de diferente especie

Una residente decidió proteger a una araña saltadora que eligió su buzón para depositar sus huevos. (Reddit/Creepy_Fun_4937/Ilustrativa)

La primavera pasada, Norma había puesto sus huevos en el mismo buzón. Y este año, regresó. Actualmente ya está trabajando en la formación de un nuevo saco de huevos, cubriéndolo cuidadosamente con su tela, suspendido en un rincón de su “casa” metálica.

Cassie se siente honrada de que Norma la haya elegido otra vez. Debía saber que estaba a salvo en ese lugar, bajo la supervisión y el cuidado de otra madre. Los videos de la mujer, publicados en TikTok, han conmovido a miles de personas, pero más importante, su historia ha ayudado a cambiar la percepción de las arañas.

Incluso organizaciones como PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), se encontraron con su historia y comentaron el primer video: “Norma es solo una mamá que encontró un lugar seguro para criar a sus bebés, tu amabilidad la trajo eso. Gracias por proteger su hogar y mostrar cómo es la verdadera coexistencia con los animales con los que compartimos este mundo.”

Otros usuarios también celebran el vínculo entre Cassie y Norma, por ejemplo, una persona comentó: “Como todas las mamás, nos cuidamos mutuamente, no importa quién seas o cómo luzcas. ¡Una verdadera mamá siempre apoya! ¡Y bendiciones para el cartero!”.

En su video más reciente, Cassie muestra cómo el saco de huevos de Norma ya está bien instalado, y los seguidores de la historia no tardaron en comentar: “Ese es el buzón de Norma ahora. Creo que necesitas dos buzones, uno para ella y otro para ti, porque ese es su hogar para siempre.”

¿Las arañas saltarinas son peligrosas?

Los videos de Cassie en TikTok inspiran empatía y respeto por las criaturas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas personas sienten miedo al ver una araña, las saltadoras, como Norma, no representan una amenaza real para los humanos. Según la Asociación Nacional de Manejo de Plagas (NPMA), las picaduras de estas arañas son poco comunes, aunque pueden ocurrir en situaciones donde el animal se siente amenazado o acorralado.

Si bien las arañas saltadoras poseen colmillos y producen veneno, este no representa un riesgo médico significativo. No son venenosas para los humanos, y su picadura, cuando sucede, suele causar solo síntomas leves como enrojecimiento, picazón, escozor o hinchazón localizada.

En caso de una mordedura, se recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón, aplicar una compresa fría para reducir la inflamación y, si es necesario, tomar un analgésico como aspirina o acetaminofén, además de un antihistamínico para aliviar la reacción alérgica leve.

Cabe destacar que estas arañas no son agresivas por naturaleza, al contrario, tienden a evitar el contacto con los humanos y, si pueden, huyen antes de atacar. Su mordida es, en la mayoría de los casos, un acto defensivo más que una amenaza.

Por todo esto, expertos y organizaciones dedicadas al cuidado y respeto de la vida salvaje coinciden en que las arañas saltadoras no deben considerarse peligrosas, y pueden coexistir pacíficamente con los humanos, como lo demuestra la historia de Norma y Cassie.