Animales y Mascotas

La conmovedora historia de Norma y Cassie, una araña saltadora que eligió el buzón de una madre para depositar sus huevos

La relación entre una mujer y un arácnido se volvió viral, promoviendo el respeto y la empatía hacia especies comúnmente temidas

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Cassie, la dueña del buzón, protegió a una araña saltadora y cambió la percepción sobre estos animales. (TT: @cassie.sharp.3) Crédito: @cassie.sharp.3

Muchas personas temen a las arañas, pero más allá del miedo que provocan, son seres vivos que buscan lo mismo que muchos humanos, un lugar seguro para vivir y proteger a su familia. Así comenzó la historia de Norma, una araña saltadora, y Cassie, una vecina de quien se desconoce el apellido, que decidió verla como otra madre en busca de refugio, no como una amenaza.

Con una apariencia pequeña e incluso “expresiva”, las arañas saltadoras, también llamadas saltarinas, pertenecen a la familia Salticidae y reciben su nombre por su habilidad para brincar distancias notables en comparación con su tamaño, una capacidad que usan principalmente para cazar presas, no para atacar a humanos.

Una mañana cualquiera, Chelle, una trabajadora postal, cubría su ruta habitual cuando, al tratar de introducir un paquete, notó una hoja de papel escrita a mano pegada con cinta adhesiva dentro del buzón, según la historia difundida por The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales.

El mensaje decía: “Estimado Servicio Postal... Aquí vive una araña saltadora enorme y hermosa. ¡Por favor, no le hagan daño! Quiere un lugar seguro donde poner sus huevos.”

Al poner más atención, efectivamente, Chelle encontró a una pequeña araña resguardada en un rincón. Era Norma. La nota había sido escrita por Cassie, la dueña del buzón, quien no solo aceptó la presencia del animal, sino que se encariñó con ella al punto de darle un nombre y compartir su historia en redes sociales.

“Llámame loca si quieres… pero me encantan las criaturas que la mayoría mataría al instante”, escribió Cassie en su cuenta de TikTok, @cassie.sharp.3.

Para su sorpresa, al día siguiente encontró una respuesta en su buzón:

“No te preocupes. A mí también me encantan las arañas.”

Cassie se sintió entusiasmada, alguien en su entorno entendía su afecto por las criaturas pequeñas y malentendidas como Norma, con quien construyó una conexión que creció a lo largo de los meses.

Dos madres de diferente especie

Una residente decidió proteger a
Una residente decidió proteger a una araña saltadora que eligió su buzón para depositar sus huevos. (Reddit/Creepy_Fun_4937/Ilustrativa)

La primavera pasada, Norma había puesto sus huevos en el mismo buzón. Y este año, regresó. Actualmente ya está trabajando en la formación de un nuevo saco de huevos, cubriéndolo cuidadosamente con su tela, suspendido en un rincón de su “casa” metálica.

Cassie se siente honrada de que Norma la haya elegido otra vez. Debía saber que estaba a salvo en ese lugar, bajo la supervisión y el cuidado de otra madre. Los videos de la mujer, publicados en TikTok, han conmovido a miles de personas, pero más importante, su historia ha ayudado a cambiar la percepción de las arañas.

Incluso organizaciones como PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), se encontraron con su historia y comentaron el primer video: “Norma es solo una mamá que encontró un lugar seguro para criar a sus bebés, tu amabilidad la trajo eso. Gracias por proteger su hogar y mostrar cómo es la verdadera coexistencia con los animales con los que compartimos este mundo.”

Otros usuarios también celebran el vínculo entre Cassie y Norma, por ejemplo, una persona comentó: “Como todas las mamás, nos cuidamos mutuamente, no importa quién seas o cómo luzcas. ¡Una verdadera mamá siempre apoya! ¡Y bendiciones para el cartero!”.

En su video más reciente, Cassie muestra cómo el saco de huevos de Norma ya está bien instalado, y los seguidores de la historia no tardaron en comentar: “Ese es el buzón de Norma ahora. Creo que necesitas dos buzones, uno para ella y otro para ti, porque ese es su hogar para siempre.”

¿Las arañas saltarinas son peligrosas?

Los videos de Cassie en
Los videos de Cassie en TikTok inspiran empatía y respeto por las criaturas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas personas sienten miedo al ver una araña, las saltadoras, como Norma, no representan una amenaza real para los humanos. Según la Asociación Nacional de Manejo de Plagas (NPMA), las picaduras de estas arañas son poco comunes, aunque pueden ocurrir en situaciones donde el animal se siente amenazado o acorralado.

Si bien las arañas saltadoras poseen colmillos y producen veneno, este no representa un riesgo médico significativo. No son venenosas para los humanos, y su picadura, cuando sucede, suele causar solo síntomas leves como enrojecimiento, picazón, escozor o hinchazón localizada.

En caso de una mordedura, se recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón, aplicar una compresa fría para reducir la inflamación y, si es necesario, tomar un analgésico como aspirina o acetaminofén, además de un antihistamínico para aliviar la reacción alérgica leve.

Cabe destacar que estas arañas no son agresivas por naturaleza, al contrario, tienden a evitar el contacto con los humanos y, si pueden, huyen antes de atacar. Su mordida es, en la mayoría de los casos, un acto defensivo más que una amenaza.

Por todo esto, expertos y organizaciones dedicadas al cuidado y respeto de la vida salvaje coinciden en que las arañas saltadoras no deben considerarse peligrosas, y pueden coexistir pacíficamente con los humanos, como lo demuestra la historia de Norma y Cassie.

Temas Relacionados

arácnidosarañasaraña saltarinamascotasanimales

Últimas Noticias

¿Cuánto tiempo vive una gallina? Estos son algunos factores a considerar según los expertos

La genética, la alimentación y el ambiente pueden influir notablemente en la longevidad de estas aves

¿Cuánto tiempo vive una gallina?

Roscoe, el inseparable bulldog de Lewis Hamilton, se consolida como una celebridad en portada de revista

Dogue es una edición especial que reinventa la icónica revista de moda Vogue, pero dedicada al mundo canino

Roscoe, el inseparable bulldog de

Fotógrafa capta encuentro inesperado con un zorro rojo de las Cascadas, especie en peligro de extinción

Esta especie habita en zonas de gran altitud y están críticamente en peligro, con solo unas pocas docenas restantes en una pequeña área del estado de Washington

Fotógrafa capta encuentro inesperado con

Splash, la nutria asiática que entrena para convertirse en rescatista submarino

Adiestrado para localizar restos humanos bajo el agua, este animal abre nuevas posibilidades en operaciones de rastreo en entornos de baja visibilidad

Splash, la nutria asiática que

¿Quién es Mary Catherine?, la longeva trucha que ‘sobrevivió a 15 Juegos Olímpicos’

Investigadores estadounidenses y canadienses descubrieron un pez hembra que se sobrepuso a condiciones extremas y depredadores, estableciendo un nuevo récord en la región

¿Quién es Mary Catherine?, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enjuiciarán a ex funcionarias de

Enjuiciarán a ex funcionarias de un municipio de Salta por exigir dinero a beneficiarias de un programa de género

Condenaron al enfermero que abusó de una paciente en Neuquén y quedó registrado por las cámaras del lugar

En una jornada maratónica en Diputados, Javier Milei logró mantener un veto y se postergó el debate de otros dos

El Quemado: así funcionará el parque solar de YPF Luz, el de mayor potencia del país y el primer proyecto renovable del RIGI

Estas son las 5 motos más baratas que se puede comprar hoy en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte construyó una

Corea del Norte construyó una base militar secreta cerca de China capaz de albergar misiles nucleares intercontinentales

La Justicia de Brasil dio un plazo de 48 horas a Jair Bolsonaro para justificar su intento de asilo en Argentina

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

TELESHOW
#VivaElAmor con Sele Mosca y

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero