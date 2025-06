Niño deja a su perro en un refugio para salvarlo del maltrato; “Cuando crezca, vuelvo por él”

La historia de este perro blanco y juguetón no solo habla de abandono, sino de amor, resiliencia y promesas que el tiempo no ha logrado borrar. —(Facebook, Albergue Pergatuzoo)

En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, un niño tomó una de las decisiones más difíciles de su vida al dejar a su perro Simón en un albergue, ya que en casa no había comida suficiente y el padre del menor solía maltratar al animal. Para protegerlo, el pequeño lo llevó al refugio y dejó una carta junto con sus ahorros, pidiendo que lo cuidaran hasta que pudiera regresar por él.

“Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas… Cuando crezca, vengo por Simón”, escribió en una nota que ha quedado grabada en la memoria de miles de personas. Aquel gesto de amor y desprendimiento fue el inicio de una historia que, cuatro años después, sigue inspirando a cientos de personas y amantes de los canes.

Aunque el niño no pudo volver de inmediato, nunca rompió el vínculo con su perro. A lo largo de los años, envió cartas, comida, dinero y promesas. En 2024, la historia volvió a viralizarse cuando el en el Albergue Pergatuzoo, ubicado en el municipio de Nicolás Romero (Estado de México), publicó una actualización sobre Simón: “Está muy bien, sigue siendo inquieto y muy juguetón. Su dueño lo visita y esperemos que pronto estén juntos”. A pesar de la viralidad de la historia, el refugio expone que no hay suficiente apoyo y donativos para comprar las tortillas de Simón y el alimento del resto de animales que han rescatado.

Una promesa inquebrantable, Simón sigue esperando a su niño

A cuatro años del hecho, el dueño de Simón aún lo visita y cada que puede le deja dinero para que le compren sus tortillas. —(Facebook, Albergue Pergatuzoo)

Desde el primer día, el Albergue Pergatuzoo entendió que no se trataba de un caso común de abandono. La carta del niño revelaba una situación familiar compleja debido a la escasez de alimentos, violencia doméstica y una fuerte conexión emocional con su mascota. En medio del dolor, el pequeño prefirió separarse de su amigo para garantizarle una vida mejor.

El vínculo entre ambos no se rompió y a pesar de las dificultades, el menor siguió escribiendo a su perro. En otra de sus cartas, enviada poco después, expresaba: “Hola, Simón. No puedo verte por el COVID-19. Mi papá no me deja salir. Te mando tu comida y tres pesos. Mi papá no tiene trabajo. Pórtate bien, te extraño”. Con cada nota llegaba también un pequeño aporte económico para las tortillas del can.

Los encargados del albergue, conmovidos por la historia, leyeron cada carta a Simón. El perro creció bajo su cuidado, pero nunca fue dado en adopción para mantener la promesa del niño. Si bien han sido claros sobre cuál es la situación de Simón, algunas personas insisten en saber los datos para adoptar al cánido, pero Pergatuzoo preserva la promesa y la amistad del niño y su perro.

Mientras espera pacientemente la llegada definitiva de su niño, Simón vive rodeado de cariño, y su historia sigue recordando que incluso en los momentos más oscuros, los actos de bondad y esperanza pueden encender la luz en muchos corazones. —(Facebook, Albergue Pergatuzoo)

Con el tiempo, la historia siguió conmoviendo a usuarios de redes sociales. Algunos comentaron: “Qué mundo horrible aquel en el que un chico y su perrito no pueden estar juntos por un adulto loco”, “Díganme que ya están juntos”, o “Una historia de amor verdadera”. La madurez con la que el menor actuó, sacrificando su propia felicidad para asegurar la de Simón, generó admiración y ternura.

De acuerdo con diversos medios, en la actualidad el niño tiene 14 años y, según reportes del albergue, continúa en contacto con Simón. En una de las últimas cartas, enviada junto con su hermana y con ayuda de su abuela y vecinos, escribió: “Simón, te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo tres pesos para tus tortillas”. La carta iba acompañada por un paquete de comida para el refugio.

Si bien aún no están juntos el niño y Simón, el albergue comenta en sus redes que al parecer el reencuentro podría darse muy pronto.

Un refugio en crisis que necesita apoyo urgente

Simón aún vive en el Albergue Pergatuzoo. A pesar de su viralidad, el refugio atraviesa por una temporada difícil al tener escasos donativos para comprar el alimento para los animales a los que ayudan. |Crédito: —(Facebook, Albergue Pergatuzoo )

A pesar de que la historia de Simón y su dueño genera esperanza, el Albergue Pergatuzoo enfrenta actualmente una situación económica complicada. El refugio, que funciona sin fines de lucro, alberga a numerosos animales rescatados, muchos de ellos en condiciones similares a las de Simón.

Desde hace años, Pergatuzoo opera gracias a donaciones de particulares y trabajo voluntario. Sin embargo, el aumento en los costos de alimentación, atención veterinaria y mantenimiento del espacio pone en riesgo su operatividad. “Necesitamos ayuda urgente. Hay muchos animales que dependen de nosotros”, señala el equipo del refugio en sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones, hecha el pasado 11 de junio, se compartió un video de Simón pidiendo que se difunda la información del albergue que por casi un lustro ha visto por él, y que se encarga de cuidar a 2 mil 590 animales. “Hola, soy Simón. Un día me hiciste el perro más famoso y mi historia dio vuelta al mundo. Hoy te pido que hables de Pergatuzoo, el albergue que luchó por mí y me cuidó”, se lee en la publicación.

Cualquier persona que desee colaborar puede hacerlo a través de la página de Facebook del albergue, donde aparecen los datos de contacto y las formas de donación. No solo se necesita dinero; también reciben alimentos, medicinas, cobijas y productos de limpieza. Además, el refugio promueve la adopción responsable de perros y gatos que esperan, como Simón en su momento, una segunda oportunidad.

“Hoy queremos invitarte a ser parte de un sueño: Mejorar la vida nuestros perritos y de más habitantes rescatados que ahora viven en nuestro Albergue Pergautuzoo A.C. Muchos de ellos llegaron desnutridos, enfermos y asustados, y gracias a personas como tú, reciben alimentación, cuidados médicos y mucho amor. Pero necesitamos tu ayuda para seguir adelante. Con una donación de $20, $50, $100, $200 o más, puedes hacer una gran diferencia en sus vidas. ¿Te imaginas cuántos lomitos podemos alimentar con tu apoyo?”, escribió el Albergue Pergatuzoo, que se ubica en el municipio de Nicolás Romero.