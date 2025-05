Tras nueve meses desaparecida, una tortuga fugitiva fue hallada a tan sólo una milla de su hogar

La familia Etches encontró a su mascota gracias a redes sociales. (Rachel Etches)

En Ulverston, una localidad del condado de Cumbria, Inglaterra, una tortuga fue encontrada tras permanecer extraviada durante meses. El hallazgo se produjo cuando un paseador de perros la vio caminando por una calle cercana y la llevó a una tienda de mascotas local. El personal del establecimiento compartió el caso en redes sociales, lo que permitió identificar rápidamente a los propietarios del reptil.

“Nos entregaron una tortuga esta mañana. Las encontramos en Stonebarrow, cerca de Verstone Kennels en Ulverston. ¡Compartan!”, escribió Little Beasties Ulverston el 22 de abril, acompañando el mensaje con una imagen alusiva a la tortuga. La reacción no se hizo esperar, su dueña, Rachael Etches reconoció de inmediato a su mascota llamada “Leonardo” con un mensaje en la sección de comentarios: “Hola, es mi tortuga, te he enviado un mensaje”.

Dos días después, el 24 de abril, la tienda actualizó el caso con una nota positiva que confirmó el emotivo reencuentro, “¡Tenemos una gran noticia! Leonardo está ahora de vuelta con sus dueños después de 9 meses desaparecido! Gracias al caballero que nos lo trajo”. La historia de la tortuga que apenas se alejó una milla de casa en todo ese tiempo ha generado ternura entre los vecinos y usuarios de redes.

La tienda de mascotas Little Beasties comparte la ubicación del reptil perdido. (Little Beasties Ulverston)

¿Cómo desapareció Leonardo?

Según relató su dueña Rachel Etches, el reptil, al que cariñosamente llama “Nardo”, se alejó lentamente del jardín mientras la familia atravesaba un momento de cambio, acababan de tener a su segundo hijo. “Fue totalmente culpa mía; estábamos en el jardín, acabábamos de tener nuestro segundo hijo, me distraje un poco y él simplemente se alejó de nuestra vista”, explicó.

Durante meses, los dueños lo buscaron sin éxito por los alrededores. Con el paso del tiempo y la llegada del invierno, perdieron la esperanza de encontrarlo con vida. “Llevó una vida muy cómoda durante 13 años bajo una lámpara de calor en mi casa, así que no creíamos que fuera a sobrevivir el invierno estando afuera por primera vez”, contó Rachel a la BBC. La familia asumió lo peor, hasta que una inesperada llamada cambió el rumbo de la historia.

Después de que la tienda de mascotas reportara el hallazgo a través de redes la familia no podía creerlo. “Estuvo de gira por nuestra pequeña aldea y lo encontraron a una milla de nuestra casa”, dijo la señora Etches con alivio. Contra todo pronóstico, Leonardo sobrevivió al invierno y volvió a casa sano y salvo.

"Nardo" pudo haber hibernado durante los meses más fríos, según su dueña. (Little Beasties Ulverston)

Un reptil aventurero

No era la primera vez que Leonardo desaparecía. Años atrás, la tortuga ya se había escapado, aunque aquella vez fue localizada apenas unos días después. Su dueña, Rachel Etches, lo conoce bien y no se sorprende de su comportamiento errante. “Son seres muy aventureros, siempre ponen a prueba los límites de dondequiera que se los coloca”, explicó.

Frente a su reciente ausencia, Etches reflexionó sobre lo que pudo haber ocurrido durante ese tiempo. Considera probable que su mascota haya entrado en hibernación durante los meses fríos, una estrategia de supervivencia común entre estos animales. Según su hipótesis, “Nardo” habría retomado su camino al llegar la primavera, cuando las condiciones climáticas se volvieron más favorables.

Aunque la distancia recorrida fue corta, el trayecto encierra muchas incógnitas. La tortuga fue hallada a solo una milla del hogar familiar, lo que sugiere que pasó inadvertida durante todo ese periodo. Etches, sin embargo, no descarta que su comportamiento tenga que ver con su naturaleza inquieta y su instinto de explorar.

La experiencia ha reforzado en la familia la necesidad de mantener mayor vigilancia. A pesar del susto, Leonardo se encuentra de nuevo en casa y sus dueños se muestran aliviados de que, una vez más, haya logrado regresar ileso tras una larga y silenciosa travesía.