Un gatito le suplicó a un búho “Por favor, sé mi mamá” y reveló una inusual historia de un parto múltiple

Los vecinos pensaron que los buhos querían alimentarse con los gatitos, sin embargo, los estaban protegiiendo mientras su mamá no estaba disponible. Crédito: -(YouTube/ Paws & Promises)

En la naturaleza, la maternidad es una de las fuerzas más poderosas y conmovedoras. Las madres del reino animal no solo se distinguen por su instinto de protección, cuidado y dedicación hacia sus propias crías, sino que, en ocasiones extraordinarias, extienden ese amor más allá de los límites de su especie.

A lo largo del mundo salvaje, hay historias sorprendentes de mamás que adoptan, protegen o alimentan a crías huérfanas de otras especies, guiadas por una profunda empatía instintiva que trasciende las diferencias. Este fenómeno, aunque poco común, demuestra que el instinto materno puede ser más amplio de lo que imaginamos.

Este es el caso de una mamá búho, que no solo cuidaba a sus propios polluelos en el hueco de un árbol, sino que también aceptó en su nido a varios gatitos recién nacidos. A pesar de la diferencia de especies, comportamientos y necesidades, esta madre alada ofreció calor, refugio y compañía a los pequeños felinos, como si fueran suyos. Al rescatar a los mininos de la acogida temporal de las aves se reveló por qué la madre gatuna no estaba con ellos.

Gatitos se refugian con una mamá búho

Los gatitos estuvieron al cuidado de una mamá búho, mientras que la mamá felina no estaba disponible. — (Captura de video, Paws & Promises)

El Centro de Rescate Animal Cottage LTD, ubicado en Pakistán, dio a conocer la historia de una inusual “familia”. A través de un video compartido en redes sociales, se explicó que una mujer llamó a la organización rescatista para informar que avistó a unos búhos junto con un gatito bebé, el cual estaba maullando enérgicamente, por lo que consideró que se encontraba en problemas y podría ser la comida de las aves.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, se percataron que en realidad se trataba de un tecolote con solo unas semanas de nacido, y que el gatito que lloraba se estaba refugiando con él debido a que no se encontraba su madre. Al explorar el árbol en el que se encontraban estos animales, se dieron cuenta de que había más ejemplares de ambas especies.

En total, en el árbol se hallaron dos búhos bebés y 10 gatos recién nacidos. De los felinos, cinco se encontraban dentro en el nido de los búhos, tres más estaban al pie del árbol, escondidos entre la hierba. Todos los mininos se encontraban sanos y activos, buscando a su madre, por lo que la organización revisó las zonas cercanas para encontrarla.

Al explorar más el lugar, los rescatistas siguieron el sonido de otros maullidos y llegaron a otro árbol, donde además de un gatito naranja recién nacido, se encontraba una ejemplar de calicó, a quien le querían acercar los 11 gatos, pero tuvo una actitud negativa por la cual prefirieron continuar indagando hasta confirmar si se trataba de la madre.

La gata calicó tuvo a sus 16 bebés en un parque familiar de Pakistán, sin embargo, al inicio no pudo cuidarlos y algunos de ellos se refugiaron con una familia de búhos. -(Captura de video/ YouTube, Paws & Promises)

Mientras la exploración en el parque seguía, la organización halló cuatro gatos más, dos de ellos cerca de la gata tricolor —característica principal de los felinos de esta raza— y el resto, dispersos por el resto del parque. Debido a la actitud de la gata adulta, los rescatistas se acercaron con cautela y le extendieron comida y le dieron caricias con unas plantas de la zona (debido a que los atacó inicialmente). Cuando la pudieron tocar con ayuda de una manta y una jaula de rescate, se percataron de un recién nacido más.

Después del rescate, todos los gatitos y la madre de ellos fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica. Mientras tanto, los dos búhos bebés se quedaron observando en el parque esperando que su mamá volviera pronto “para avisarle que las visitas se habían ido”. Según el video, los rescatistas hallaron un gato más en el camino al veterinario, sumando un total de 16 mininos.

El veterinario confirmó que todos los felinos se encontraban en buen estado de salud y regresaron a las crías a su madre para que tuvieran un sano desarrollo. Estos animales se encuentran en un refugio bajo el cuidado de su madre, quien ya los acicala y los carga en el hocico para que no se separen de ella nunca más.

Cuántos bebés pueden tener los gatos por camada

Los 16 bebés y su madre se encuentran en un refugio especializado, donde esperarán unos meses para poder ser adoptados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de rescate fue inusual, ya que las camadas felinas no suelen ser tan grandes como la que encontraron. De acuerdo con el blog de Experto Animal, las gatas pueden tener camadas promedio de cuatro a seis gatitos, pero este rango puede variar dependiendo de factores como la edad, la salud, la raza y las condiciones de vida de la madre.

En un artículo de Be Chewy se explica que las gatas primerizas suelen tener camas más pequeñas, mientras que aquellas en su etapa reproductiva óptima, entre los 2 y 5 años, tienden a tener camas más numerosas. Tammy Sadek, veterinaria certificada y propietaria de Kentwood Cat Clinic y Cat Clinic North en Michigan, explicó en entrevista con Be Chewy que las razas de gatos siameses suelen tener camadas más grandes, mientras que las razas persas tienden a tener camadas más pequeñas; en el caso de los gatos Manx, si ambos padres son sin cola, una cuarta parte de los gatitos no sobrevive, lo que afecta el tamaño final de la camada, pero no hay una diferencia considerable con los gatos calicó sobre el número de crías por camada.

Las gatas calicó, conocidas por su distintivo pelaje tricolor y por ser casi exclusivamente hembras, no presentan diferencias significativas en su capacidad reproductiva en comparación con otras gatas domésticas. Según el análisis, estas gatas también tienen camadas de entre tres y nueve crías por parto. Además, las gatas pueden tener entre dos y tres camadas al año, lo que significa que una gata calicó o de cualquier otra raza podría dar a luz entre ocho y 15 crías anuales.

Otro aspecto fascinante de la reproducción felina es que las gatas son ovulación inducida. Esto implica que la ovulación ocurre como respuesta al apareamiento. Según explicó Sadek, cuantas más veces se aparece una gata, mayor es la cantidad de óvulos liberados, lo que puede resultar en camas más grandes. Además, los gatitos de una misma camada pueden tener diferentes padres, lo que añade una dimensión genética única a cada camada.