Rocco, el loro africano que aprovecha la ausencia de su dueña para ordenar golosinas por Alexa

Lead: Rocco, un ave africana adaptada a la vida moderna tras vivir en refugio, aprendió a interactuar con Alexa de Amazon -(Facebook/ NAWT)

La capacidad que tienen los loros y algunos pericos para “hablar” sorprende y emociona a las personas. Estos animales imitan sonidos gracias a su sociabilidad y a la estructura cerebral única que poseen, especialmente en el “caparazón” en su cerebro, que facilita la combinación de información auditiva con el comportamiento motor necesario para reproducir sonidos. Además, el aparato de fonación (conocido como siringe) en su tráquea hace que puedan emitir una amplia gama de ruidos muy precisos.

La notable habilidad que poseen estas aves para aprender palabras y frases les permite interactuar con los seres humanos de una manera única. Ya sea porque los cuidadores de estas aves les enseñen a decir ciertas cosas, o porque replican lo que escuchan constantemente, las aves asombran a todo el mundo.

Ese es el caso de Rocco, un loro gris africano que se volvió popular en internet gracias a su picardía y audacia al hacer pedidos en línea a través de Alexa, el asistente virtual de Amazon que responde por comandos de voz.

Un loro con gustos particulares

Rocco fue hallado en Reino Unido en 2018, por lo que fue trasladado a un refugio para animales. -(Facebook/ NAWT)

La historia de Rocco inició en 2017, cuando el National Animal Welfare Trust (NAWT), una organización benéfica del Reino Unido, recibió al ave después de que lo encontraran en situación de calle. En ese momento, el refugio en Berkshire comentó que estaba en adopción y que contaba con un amplio vocabulario.

Sin embargo, este loro tuvo un comportamiento problemático, ya que usaba malas palabras y lanzaba su cuenco de agua tanto al personal como a las personas interesadas en su adopción. Cuando NAWT intentó encontrar un hogar más adecuado, una miembro del equipo del refugio, decidió adoptarlo y llevarlo a su casa en Oxfordshire.

Desde su llegada al hogar de Marion Wischnewski, Rocco demostró ser más que un simple loro. Un artículo de NAWT publicado en la sección de noticias de su página de internet detalló que el ave desarrolló un interés especial por el dispositivo Alexa, de Amazon, al que utiliza para interactuar y realizar solicitudes.

El loro aprovechaba cuando su cuidadora no estaba en casa para encargar compras en línea como fresas, sandía, pasas, brócoli, helado, un foco y una cometa. Aunque estos pedidos no se procesaron debido a un bloqueo parental configurado en el dispositivo, las solicitudes muestran cuáles son los gustos particulares del loro, especialmente sobre su alimentación. Su dueña comentó que su dispositivo Alexa debe confirmar la adquisición con una clave especial, y aunque han llegado a decirla en voz alta, este pequeño pájaro gris aún no la aprende.

Además de “hacer las compras”, Rocco también utiliza Alexa para reproducir música romántica, escuchar chistes y participar en las conversaciones familiares. En 2018, Wischnewski comentó al medio The Times of London que en varias ocasiones llegó a casa y encontró al loro disfrutando de canciones románticas. “Le encanta bailar y tiene una personalidad muy dulce”, afirmó.

El NAWT destacó que los loros grises africanos son conocidos por su inteligencia y su capacidad para imitar palabras y sonidos humanos, lo que explica las habilidades de Rocco para interactuar, incluso, con dispositivos electrónicos. Este tipo de aves, originarias de África, son consideradas una de las especies más inteligentes del reino animal, lo que las convierte en mascotas fascinantes pero también desafiantes.

¿Por qué hablan los loros?

Marion Wischnewski, una miembro del refugio, es quien ahora cuida de Rocco en su hogar.

Los loros pueden hacer sonidos humanos gracias a la estructura de su sistema vocal. Curiosamente, no poseen cuerdas vocales, pero utilizan la siringe, un órgano ubicado en la tráquea, para modular sonidos. Esta característica les permite reproducir palabras y frases con gran precisión, lo que los ha convertido en mascotas altamente apreciadas por su capacidad de comunicación.

De acuerdo con un artículo de National Geographic, el aprendizaje del habla en los loros se basa en la imitación y la repetición de sonidos que escuchan con frecuencia en su entorno. Algunos ejemplares logran asociar palabras con acciones específicas, como solicitar alimento o llamar la atención de sus cuidadores.

Debido a que reproducen lo que escuchan en sus espacios habituales, pueden aprender expresiones inapropiadas socialmente y generar situaciones problemáticas. Sobre las “malas palabras”, el caso de Rocco no es el único. En 2018 se registró un incidente entre Jessie, una guacamaya de colores turquesa y amarillo, y bomberos en Londres que intentaban rescatarla.

Jessie escapó de su hogar y se colocó en el techo de una vivienda durante varios días. Cuando los bomberos acudieron para rescatarla, la guacamaya respondió con insultos y palabras groseras, lo que dificultó el operativo. ”Lárguense, déjenme”, replicaba el ave. Su propietaria pidió al personal que le hablaran con palabras cariñosas para que ella respondiera de esa forma, sin embargo, su comportamiento no cambió y solo producía las risas de los rescatistas.

Incluso hablaron para ella en turco y griego, idiomas que también conoce, pero no hubo un resultado favorable. Finalmente, Jessie descendió por su cuenta, evidenciando una vez más que los loros pueden ser impredecibles y traviesos en su forma de comunicación.