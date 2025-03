Razas de perros: todo lo que necesitas saber sobre el Rottweiler

Esta raza suele no demostrar sus sentimientos, sin embargo, muestra su lealtad incondicional hacia su cuidador y su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un can en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la hogar, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del Rottweiler, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a formarlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Rottweiler

El rottweiler, fuerte pero cariñoso, es un perro dócil y tranquilo que adora los deportes de agilidad y tener siempre algo que hacer. Aunque se trata de un animal sociable, algunas veces puede mostrarse distante y necesitar su tiempo para hacerse amigo de una persona de inmediato, pero se lleva bien tanto con los adultos como con los niños y otras mascotas.La raza rottweiler será adecuada para propietarios que tengan experiencia y una gran casa y que busquen un perro leal para una sola persona a quien les guste adiestrar y sociabilizar.

Si bien el rottweiler no es un perro que suela demostrar sus sentimientos, ni siquiera con su dueño, mantiene una lealtad incondicional hacia su cuidador y su familia, a quienes defenderá por naturaleza, así como a sus bienes. Es una raza popular entre criadores sin escrúpulos, de modo que es muy importante encontrar un cachorro bien adiestrado y bien sociabilizado, ya que su carácter puede variar. Recalcamos la importancia vital de la sociabilización y del adiestramiento de estos perros desde una edad temprana. No es una raza recomendable para dueños primerizos o sin experiencia.

Los antepasados de esta raza fueron los boyeros de tipo mastín de los antiguos romanos y que acompañaban a sus ejércitos a medida que avanzaban por Europa. Algunos de estos perros quedaron atrás cuando el ejército se trasladó y, en Alemania, se cruzaron con perros pastores locales, de donde surgió la raza rottweiler. En un principio, el rottweiler se llamó Rottweiler Metzgerhund, literalmente, «perro de carnicero de Rottweil» (una ciudad con mercado situada en el suroeste de Alemania). En su mayor parte, este perro se encargó de acompañar al ganado al matadero, pero también trabajó como guardián de ganado y propiedades. Asimismo, protegía a su dueño, el cual, tras vender su mercancía, era un blanco fácil para que ladrones y bandidos intentaran robarle. El rottweiler se encargaba de que esto no sucediera.

Con la llegada de la revolución industrial y el traslado del ganado por ferrocarril, la raza entró en declive. Únicamente el estallido de la Primera Guerra Mundial le otorgó de nuevo un papel en la sociedad, esta vez al servicio del ejército alemán, donde destacó como perro guardián. En 1930, se importó a Gran Bretaña por vez primera y, en 1966, recibió el reconocimiento del Kennel Club.

Los beneficios de tener un perro

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de "amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social". Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.