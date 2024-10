Así es la tierna relación entre Jennifer Aniston y su perro Clyde, una amistad que inspira

Son grandes amigos y recientemente compartieron cámara en el programa de Jimmy Kimmel. (Instagram/jenniferaniston)

Jennifer Aniston, actriz estadounidense famosa por su papel de Rachel Green en la sitcom de 1994 Friends, apareció en la última emisión del programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” acompañada de un inusual co protagonista: su amado perro Clyde.

Después de un par de preguntas, la celebridad se levantó del sillón y trajo a su mascota de tras bambalinas, sorprendiendo a todos los presentes. Poco después se sentó junto a ella en el sofá y continuó con el show.

Kimmel cuestionó a Aniston sobre si esta era la primera aparición de Clyde en televisión, a lo que la actriz respondió que sí. A lo largo de su participación en el programa nocturno, el perro permaneció completamente callado y cumplió con la tarea de estar tranquilo al lado de su dueña.

Una gran primera aparición

Clyde y Aniston comparten una tierna relación.

Clyde no sólo es el fiel compañero de Aniston, sino también su “musa”, pues inspiró la creación de un libro para niños recientemente publicado llamado “Clydeo Takes a Bite out of Life” (Clydeo le da un mordisco a la vida), con el que la actriz busca motivar a los más jóvenes a buscar lo que les importa.

Durante una entrevista con la revista de espectáculos People, contó que los menores de edad “están tan concentrados en estos teléfonos que simplemente desaparecen en este vacío de desplazamiento”.

Y aseguró que “no pasan tiempo” suficiente siendo “estimulados por el mundo” y no descubren “lo que quieren hacer”.

Su cuenta personal de Instagram se convirtió en una página en la que comparte imágenes y videos de su día a día en compañía de sus mascotas, como un claro ejemplo de su amor por los animales.

“Cuando me hablaron de la idea, pensé: ‘Obviamente, haré que sea sobre algo que amo y adoro por completo, que son mis animales rescatados”, habló sobre la idea de crear un personaje basado en su perro Clyde.

De igual manera, creó The Clyde Fund, una organización con la que ayuda a mascotas necesitadas a través de los refugios de animales locales.

Dejó un claro mensaje durante su diálogo con la revista estadounidense respecto a la adopción de animales de compañía que buscan un hogar al afirmar que se puede “ayudar y crear conciencia” para apoyar a “los refugios que necesitan desesperadamente mantenimiento porque se están desmoronando”.

“No pueden seguir el ritmo. Y todo lo que ves es que estamos sacrificando perros inocentes, hermosos y perfectamente bien de dos años, o un cachorro, o una camada. No puedo. Es demasiado. Son demasiados”, lamentó Aniston.

El gran amor de Aniston por los perros

Clyde comparte el corazón de su dueña con Lord Chesterfield".

Esta no es la primera vez que la actriz deja ver su claro amor por las mascotas, especialmente los perros. Durante su diálogo con el medio habló de cómo se enamoró de estos animales durante el rodaje de Friends.

“Norman fue mi primer perro. Y fue pura casualidad. Estaba en una escena con Joey y Chandler en Friends cuando dejaron al bebé Ben en el autobús”, recordó la celebridad.

Durante la escena encontraron a un paseador de perros y entre todas las mascotas se encontraba Norman. Una vez en el set, Aniston bromeó con él diciendo que se quedaría al animal y él simplemente accedió.

“Entonces tuve un momento en el que pensé: ‘Dios mío, ¿de verdad lo hago?’ Y eso fue todo. Me aficioné a los perros y a lo que te aportan. Ahora quiero rescatar a todos los cachorros de refugios del mundo”, concluyó Aniston.