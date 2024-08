Lo que hay detrás del misterioso Puente Overtoun, el lugar desde el que cientos de perros se lanzaron al vacío

El puente ha sido el lugar de cientos de inexplicables suicidios caninos desde hace varias décadas. (Wikimedia)

Cerca de la ciudad de Dumbarton, en Escocia, se erige el Puente Overtoun, una sombría estructura que desde la década de 1950 es protagonista de una serie de inexplicables “suicidios caninos”, de acuerdo con reportes hechos por el periódico The New York Times en 2019.

Lottie Mackinnon, quien creció en la villa vecina de Milton, declaró en aquel entonces durante una entrevista con el medio que paseaba por el puente en compañía de sus dos hijos y su mascota, una perra de nombre Bonnie, cuando de pronto, “algo sobrecogió a la border collie al acercarse a la estructura”.

La mujer afirmó que su mascota “primero se congeló” y después “fue poseída por una extraña energía”, antes de correr a toda velocidad y saltar desde el borde del puente. Tras este inusual episodio, Mackinnon corrió entre árboles y arbustos por el desfiladero hasta llegar al cuerpo de Bonnie, quien gimió y trató de levantarse.

El misterio del Puente Overtoun

Hasta 2019 se estimaba que aproximadamente 300 perros se quitaron la vida desde este puente.

Mackinnon afirmó que “fue un milagro que sobreviviera”. Reportes de aquel entonces del NYT aseguran que algunos investigadores locales estiman que la cifra de perros que se lanzaron del puente hacia al abismo asciende hasta los 300, aunque existen informes menos exactos que hablan de 600. De entre todos estos números, 50 fallecieron tras arrojarse.

Alastair Dutton, taxista local, explicó que las personas de Dumbarton son muy supersticiosas y recordó que durante su infancia creció jugando en los terrenos cercanos a Overtoun. “Creemos en fantasmas aquí porque todos hemos visto o sentido espíritus aquí”, añadió Dutton.

Bob Hill, inquilino en 2019 de una mansión cercana, contó al periódico que vieron a varios perros saltar sin explicación alguna del puente desde hace más de 17 años, cuando se mudaron a la propiedad.

Paul Owens, quien escribió un libro sobre el misterio que rodea al puente y residente local, confirmó estar “convencido de que es un fantasma el que está detrás de todo esto”, después de “11 años de investigación”, sin embargo, esta teoría sobrenatural puede estar lejos de la realidad.

Hill, quien era un pastor de Texas, Estados Unidos, dijo que lo más probable es que los perros se sintieran atraídos por los olores de los animales corriendo por el desfiladero.

“Los perros huelen a los visones, martas o algún otro mamífero y entonces saltan sobre la pared del puente. Y porque es estrecho, simplemente se caen”, declaró el dueño de la mansión llamada “Overtoun House”.

Aseguró también que Escocia es un lugar “donde hay mucho de lo supernatural”, algo que calificó como “muy común” en la vida diaria de sus habitantes.

Emma Dunlop, quien escuchó las historias del misterioso puente y los “suicidios caninos”, relató que una vez llevó a Ginger, su perro labrador, a pasear por la estructura y se sorprendió al ver lo que hizo.

“Nunca ha intentado saltar. Pero a veces se congela o duda cuando llega al puente, así que siempre tengo cuidado”, admitió Dunlop.

¿Por qué los perros se “suicidan”?

Se han visto a muchos perros saltar desde el puente hasta el abismo.

La historia del puente y los “perros suicidas” alcanzó tal revuelo que inspiró la creación de un capítulo de “The Unexplained Files” (Los archivos inexplicables), una serie estadounidense dedicada a investigar fenómenos paranormales e indescifrables.

En 2010, el experto en comportamiento animal, David Sands, visitó el puente y sus alrededores atraído por el misticismo que lo rodea e investigó las posibles razones detrás de los “suicidios caninos”.

Sands, de acuerdo con reportes del New York Times, llegó a la conclusión de que los animales no se suicidaban deliberadamente, no obstante, descubrió que los perros, específicamente los que tenían la nariz larga, se sentían atraídos por el olor de los mamíferos del fondo de la construcción.

Esto, en conjunto con la falta de comprensión de las mascotas al no entender que el terreno pasa de ser un suelo firme a un desfiladero y los aromas que quedan suspendidos en el aire, podría ser la explicación más plausible.