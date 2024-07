Happy, el golden retriever que robó protagonismo durante la boda del hijo del hombre más rico de Asia

El perro deslumbró con su vestimenta durante la boda de sus dueños. (Instagram/raniaayehia)

La denominada “Boda del Año” entre Anant Ambani, el hijo menor de Mukesh Ambani, conocido por ser el hombre más rico de Asia, y su prometida Radhika Merchant, reunió a celebridades como Kim Kardashian, John Cena, Águeda López, y altos directivos como el CEO de Samsung, Han Jong.

Aunque la ceremonia estuvo repleta de estrellas del mundo del espectáculo y de otros ámbitos, un golden retriever llamado Happy, propiedad de Merchant y Ambani, cautivó a los asistentes y a quienes se cruzaron con sus fotografías en redes sociales.

El golden retriever portaba un traje bordado color blanco con rojo y se paseó por toda la ceremonia, saludando a cualquiera que se le acercara. Una de las fotografías que más se difundió en plataformas digitales fue la de Aadiya, hija de Isha Ambani, hermana de Anant, quien felizmente acarició al perro.

El miembro peludo de la familia Ambani

Forma parte de la familia e incluso participó en el retrato oficial. (Instagram/ananthambani)

Nita Ambani, madre del novio, contó en entrevista para la revista india The Week, que su hijo rescata perros y tiene más de 5.000, sin embargo, en su corazón sólo habita Happy, a quien considera como uno más de su familia.

Happy tuvo un importante papel cuando Anant se comprometió con Merchant a principios de año en el sur de Bombay, pues fue el golden retriever el encargado de portar los anillos.

A lo largo de la celebración nupcial, Happy recorrió el salón y se acercó a los invitados. Una de las imágenes más recordadas protagonizadas por el golden retriever fue la que tomó la influencer egipcia Raniaa Yehia.

En la imagen se observa a una de las infantes de la familia Ambani acariciando a Happy, quien a su vez permanece estoico mientras hace gala de su icónico chaleco bordado blanco con rojo.

Esta no es la primera vez que los Ambani son vistos esparciendo su amor por los animales, pues participan en la gestión y creación del Centro de Rescate y Rehabilitación de elefantes, ubicado en la ciudad de Jamnagar.

“Siempre siento que los niños aprenden de lo que observan a su alrededor y, dado que tanto Mukesh (su esposo) como yo compartimos los mismos valores, creo que nuestros hijos los han asimilado y continúan viviendo de acuerdo con ellos, lo cual es muy importante”, aseguró Nita.

Una celebración millonaria incomparable

La boda estuvo marcada por el lujo. (Reliance Industries vía AP)

La celebración tuvo lugar en la ciudad de Bombay y contó con la presencia de múltiples celebridades y ex mandatarios como Tony Blair y Boris Johnson.

Al lugar también acudieron nombres importantes en el ámbito deportivo como el presidente de la FIFA Gianni Infantino y contó con los buenos deseos de personalidades como Xu Feihong, embajador de China en India.

El domingo llegó a su fin la celebración que inició en marzo. Durante los meses de festejo, los Ambani contaron con la participación de Rihanna, quien ofreció un concierto, siendo este el primero que dio después de su show durante el Super Bowl LVII.

Katy Perry tampoco se quedó atrás y actuó en un baile de máscaras, mientras que los Backstreet Boys, Pitbull, David Guetta y Andrea Bocelli fueron quienes se encargaron de alegrar a los visitantes con sus espectáculos.

La boda, de acuerdo con medios como The Economist, tuvo un costo total aproximado de 600 millones de dólares, una suma exorbitante para los ciudadanos normales, pero no para la extensa fortuna de su familia.

La cantidad desembolsada para las celebraciones evidenció aún más la brecha entre los ricos y los pobres del país asiático. Vikram, un taxista, dijo en entrevista para la agencia de noticias Associated Press (AP) que el tráfico generado por la ceremonia “afecta a nuestras ganancias. No me importa mucho la boda”.