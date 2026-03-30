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Receta de rosca de Pascua con aceite, rápida y fácil

Ideal para quienes buscan una alternativa práctica y sin manteca, esta opción permite disfrutar de un clásico de la repostería en pocos pasos y con ingredientes sencillos, logrando una masa esponjosa y aromática perfecta para compartir en familia

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Rosca de Pascua con glaseado y azúcar glas, decorada con tiras de frutas confitadas verdes, naranjas y rojas, y un huevo azul marmoleado en el centro, sobre una tabla de madera.
Una colorida rosca de Pascua, elaborada con aceite, decorada con frutas confitadas, migas dulces y un huevo pintado central, descansa sobre una tabla de madera, evocando la alegría de la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en la Rosca de Pascua que nos transporta directo a la infancia, cuando la mesa familiar se llenaba de aromas dulces y charlas interminables. El brillo del azúcar, la crema pastelera y las frutas confitadas la hacen inconfundible en las panaderías durante Semana Santa.

En Argentina, la Rosca de Pascua es protagonista absoluta cada Domingo de Pascua. Se comparte en el desayuno, la merienda o incluso como postre, marcando el cierre del período de Cuaresma y el inicio de los festejos familiares. La versión con aceite es favorita para quienes buscan una preparación rápida, económica y bien esponjosa.

Esta versión con aceite facilita el amasado y acelera el tiempo de levado, permitiendo preparar la rosca en menos de dos horas. La receta mantiene el sabor clásico y es adaptable a diferentes decoraciones, lo que la convierte en una opción versátil tanto para cocineros experimentados como para quienes elaboran la rosca por primera vez.

Receta de Rosca de Pascua con aceite

La Rosca de Pascua con aceite es una masa tipo brioche, suave y aromática, formada en corona y decorada con crema pastelera y frutas confitadas. En esta receta, el aceite reemplaza a la manteca, logrando una textura liviana y un sabor neutro, ideal para una preparación simple y veloz.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

  • Preparación: 20 minutos
  • Leudado y armado: 1 hora
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de harina 0000
  • 120 gr de azúcar
  • 2 huevos
  • 50 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 25 gr de levadura fresca
  • 200 ml de leche tibia
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal
  • 1 yema extra (para pintar)
  • Crema pastelera (cantidad necesaria)
  • Frutas confitadas y azúcar granulada (para decorar)
Vista aérea de ingredientes para hornear: harina, azúcar, huevos, limón, mantequilla, aceite de oliva, levadura y extracto de vainilla sobre una superficie de madera.
El uso de aceite en la preparación reemplaza la manteca, favoreciendo una masa más suave y sencilla de trabajar, ideal para quienes buscan recetas rápidas y fáciles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Rosca de Pascua con aceite, paso a paso

  1. Disolver la levadura fresca y 1 cucharadita de azúcar en la leche tibia. Dejar espumar 10 minutos.
  2. En un bol grande, mezclar harina, el resto del azúcar y la pizca de sal. Hacer un hueco en el centro.
  3. Agregar los huevos, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Volcar la levadura espumada.
  4. Unir todo y amasar hasta lograr una masa suave y elástica (agregar un poco más de leche si hace falta).
  5. Tapar y dejar leudar en lugar cálido hasta que duplique su volumen (aprox. 1 hora).
  6. Desgasificar la masa y darle forma de rosca (corona) sobre una placa enharinada. Hacer un hueco amplio en el centro.
  7. Tapar y dejar leudar 30 minutos más.
  8. Pintar la superficie con yema batida. Decorar con hilos de crema pastelera y frutas confitadas.
  9. Llevar a horno precalentado a 170°C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté bien dorada.
  10. Retirar, dejar enfriar y espolvorear con azúcar granulada.

Consejo técnico: El horno debe estar a temperatura media y la masa no debe secarse en el levado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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